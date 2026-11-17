S pravnikom Rokom Ušeničnikom iz odvetniške pisarne Ušeničnik Žagar in direktorico družbe za upravljanje in obratovanje stavb Reyan Darjo Verbič smo se pogovarjali o fiktivnih prijavah prebivališča in neprijavljenih stanovalcih v večstanovanjskih objektih. Zanimalo nas je, kakšne težave lahko lastniku nepremičnine povzročijo fiktivno prijavljeni prebivalci, kaj storiti ob pojavu fiktivnega prebivalca ter kako se lahko preventivno zavarujemo. Glede neprijavljenih stanovalcev v večstanovanjskih objektih pa nas je zanimalo, kdaj je treba prijaviti spremembo števila uporabnikov, kaj storiti, če opazimo, da sosedje izigravajo sistem, in kakšna pooblastila imajo glede tega upravniki.

Kako preveriti stanje svoje nepremičnine in preprečiti zlorabe?

Fiktivne prijave prebivališča so vse pogostejša skrb lastnikov nepremičnin, zlasti tistih, ki imajo prazna stanovanja ali hiše in jih ne obiskujejo redno. Posamezniki se lahko na določenem naslovu prijavijo brez vednosti lastnika, s ponarejenimi soglasji oziroma najemnimi pogodbami. Posledice so lahko zelo neprijetne, saj lahko lastnika doletijo tudi obiski izvršiteljev, ki iščejo premoženje prijavljenega dolžnika. Kot pojasnjuje Rok Ušeničnik, je prijava prebivališča predvsem upravna evidenca in osebi sama po sebi ne daje pravice do bivanja v nepremičnini. Kljub temu pa lahko lastniku nepremičnine povzroči resne praktične težave. Če je na naslovu prijavljen dolžnik, ga upniki in izvršitelji namreč iščejo prav tam. V skrajnem primeru lahko pride tudi do rubeža premičnin, ki so dejansko v lasti lastnika nepremičnine. Ta mora nato dokazovati lastništvo svojih stvari, po potrebi vložiti ugovor tretjega ali celo sprožiti sodni postopek.

Rok Ušeničnik Zgodilo se je že, da so sosedje poklicali lastnika in mu povedali, da rubežniki iz hiše že odnašajo premičnine.

Pravnik Rok Ušeničnik lastnikom nepremičnin svetuje, naj redno preverjajo, kdo je prijavljen na njihovem naslovu, in se pred morebitnimi zlorabami preventivno zaščitijo. Foto Neža Kralj/Delo

Po besedah sogovornika lahko lastniki prek portala eUprava ali z osebnim obiskom upravne enote preverijo, kdo je na njihovi nepremičnini prijavljen. Če odkrijejo osebe, ki tam dejansko ne prebivajo, jih sami ne morejo preprosto odjaviti. Na upravni enoti morajo sprožiti postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča, ki lahko traja več mesecev, saj je treba osebo poiskati in zbrati ustrezne dokaze, pogosto tudi s pomočjo izjav prič.

Pomemben preventivni ukrep je možnost vložitve obvestila o nasprotovanju prijavi prebivališča, ki ga lastnik nepremičnine vloži prek eUprave. Tako je upravna enota ob morebitni novi prijavi vnaprej opozorjena, da mora preveriti verodostojnost podatkov in soglasij. Ukrep sicer ne prepreči prijave, če se oseba izkaže z ustrezno najemno pogodbo, lahko pa zmanjša možnost zlorab. Lastnikom praznih nepremičnin se hkrati priporoča, naj redno preverjajo poštne nabiralnike in stanje svojih nepremičnin ter spremljajo prijave prebivališča. Ob začetku in zaključku postopka ugotavljanja dejanskega prebivališča lahko od upravne enote zahtevajo tudi obveščanje.

Kazenska odgovornost za ponarejene prijave

Rok Ušeničnik opozarja, da osebi, ki ob prijavi prebivališča posreduje neresnične podatke, po Zakonu o prijavi prebivališča grozi globa od 200 do 600 evrov. Če gre za ponarejanje soglasja ali najemne pogodbe, je lahko podan tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin, za katero je zagrožena zaporna kazen do dveh let. Takšne primere je treba brez odlašanja prijaviti policiji oziroma pristojnemu državnemu tožilstvu.

Rok Ušeničnik Dejstvo je, da lastnik ne more kar samodejno kogar koli odjaviti z naslova, na katerem je prijavljen.

Fiktivne prijave lahko lastnikom nepremičnin povzročijo nevšečnosti tudi pri prodaji. Čeprav same po sebi ne preprečujejo prenosa lastništva, lahko kupca odvrnejo od nakupa oziroma povzročijo dodatne zaplete. Zato je priporočljivo, da prodajalec nepravilnosti uredi še pred sklenitvijo prodajne pogodbe.

Težave lahko povzročajo tudi neprijavljeni stanovalci

Druga plat problema nepravilnih prijav stanovalcev pa so neprijavljeni uporabniki v večstanovanjskih stavbah. Kot opozarja Darja Verbič, je za upravnike pomembno predvsem dejansko število uporabnikov posamezne stanovanjske enote, saj se glede na to obračunavajo nekateri skupni stroški. Če je v stanovanju prijavljena ena oseba, dejansko pa tam živi več stanovalcev, lahko ti neupravičeno zmanjšujejo svoj delež stroškov, breme pa se prenese na druge etažne lastnike. Podobne težave nastajajo tudi pri kratkoročnem oddajanju stanovanj turistom, kjer se število uporabnikov pogosto spreminja.

Darja Verbič razloži, da je uporabnika treba prijaviti, če v nepremičnini biva več kot 15 dni na mesec. Pojasni tudi, kdaj je treba oddati spremembo števila uporabnikov ter ali je mogoče spremembe javljati tudi za nazaj. Zanimalo nas je tudi, kakšne vzvode imajo sosedje oziroma upravnik, če nekdo ne želi prijaviti dejanskega števila uporabnikov.

Darja Verbič, direktorica družbe Reyan, opozarja, da se zaradi neprijavljenih stanovalcev v večstanovanjskih stavbah del skupnih stroškov neupravičeno prenese na druge etažne lastnike. Foto Neža Kralj/Delo

Sogovornika poudarjata, da bi bilo treba upravnikom zagotoviti nekoliko več pooblastil za preverjanje dejanskega števila uporabnikov ob hkratnem spoštovanju zasebnosti stanovalcev. Pomembna pa je tudi večja odgovornost posameznikov do skupnosti.

Več pozornosti, nadzora in solidarnosti

Fiktivne prijave in prikrivanje dejanskega števila stanovalcev kažejo na pomanjkljivosti sistema, vendar tudi na širši problem odnosa družbe do sobivanja v skupnosti. Lastniki lahko veliko storijo že z rednim preverjanjem svojih nepremičnin in preventivnim obvestilom upravni enoti, država pa bi lahko razmislila o učinkovitejšem obveščanju lastnikov ob vsaki prijavi novega prebivališča. Kot poudarjata sogovornika, pa poleg ustreznejše zakonodaje potrebujemo tudi več poštenosti, odgovornosti in solidarnosti.

Darja Verbič Zato je moje sporočilo: dajmo biti pošteni. Dajmo biti zgled. Dajmo biti zgled svojim otrokom.

Vabljeni k poslušanju celotne epizode, ki jo najdete na vrhu tega prispevka.