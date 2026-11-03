VIDEO: Požar v domu – tri minute, ki lahko odločajo o življenju in smrti (Tadej Šinkovec)

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    Galerija
    V podkastu Deloindom smo se s Tadejem Šinkovcem pogovarjali o požarni varnosti doma in pravilnem ravnanju, ko zagori. Foto Neža Kralj/Delo
    Nina Štajner
    3. 11. 2026 | 11:45
    6:03
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    Požar v domu nas lahko preseneti sredi noči, med kuhanjem ali pri vsakodnevnih opravilih. Ko enkrat zagori, imamo za ukrepanje na voljo zelo malo časa. S Tadejem Šinkovcem iz Gasilske zveze Slovenije smo se pogovarjali o najpogostejših vzrokih za požare, pravilnem ravnanju v primeru požara ter preventivnih ukrepih, ki nam lahko rešijo premoženje in tudi življenje

    3 minute, ki lahko rešijo življenje

    Na začetku pogovora nas je najbolj zanimalo, kako se odzvati, če nas sredi noči v domu preseneti požar. Po besedah našega sogovornika pojav požara vedno povzroči stresno situacijo, v kateri pa se ni dobro prepustiti paniki, saj imamo le okoli tri minute časa za ukrepanje. Sodobni materiali, ki se dandanes pojavljajo v domovih, so namreč v veliki meri sestavljeni iz sintetičnih materialov, ki ob gorenju sproščajo višje temperature in tudi dimne primesi. Te se kopičijo v prostoru ter lahko povzročijo notranje opekline in dušenje. Prvo minuto po pojavu požara ga lahko še omejimo ali pogasimo, drugo minuto porabimo za evakuacijo, saj lahko v tretji minuti že pride do požarnega preskoka, kar pomeni, da se vžge celoten prostor.

    Tadej Šinkovec, član Komisije za preventivo Gasilske zveze Slovenije, opozarja, da lahko ob požaru odločajo že prve minute. Foto Neža Kralj/Delo
    Tadej Šinkovec, član Komisije za preventivo Gasilske zveze Slovenije, opozarja, da lahko ob požaru odločajo že prve minute. Foto Neža Kralj/Delo
    Ravno zaradi tako kratkega časa, ki ga imamo na voljo za odziv, Tadej Šinkovec poudarja pomen priprave v mirnodobnem času. Družinski člani naj poznajo evakuacijske poti, lokacijo gasilnega aparata in požarne odeje ter vedo, kako jih pravilno uporabiti. Pomembne naloge naj se že vnaprej razdelijo med družinske člane, da ob pojavu panike ne bi prišlo do podvajanja opravil in dodatne izgube časa.

    Kako ravnati, ko zagori?

    Če se sproži požarni javljalnik, je treba najprej preveriti, ali gre za dejansko nevarnost. Če je požar še majhen in ga lahko varno pogasimo, uporabimo ustrezen gasilni aparat ali požarno odejo. Če je gašenje prenevarno, moramo po besedah Šinkovca takoj opozoriti druge, po najvarnejši evakuacijski poti zapustiti objekt in poklicati številko 112. Pri umikanju skozi zadimljen prostor se gibamo čim bližje tlom, saj se vroč dim in nevarni plini najprej kopičijo pod stropom. Premikamo se počasi, po možnosti ob steni, da lažje sledimo poti. Pred odpiranjem vrat preverimo njihovo temperaturo. Če so vrata vroča, jih ne odpiramo, saj je lahko požar v prostoru za njimi že močno razvit.

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    Če ostanemo ujeti v prostoru, poskušamo čim bolj zatesniti vrata in druge odprtine, skozi katere bi lahko vdrl dim. Tako si lahko zagotovimo nekaj dodatnega časa do prihoda gasilcev. Če je mogoče, z okna opozorimo na svojo lokacijo. Dvigala med požarom nikoli ne uporabljamo. Za evakuacijo so namenjene stopnice, ki morajo biti vedno proste. Ko smo zunaj, na dogovorjenem zbirnem mestu počakamo skupaj in gasilcem pomagamo določiti, kje je požar oziroma ali je kdo ostal ujet v objektu.

    V prvi minuti lahko požar še pogasimo in zamejimo, v drugi minuti nam ostane čas za varno evakuacijo, v tretji minuti pa lahko že pride do požarnega preskoka.

    Vsakodnevna preventiva

    Požarna odeja je eden od osnovnih pripomočkov, s katerim lahko varno omejimo začetni požar, če pri tem ne ogrožamo sebe. Foto Nick Beer/Shutterstock
    Požarna odeja je eden od osnovnih pripomočkov, s katerim lahko varno omejimo začetni požar, če pri tem ne ogrožamo sebe. Foto Nick Beer/Shutterstock
    Tadej Šinkovec nas potolaži, da lahko veliko požarov preprečimo s preprostimi vsakodnevnimi navadami. Elektronskih naprav ne polnimo pod vzglavnikom ali na oblazinjenih površinah, temveč na varnem mestu in pod nadzorom. Redno moramo vzdrževati kurilne naprave, dimnike, sušilne stroje, električne inštalacije ter plinske napeljave. Popravila in posege v inštalacije naj izvajajo le usposobljeni strokovnjaki. Šinkovec izpostavi tudi dejstvo, da naj bi vsak dom imel osnovne preventivne pripomočke, kot so dimni javljalniki, gasilni aparat in požarna odeja. Samostojni dimni javljalniki so cenovno dostopni, priporočljivo pa jih je namestiti v bližino kaminov, kurilnih naprav, sušilnih strojev in prostorov, kjer polnimo baterijske naprave. Pomembno je tudi, da alarm javljalnika slišimo v spalnici tudi ob zaprtih vratih. Za osebe z okvaro sluha so na voljo dodatne svetlobne in vibracijske naprave.

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    Napake, ki lahko ogrozijo življenje

    Če se gašenja lotimo sami, je po besedah sogovornika najpomembneje, da izberemo ustrezno gasilno sredstvo. Gorečega olja na primer nikoli ne smemo gasiti z vodo. Olje se lahko vname pri temperaturi okoli 430 °C, voda pa ob stiku z njim hitro izpari in poveča svoj volumen. Posledica je lahko maščobna eksplozija, pri kateri goreče olje poškropi okolico in povzroči hude opekline. Prav tako z vodo nikoli ne gasimo električnih naprav, ki so pod napetostjo, saj lahko pride do električnega udara ali celo eksplozije.

    Najbolj varen prostor je definitivno izven objekta, dovolj stran, da lahko varno počakamo na pomoč.

    Posebno zahtevni so požari litij-ionskih baterij. Te lahko ob pregrevanju povzročijo tudi usmerjen plamen, ki doseže okolico in zaneti druge predmete. Sogovornik kot enega od ukrepov, ki se ga lahko poslužijo laiki, izpostavlja uporabo požarne odeje, medtem ko zahtevnejši postopki gašenja in hlajenja sodijo v pristojnost strokovno usposobljenih gasilcev.

    Če ocenimo, da požara ne bomo mogli hitro in varno pogasiti, moramo nemudoma poklicati 112. Tudi če nam požar uspe pogasiti samim, je priporočljivo, da o dogodku obvestimo gasilce, ki lahko opravijo varnostni pregled in s termovizijsko kamero preverijo morebitna skrita žarišča.

    Celotno epizodo podkasta Deloindom najdete na vrhu tega prispevka.

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