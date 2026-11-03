VIDEO: Požar v domu – tri minute, ki lahko odločajo o življenju in smrti (Tadej Šinkovec)

Požar v domu nas lahko preseneti sredi noči, med kuhanjem ali pri vsakodnevnih opravilih. Ko enkrat zagori, imamo za ukrepanje na voljo zelo malo časa. S Tadejem Šinkovcem iz Gasilske zveze Slovenije smo se pogovarjali o najpogostejših vzrokih za požare, pravilnem ravnanju v primeru požara ter preventivnih ukrepih, ki nam lahko rešijo premoženje in tudi življenje
Na začetku pogovora nas je najbolj zanimalo, kako se odzvati, če nas sredi noči v domu preseneti požar. Po besedah našega sogovornika pojav požara vedno povzroči stresno situacijo, v kateri pa se ni dobro prepustiti paniki, saj imamo le okoli tri minute časa za ukrepanje. Sodobni materiali, ki se dandanes pojavljajo v domovih, so namreč v veliki meri sestavljeni iz sintetičnih materialov, ki ob gorenju sproščajo višje temperature in tudi dimne primesi. Te se kopičijo v prostoru ter lahko povzročijo notranje opekline in dušenje. Prvo minuto po pojavu požara ga lahko še omejimo ali pogasimo, drugo minuto porabimo za evakuacijo, saj lahko v tretji minuti že pride do požarnega preskoka, kar pomeni, da se vžge celoten prostor.
Če se sproži požarni javljalnik, je treba najprej preveriti, ali gre za dejansko nevarnost. Če je požar še majhen in ga lahko varno pogasimo, uporabimo ustrezen gasilni aparat ali požarno odejo. Če je gašenje prenevarno, moramo po besedah Šinkovca takoj opozoriti druge, po najvarnejši evakuacijski poti zapustiti objekt in poklicati številko 112. Pri umikanju skozi zadimljen prostor se gibamo čim bližje tlom, saj se vroč dim in nevarni plini najprej kopičijo pod stropom. Premikamo se počasi, po možnosti ob steni, da lažje sledimo poti. Pred odpiranjem vrat preverimo njihovo temperaturo. Če so vrata vroča, jih ne odpiramo, saj je lahko požar v prostoru za njimi že močno razvit.
Če ostanemo ujeti v prostoru, poskušamo čim bolj zatesniti vrata in druge odprtine, skozi katere bi lahko vdrl dim. Tako si lahko zagotovimo nekaj dodatnega časa do prihoda gasilcev. Če je mogoče, z okna opozorimo na svojo lokacijo. Dvigala med požarom nikoli ne uporabljamo. Za evakuacijo so namenjene stopnice, ki morajo biti vedno proste. Ko smo zunaj, na dogovorjenem zbirnem mestu počakamo skupaj in gasilcem pomagamo določiti, kje je požar oziroma ali je kdo ostal ujet v objektu.
V prvi minuti lahko požar še pogasimo in zamejimo, v drugi minuti nam ostane čas za varno evakuacijo, v tretji minuti pa lahko že pride do požarnega preskoka.
Če se gašenja lotimo sami, je po besedah sogovornika najpomembneje, da izberemo ustrezno gasilno sredstvo. Gorečega olja na primer nikoli ne smemo gasiti z vodo. Olje se lahko vname pri temperaturi okoli 430 °C, voda pa ob stiku z njim hitro izpari in poveča svoj volumen. Posledica je lahko maščobna eksplozija, pri kateri goreče olje poškropi okolico in povzroči hude opekline. Prav tako z vodo nikoli ne gasimo električnih naprav, ki so pod napetostjo, saj lahko pride do električnega udara ali celo eksplozije.
Najbolj varen prostor je definitivno izven objekta, dovolj stran, da lahko varno počakamo na pomoč.
Posebno zahtevni so požari litij-ionskih baterij. Te lahko ob pregrevanju povzročijo tudi usmerjen plamen, ki doseže okolico in zaneti druge predmete. Sogovornik kot enega od ukrepov, ki se ga lahko poslužijo laiki, izpostavlja uporabo požarne odeje, medtem ko zahtevnejši postopki gašenja in hlajenja sodijo v pristojnost strokovno usposobljenih gasilcev.
Če ocenimo, da požara ne bomo mogli hitro in varno pogasiti, moramo nemudoma poklicati 112. Tudi če nam požar uspe pogasiti samim, je priporočljivo, da o dogodku obvestimo gasilce, ki lahko opravijo varnostni pregled in s termovizijsko kamero preverijo morebitna skrita žarišča.
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