Avtokamp prikolice že dolgo niso več sinonim za skromne počitnice, temveč predstavljajo izbiro življenjskega sloga, ki združuje svobodo in pristen stik z naravo. O tem, kako se je kampiranje spremenilo v zadnjih desetletjih, sta spregovorili večkrat nagrajena industrijska oblikovalka Nina Mihovec ter ustvarjalka spletnih vsebin Patricija Zorič, ki že vrsto let dopustuje v počitniški prikolici.

Luksuz sodobnega časa sta pristnost in svoboda

Ustvarjalka spletnih vsebin Patricija Zorič (@vsezarazgled) že vrsto let dopustuje v počitniški prikolici in pravi, da je največji luksuz današnjega časa mir. Foto Neža Kralj/Delo

Oblikovanje se začne pri uporabniku

Čeprav bi si marsikdo, ki dopustuje v prikolici, lahko namesto tega privoščil hotelske počitnice, se zavestno odloča za bolj svoboden in pristen način preživljanja dopusta. Kot poudarja Patricija Zorič, ljudje v hitrem vsakdanu vedno bolj iščejo mir, preprostost in občutek povezanosti z naravo. Kampiranje pomeni pobeg od vsakodnevnega tempa, predvsem pa več časa za družino. Tudi Nina Mihovec opozori, da prikolica ni nujno cenejša oblika dopusta. Gre predvsem za drugačen način preživljanja prostega časa, ki privlači ljudi z drugačnimi pričakovanji in vrednotami.

Industrijska oblikovalka Nina Mihovec, ki je pred več kot dvajsetimi leti zasnovala eno najbolj prepoznavnih slovenskih prikolic Action in pred kratkim sodelovala tudi pri njeni prenovi, poudarja, da je za dobro oblikovanje ključno razumevanje uporabnika. Zato je v času razvoja prikolico tudi sama s pridom uporabljala. Šele neposredna izkušnja namreč pokaže, kako pomembni so na videz majhni detajli – od razporeditve kuhinje do velikosti pomivalnega korita ali funkcionalnosti kopalnice. Po njenem mnenju so se v zadnjih dveh desetletjih potrebe uporabnikov precej spremenile. Današnji kupci želijo, da tudi najmanjša prikolica ponudi enako stopnjo udobja kot večji modeli. Pri prenovi modela Action so tako v majhno kopalnico uspeli vključiti tudi prho, ne da bi pri tem izgubili prepoznavno identiteto prikolice.

Nina Mihovec Počitniška prikolica ni cenejši način dopustovanja, ampak povsem drugačen način življenja in preživljanja počitnic.

Otroštvo, ki ga danes pogrešamo

Patricija Zorič eno glavnih prednosti dopustovanja v prikolici prepozna v otroštvu, ki ga kamp omogoča. Otroci tam hitro najdejo družbo, več časa preživijo zunaj, pridobijo več samostojnosti in bolj aktivno sodelujejo pri vsakodnevnih opravilih. Tudi pomivanje posode ali druga opravila postanejo družabni dogodek, ne zgolj obveznost. Velika prednost prikolice je tudi praktičnost. Ko se sezona začne, večina potrebščin ostane na svojem mestu, zato odpade nenehno pakiranje. Ob koncu tedna je dovolj, da družina sede v avtomobil in se odpravi na pot. Slabost ostaja predvsem omejen prostor, ki pa ga uporabniki pogosto razširijo z baldahinom oziroma zunanjim bivalnim delom, kjer poteka večina življenja.

Različne potrebe pavšalistov in popotnikov

Industrijska oblikovalka Nina Mihovec je pred več kot dvajsetimi leti zasnovala eno najbolj prepoznavnih slovenskih počitniških prikolic Action, pred kratkim pa sodelovala tudi pri njeni prenovi. Foto Neža Kralj/Delo

Kampiranje postaja vse bolj tehnološko

Mnogi imajo še vedno predstavo, da so prikolice namenjene predvsem stalnim pavšalistom, Nina Mihovec pa opozarja, da je v številnih evropskih državah povsem običajno, da uporabniki prikolico skoraj vsak konec tedna odpeljejo na drugo destinacijo. Zato mora biti notranjost zasnovana tako, da omogoča popolnoma samostojno bivanje – kuhanje, uporabo kopalnice in prhanje. Sodobno oblikovanje prikolic mora poleg udobja upoštevati tudi številne tehnične zahteve. Pomembni so varnostni standardi, izbira lahkih materialov, požarna varnost in predvsem skupna masa vozila, saj vozniško dovoljenje kategorije B omogoča upravljanje vozil s skupno maso do 3500 kg. Razmah električnih avtomobilov tako prinaša nove izzive, saj so ti zaradi baterij precej težji, kar vpliva na dovoljeno skupno maso vozila in prikolice.

Prihodnost kampiranja sogovornici vidita predvsem v večji mobilnosti. Mobilne hiške v številnih kampih izrivajo klasične pavšalne prikolice, medtem ko postajajo same prikolice vse bolj prilagojene potovanjem skozi vse leto. Poleg dopustovanja bodo vse pomembnejše tudi za delo na daljavo. Mihovčeva zato že razmišlja o notranjih ureditvah, ki bi omogočale udobno delo digitalnim nomadom – z namenskim delovnim mestom, dobrim internetnim dostopom in prilagodljivo notranjo opremo. Še en pomemben vidik prihodnosti sodobnih prikolic postaja digitalizacija. Pametni sistemi omogočajo nadzor temperature, preverjanje zaloge vode, stanja baterije ali upravljanje naprav prek mobilnih aplikacij, zato se meja med domom in počitniškim vozilom vse bolj briše.

Patricija Zorič Danes je največji luksuz to, da se lahko umiriš in za nekaj dni pobegneš od vsakdanjega hitrega tempa.

Počitniške prikolice tako danes niso več simbol skromnih počitnic, temveč premišljeno zasnovan bivalni prostor, ki združuje mobilnost, udobje in stik z naravo. Prav ta kombinacija svobode in domačnosti je razlog, da navdušujejo vse širši krog ljudi – od mladih družin do aktivnih upokojencev in digitalnih nomadov.

Celotno epizodo podkasta Deloindom najdete na vrhu tega prispevka.