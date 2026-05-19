    Vrt in živali  |  Eko kotiček
    Pozabite na sirup: ta presenetljiv trik s smrekovimi vršički je nov hit pomladi

    Smrekovi vršički so spomladanska klasika, ki jo večina uporablja za sirup. A obstaja še ena, manj znana možnost: vlaganje v kis.
    14. 5. 2026 | 12:30
    Bivanje  |  Svetujemo
    Svetovalnica: Zaradi sosedovega kompostnika živimo med podganami in kačami – kaj lahko storim?

    Sosedov kompostnik ob meji povzroča podgane, miši in kače, poleg tega prihaja še do groženj. Katere pravne možnosti ima lastnica hiše?
    Pravnik na dlani 14. 5. 2026 | 07:30
    Vrt in živali
    Race namesto strupa? Pred nakupom indijskih tekačic preverite to

    Številni vrtnarji jih priporočajo proti polžem, a pred nakupom preverite, ali so primerna rešitev tudi za vaš vrt.
    Kaja Berlot 14. 5. 2026 | 12:42
    VIDEO: Zakaj ljudje čistijo domove negativne energije? Od duhov do nepremičninskih oglasov (Urška Puš)

    Kaj pomeni energijsko čiščenje prostora, kdaj ga nepremičnina potrebuje, katere nepremičnine je težje očistiti in kako se tega lotiti smo se pogovarjali z Urško Puš.
    Urška Puš v podkastu Deloindom govori o energijskem čiščenju domov, »težkih« prostorih in razlogih, zakaj se ta praksa vse pogosteje pojavlja tudi v nepremičninskih oglasih. Foto Marko Feist/Delo
    Urška Puš v podkastu Deloindom govori o energijskem čiščenju domov, »težkih« prostorih in razlogih, zakaj se ta praksa vse pogosteje pojavlja tudi v nepremičninskih oglasih. Foto Marko Feist/Delo
    Nina Štajner
    19. 5. 2026 | 11:29
    19. 5. 2026 | 14:23
    2:59
    Urška Puš je strokovnjakinja za stik z drugimi dimenzijami svetov, ki deluje pod imenom Dotik onostranstva. Slovi kot ena bolj prepoznavnih medijev v Sloveniji in je tako nekakšen most med živimi in pokojnimi, ena izmed storitev v njenem pestrem portfoliu je tudi energijsko čiščenje domov. Ali izganjanje duhov, kot se je temu reklo včasih.

    Od bolezni do dela z energijami

    Sogovornica pove, da ljudje pomoč največkrat poiščejo zaradi slabega počutja v domu, težav pri prodaji nepremičnine ali občutka »težke energije« v prostoru. Foto Marko Feist/Delo
    Sogovornica pove, da ljudje pomoč največkrat poiščejo zaradi slabega počutja v domu, težav pri prodaji nepremičnine ali občutka »težke energije« v prostoru. Foto Marko Feist/Delo
    Sogovornica se je z energijami srečala med procesom zdravljenja svoje bolezni, ko je poskušala vse možne rešitve za svoje težave. Priznava pa, da je že kot otrok opažala različne pojave, ker pa v okolici ni našla potrditve za svoja videnja, jih ni jemala resno.

    Kdaj dom potrebuje energijsko čiščenje

    Kako naj prepoznamo, da naš prostor potrebuje energijsko čiščenje? Urška Puš pojasnjuje, v kakšnih situacijah jo ljudje največkrat kontaktirajo, tako za zasebne domove kot, zanimivo, tudi javne prostore. Razloži tudi, zakaj je večstanovanjski objekt toliko zahtevnejše energijsko očistiti ter ali so stari objekti energijsko bolj obremenjeni od novejših.

    »Novogradnja je včasih precej bolj problematična kot starejša hiša,« pravi Urška Puš, ki opozarja, da na energijo doma po njenem vplivajo lokacija, zasnova hiše, podtalnica, bližina infrastrukture in celo razporeditev prostorov.

    Kako pa poteka proces energijskega čiščenja doma? Ali je mogoče objekt energijsko prečistiti tudi na daljavo? Sogovornica pokaže kristale, kadila in šamansko perjanico, ki jih uporablja med delom ter opiše postopek. Poslušalcem namigne tudi, kako lahko pozitivno energijo v domu ohranjajo sami in do kakšne meje velja iti, da ne prebudimo slabih energij.

    »V 13 letih, odkar to delam uradno, še nisem imela primera, da bi komu rekla: ‘Preselite se, ker imate hudiča v hiši,’« pravi Urška Puš, ki opozarja, da ljudje pogosto iščejo razlage za občutek težke energije ali nenavadno dogajanje v prostoru.

    Zakaj so skeptiki najbolj hvaležne stranke

    Kakšen je profil ljudi, ki jo kličejo na pomoč in kako se spopada s skeptiki? Urška Puš se nasmehne; najbolj hvaležne stranke so po njenih besedah namreč ravno skeptiki, ki ne pričakujejo ničesar. Z zanimanjem prisluhnemo tudi številnim dih jemajočim anekdotam, ki so se med seansami energijskega čiščenja domov pripetile sogovornici.

    Celotno epizodo podkasta Deloindom najdete na vrhu tega prispevka.

