VIDEO: Kako do sredstev Eko sklada brez nepotrebnih napak (Ivan Kenda in Julija Urbančič)

Subvencije in ugodni krediti Eko sklada so namenjeni občutnemu zmanjšanju stroškov gradnje ali prenove, vendar lahko zaradi nepopolne dokumentacije, napačnih materialov ali nepravilnega postopka izvedbe vlagatelj ostane brez sredstev. O izzivih, napakah in nasvetih glede koriščenja finančnih spodbud smo se pogovarjali z neodvisnim energetskim svetovalcem Ensvet Eko sklada dr. Ivanom Kendo in Julijo Urbančič, ki na Instagram profilu Najina vila beleži prenovo starejše vile.

Napake in izzivi pri oddaji vlog

Dr. Ivan Kenda, neodvisni energetski svetovalec mreže ENSVET Eko sklada, opozarja, da so najpogostejši razlog za neuspešne prijave nepopolna dokumentacija, napačna izvedba in prepozno iskanje strokovnega nasveta. Foto Marko Feist/Delo

Katere so najpogostejše napake, zaradi katerih stranke ostanejo brez finančnih spodbud? Neodvisni energetski svetovalec dr. Ivan Kenda pojasni, da se ljudje pogosto znajdejo v težavah, ker pogojev ne preverijo pravočasno ter predvsem dovolj natančno. Po njegovem mnenju je velika škoda, da se nekatere stranke na svetovalce obrnejo šele, ko prejmejo zavrnilno odločbo. Razlogi za zavrnitev so pogosto na videz majhne napake – manjkajoče priloge, napačne izmere, neustrezna dokumentacija ali nepravilno izvedena dela. Vsem tem napakam se je mogoče vnaprej izogniti z obiskom svetovalcev mreže Ensvet.

Ivan Kenda Problem je, ko namesto 20 centimetrov stiropora dajo samo 17 ali 18 in po gradbeni fiziki ne dosežejo parametrov. To se težko popravlja.

Julija Urbančič se je s partnerjem lotila prenove starejše vile, ki je zaščitena s statusom kulturne dediščine. Pred nakupom nepremičnine sta se zavedala, da bo prenova iz tega razloga finančno nekoliko zahtevnejša. Ravno zato sta se že vnaprej pozanimala, katere finančne ugodnosti in spodbude lahko koristita. Sogovornica izpostavi, da so zahteve Eko sklada in Zavoda za varstvo kulturne dediščine včasih težko združljive. Dr. Kenda svetuje, da se lastniki takšnih objektov najprej dogovorijo s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj je pri posameznih objektih mogoče najti prilagojene rešitve, ki zadostijo zahtevam obeh institucij. Pomembna sta predvsem dobra komunikacija in pravočasno ukrepanje, še pred začetkom del.

V novi epizodi podkasta Deloindom dr. Ivan Kenda in Julija Urbančič razkrivata, kako čim bolje izkoristiti spodbude Eko sklada in se izogniti napakam pri prijavi. Foto Marko Feist/Delo

Subvencije in resnično ugodni krediti

Katere finančne spodbude pa so trenutno najbolj aktualne? Eko sklad ponuja različne spodbude za fizične in pravne osebe ter večstanovanjske stavbe. Med pomembnejšimi ukrepi so trenutno subvencije za toplotne črpalke, kotle na biomaso, prezračevalne naprave, okna in toplotno izolacijo.

Finančne spodbude Eko sklada se delijo na subvencije in kredite, ki jih je mogoče tudi medsebojno kombinirati. Posebno krediti Eko sklada so po besedah dr. Kende odlična priložnost, saj so obrestne mere v primerjavi s komercialnimi bankami občutno ugodnejše. Julija Urbančič se strinja ter pojasni, da sta se s partnerjem namenila vzeti kredit Eko sklada za okna, kar jima bo zaradi nizke obrestne mere omogočilo, da bosta privarčevani denar porabila za tiste stvari, za katere bi sicer morala prek banke najeti dražji kredit.

Julija Urbančič Preden sva hišo kupila, sva se pozanimala, katere ugodnosti lahko dobiva tako s strani Eko sklada kot tudi s strani občine.

Najprej informacija, šele nato izvedba

Kakšno pa je časovno zaporedje korakov pri uveljavljanju finančnih spodbud? Dr. Kenda pojasni, da se glavnina sredstev uveljavlja za nazaj, ko so dela že izvedena. Informacije pa je treba pridobiti pred začetkom del ter celoten postopek nato natančno dokumentirati s fotografijami, ki so obvezna priloga k vlogi.

Julija Urbančič s partnerjem prenavlja staro meščansko vilo, pri načrtovanju posegov pa preverjata tudi možnosti subvencij in drugih spodbud Eko sklada. Foto Marko Feist/Delo

Julija Urbančič priznava, da do zdaj še nista koristila ničesar, imata pa že jasno izdelan načrt subvencij in kreditov, za katere se bosta prijavila. Malce težav povzroča dejstvo, da se številnih izvedbenih del lotevata z lastnimi rokami. Eko sklad pa zahteva potrdilo, da je materiale, ki jih sicer s pomočjo subvencije lahko kupita sama, vgradil pooblaščeni izvajalec. Sogovornika opozarjata, da velja pridobiti več ponudb različnih izvajalcev ter jih medsebojno primerjati. Oba sogovornika opišeta zanimive anekdote z izvajalci.

Tako ob gradnji kot prenovi lahko kombinacija subvencij in ugodnega kredita občutno zmanjša finančno breme, pred začetkom del pa velja preveriti pogoje, pripraviti dokumentacijo in se predvsem pravočasno posvetovati s strokovnjakom.

Celotno epizodo podkasta Deloindom najdete na vrhu tega prispevka.