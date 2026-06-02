    VIDEO: Kristali v domu – dekoracija, znanost ali energija? (Mojca Žove in Tristan Rome)

    V podkastu Deloindom Mojca Žove in Tristan Rome razkrivata, kaj kristali v domu pomenijo z vidika znanosti, kako prepoznati ponaredke in katere izbrati.
    Mojca Žove in Tristan Rome, sta osvetlila svet kristalov z vidika osebnih izkušenj in geološke znanosti. Foto Marko Feist/Delo
    Nina Štajner
    2. 6. 2026 | 11:30
    7:35
    A+A-

    Priljubljenost kristalov je v zadnjih letih doživela pravi preporod. Če so bili nekoč predvsem domena zbirateljev, geologov in ljubiteljev ezoterike, jih danes najdemo v številnih domovih kot dekorativne elemente, nakit ali osebne spremljevalce. O njihovi priljubljenosti, znanstvenih lastnostih in različnih pogledih na njihovo uporabo sta v podkastu Deloindom spregovorila Mojca Žove iz trgovine YourSoulTime in Tristan Rome, skrbnik geološke zbirke na Oddelku za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete.

    Priljubljenost kristalov je po epidemiji močno narasla

    Po besedah Mojce Žove je zanimanje za kristale močno naraslo v času epidemije covida-19, ko so ljudje iskali načine za povezovanje s seboj, občutek varnosti in stik z naravo. Kljub temu uporaba kristalov ni nov pojav; njihova priljubljenost sega vse do starih civilizacij, med drugim Egipčanov in Mezopotamcev.

    Tristan Rome poudarja, da je kamen človeka spremljal že od prazgodovine. Omogočil mu je izdelavo orodij, kurjenje ognja in razvoj civilizacije, hkrati pa je zaradi svojih oblik, barv in lastnosti vedno vzbujal občudovanje.

    Kaj je kristal in kaj mineral?

    V vsakdanjem govoru laiki kristale in minerale pogosto enačimo, vendar geologija med njima jasno razlikuje. Rome razloži, da je mineral naravna trdna snov z določeno kemijsko sestavo in urejeno notranjo strukturo, ki nastane po naravnih procesih. Kristal pa je njegova geometrijska oblika. Posamezni minerali tvorijo značilne kristalne oblike. Kremen denimo raste v šeststranih prizmah, pirit v pravilnih kockah, diamant pa v obliki osmercev. Prav ta urejena notranja struktura določa videz kristala.

    Ametist je eden najbolj priljubljenih kristalov za dom, kamena strela pa po mnenju Mojce Žove ostaja eden najbolj podcenjenih mineralov. Foto Marko Feist/Delo
    Zanimive lastnosti mineralov

    Znanstveno gledano so najpomembnejše lastnosti mineralov njihova oblika, barva, trdota, sijaj, gostota in način lomljenja. Najtrši naravni mineral je diamant, medtem ko je med najmehkejšimi lojevec, ki se uporablja tudi za izdelavo pudrov v kozmetični industriji. Posebej zanimiva je interakcija nekaterih mineralov s svetlobo. Nekateri pod ultravijolično svetlobo fluorescirajo in spremenijo barvo. Tristan Rome pokaže aragonit, ki pod UV-svetlobo zažari rožnato. Nekateri minerali kažejo celo fosforescenco in svetijo še po tem, ko vir svetlobe odstranimo.

    Ko je beseda nanesla na pogosto vprašanje, ali kristali vplivajo na atmosfero prostora, je Rome poudaril, da lahko z znanstvenega vidika govorimo predvsem o njihovih fizikalnih lastnostih. Eden od primerov je halit oziroma kamena sol v solnih lučkah, ki nase veže vlago in tako dejansko vpliva na mikrookolje prostora.

    Če mineral izgleda preveč popoln, to pogosto nakazuje na sintetično izdelavo. Naravni primerki imajo navadno tudi kakšne napake in deformacije.

    Energija kristalov: vprašanje prepričanja

    Mojca Žove kristale vidi tudi skozi spiritualni vidik. Po njenem mnenju imajo posamezni minerali različne simbolne in energijske lastnosti. Ametist naj bi pomirjal in spodbujal kakovosten spanec, zato ga ljudje pogosto postavljajo v spalnice. Roževec naj bi v prostor prinašal harmonijo, medtem ko pirit in citrin povezujemo z energijo, produktivnostjo in občutkom obilja. Sama kristale rada primerja z rastlinami: oboji v dom prinašajo košček narave in prispevajo k prijetnejšemu ambientu. Pomembno vlogo igrajo tudi barve, saj imajo različni odtenki dokazano psihološki vpliv na človekovo počutje.

