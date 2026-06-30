Avtokamp prikolice že dolgo niso več sinonim za skromne počitnice, temveč predstavljajo izbiro življenjskega sloga, ki združuje svobodo in pristen stik z naravo. O tem, kako se je kampiranje spremenilo v zadnjih desetletjih, sta spregovorili večkrat nagrajena industrijska oblikovalka Nina Mihovec ter ustvarjalka spletnih vsebin Patricija Zorič, ki že vrsto let dopustuje v počitniški prikolici.
Industrijska oblikovalka Nina Mihovec, ki je pred več kot dvajsetimi leti zasnovala eno najbolj prepoznavnih slovenskih prikolic Action in pred kratkim sodelovala tudi pri njeni prenovi, poudarja, da je za dobro oblikovanje ključno razumevanje uporabnika. Zato je v času razvoja prikolico tudi sama s pridom uporabljala. Šele neposredna izkušnja namreč pokaže, kako pomembni so na videz majhni detajli – od razporeditve kuhinje do velikosti pomivalnega korita ali funkcionalnosti kopalnice. Po njenem mnenju so se v zadnjih dveh desetletjih potrebe uporabnikov precej spremenile. Današnji kupci želijo, da tudi najmanjša prikolica ponudi enako stopnjo udobja kot večji modeli. Pri prenovi modela Action so tako v majhno kopalnico uspeli vključiti tudi prho, ne da bi pri tem izgubili prepoznavno identiteto prikolice.
Nina Mihovec
Počitniška prikolica ni cenejši način dopustovanja, ampak povsem drugačen način življenja in preživljanja počitnic.
Patricija Zorič eno glavnih prednosti dopustovanja v prikolici prepozna v otroštvu, ki ga kamp omogoča. Otroci tam hitro najdejo družbo, več časa preživijo zunaj, pridobijo več samostojnosti in bolj aktivno sodelujejo pri vsakodnevnih opravilih. Tudi pomivanje posode ali druga opravila postanejo družabni dogodek, ne zgolj obveznost. Velika prednost prikolice je tudi praktičnost. Ko se sezona začne, večina potrebščin ostane na svojem mestu, zato odpade nenehno pakiranje. Ob koncu tedna je dovolj, da družina sede v avtomobil in se odpravi na pot. Slabost ostaja predvsem omejen prostor, ki pa ga uporabniki pogosto razširijo z baldahinom oziroma zunanjim bivalnim delom, kjer poteka večina življenja.
Prihodnost kampiranja sogovornici vidita predvsem v večji mobilnosti. Mobilne hiške v številnih kampih izrivajo klasične pavšalne prikolice, medtem ko postajajo same prikolice vse bolj prilagojene potovanjem skozi vse leto. Poleg dopustovanja bodo vse pomembnejše tudi za delo na daljavo. Mihovčeva zato že razmišlja o notranjih ureditvah, ki bi omogočale udobno delo digitalnim nomadom – z namenskim delovnim mestom, dobrim internetnim dostopom in prilagodljivo notranjo opremo. Še en pomemben vidik prihodnosti sodobnih prikolic postaja digitalizacija. Pametni sistemi omogočajo nadzor temperature, preverjanje zaloge vode, stanja baterije ali upravljanje naprav prek mobilnih aplikacij, zato se meja med domom in počitniškim vozilom vse bolj briše.
Patricija Zorič
Danes je največji luksuz to, da se lahko umiriš in za nekaj dni pobegneš od vsakdanjega hitrega tempa.
Počitniške prikolice tako danes niso več simbol skromnih počitnic, temveč premišljeno zasnovan bivalni prostor, ki združuje mobilnost, udobje in stik z naravo. Prav ta kombinacija svobode in domačnosti je razlog, da navdušujejo vse širši krog ljudi – od mladih družin do aktivnih upokojencev in digitalnih nomadov.
Celotno epizodo podkasta Deloindom najdete na vrhu tega prispevka.