    Čeprav prihajata iz različnih svetov – Mojca Žove iz bolj spiritualnega, Tristan Rome pa iz znanstvenega –, se strinjata, da kristali in minerali ljudi navdušujejo predvsem zaradi svoje povezanosti z naravo. Foto Marko Feist/Delo
    Kako prepoznati prave minerale?

    Na trgu je vse več sintetičnih mineralov in ponaredkov, zato prepoznavanje pristnih primerkov ni vedno enostavno. Sogovornika opozarjata, da različni spletni nasveti, kot so testiranje z ognjem, vodo ali praskanjem z nožem, niso zanesljivi in lahko minerale celo poškodujejo. Za določanje pristnosti strokovnjaki uporabljajo poznavanje mineralnih lastnosti, optične metode, mikroskope ter geokemične analize. Tristan Rome dodaja, da naravni primerki pogosto vsebujejo drobne nepravilnosti, medtem ko so popolni vzorci pogosto znak laboratorijske izdelave.

    Med najbolj priljubljenimi ametist, najbolj podcenjena kamena strela

    Med najbolj iskanimi kristali za dom ostaja ametist, predvsem zaradi svoje značilne vijoličaste barve in simbolne umirjenosti. Priljubljeni so tudi roževec, citrin in pirit. Mojca Žove kot enega najbolj podcenjenih kristalov izpostavi kameno strelo. Čeprav je brezbarvna, jo odlikujejo izjemne oblike in številni zanimivi vključki drugih mineralov, včasih je vanjo lahko ujeta celo voda. Tristan Rome med svojimi osebnimi favoriti izpostavlja tanzanit, redek mineral modro-vijolične barve, ki pod različnimi koti svetlobe spreminja odtenke.

    Če narava rada kombinira kristale, zakaj jih pa ne bi mi?

    Slovenija skriva geološke posebnosti

    Čeprav je Slovenija majhna država, skriva nekaj mineralov svetovnega pomena. Med njimi so dravit, poimenovan po reki Dravi, idrialin z območja Idrije ter vulfenit iz Mežice, ki velja za eno največjih naravnih posebnosti slovenskega prostora in je tudi zaščiten.

    Kam umestiti kristale v domu?

    Pri umeščanju kristalov v prostor sogovornika poudarjata predvsem osebni občutek. Spiritualni vidik različnim oblikam pripisuje različen pomen: geode in krogle naj bi oddajale energijo v vse smeri, medtem ko naj bi kristalne konice energijo usmerjale. Mojca Žove meni, da strogih pravil pri umeščanju in medsebojnem dopolnjevanju kristalov ni. Narava sama pogosto združuje različne minerale, zato tudi v domu ni razloga, da jih ne bi kombinirali.

    Pri nakupu mineralov je pomembno preveriti njihov izvor in sledljivost. Strokovnjaka opozarjata, da imajo največjo vrednost primerki z znanim poreklom in dokumentirano zgodovino. Foto Marko Feist/Delo
    Avtentičnost in sledljivost izvora mineralov

    Oba sogovornika poudarjata pomen sledljivosti in poznavanja izvora mineralov. Zbiratelji in strokovnjaki cenijo primerke, za katere je znano, iz katerega rudnika, države ali regije prihajajo. Takšni podatki povečujejo njihovo znanstveno, zbirateljsko in zgodovinsko vrednost.

    Mojca Žove opozarja tudi na pogosto napako kupcev, ki jih privlačijo močno obarvani minerali, ne da bi preverili njihovo pristnost. Na sejmih je mogoče najti številne umetno obarvane geode in ahate, ki jih nekateri prodajalci predstavljajo kot naravne.

    Fascinacija nad naravo

    Čeprav prihajata iz različnih svetov – Mojca Žove iz bolj spiritualnega in Tristan Rome iz strogo znanstvenega – sogovornika povezuje skupno občudovanje narave. Mojco navdušuje občutek, da kristali pozitivno vplivajo na počutje in dom, Tristana pa predvsem njihova geološka zgodba in neverjetna raznolikost naravnih procesov. Kot sta poudarila ob koncu pogovora, kristali morda različnim ljudem predstavljajo različne stvari, a vsem ponujajo priložnost za občudovanje izjemne ustvarjalnosti narave.

    Celotno epizodo podkasta Deloindom najdete na vrhu tega prispevka.

    podkastkristalimineralikristali v domuMojca ŽoveTristan Romeezoterika
