VIDEO: Zakaj ljudje čistijo domove negativne energije? Od duhov do nepremičninskih oglasov (Urška Puš)

Urška Puš je strokovnjakinja za stik z drugimi dimenzijami svetov, ki deluje pod imenom Dotik onostranstva. Slovi kot ena bolj prepoznavnih medijev v Sloveniji in je tako nekakšen most med živimi in pokojnimi, ena izmed storitev v njenem pestrem portfoliu je tudi energijsko čiščenje domov. Ali izganjanje duhov, kot se je temu reklo včasih.

Od bolezni do dela z energijami

Sogovornica pove, da ljudje pomoč največkrat poiščejo zaradi slabega počutja v domu, težav pri prodaji nepremičnine ali občutka »težke energije« v prostoru. Foto Marko Feist/Delo

Kdaj dom potrebuje energijsko čiščenje

Sogovornica se je z energijami srečala med procesom zdravljenja svoje bolezni, ko je poskušala vse možne rešitve za svoje težave. Priznava pa, da je že kot otrok opažala različne pojave, ker pa v okolici ni našla potrditve za svoja videnja, jih ni jemala resno.

Kako naj prepoznamo, da naš prostor potrebuje energijsko čiščenje? Urška Puš pojasnjuje, v kakšnih situacijah jo ljudje največkrat kontaktirajo, tako za zasebne domove kot, zanimivo, tudi javne prostore. Razloži tudi, zakaj je večstanovanjski objekt toliko zahtevnejše energijsko očistiti ter ali so stari objekti energijsko bolj obremenjeni od novejših.

»Novogradnja je včasih precej bolj problematična kot starejša hiša,« pravi Urška Puš, ki opozarja, da na energijo doma po njenem vplivajo lokacija, zasnova hiše, podtalnica, bližina infrastrukture in celo razporeditev prostorov.

Kako pa poteka proces energijskega čiščenja doma? Ali je mogoče objekt energijsko prečistiti tudi na daljavo? Sogovornica pokaže kristale, kadila in šamansko perjanico, ki jih uporablja med delom ter opiše postopek. Poslušalcem namigne tudi, kako lahko pozitivno energijo v domu ohranjajo sami in do kakšne meje velja iti, da ne prebudimo slabih energij.

»V 13 letih, odkar to delam uradno, še nisem imela primera, da bi komu rekla: ‘Preselite se, ker imate hudiča v hiši,’« pravi Urška Puš, ki opozarja, da ljudje pogosto iščejo razlage za občutek težke energije ali nenavadno dogajanje v prostoru.

Zakaj so skeptiki najbolj hvaležne stranke

Kakšen je profil ljudi, ki jo kličejo na pomoč in kako se spopada s skeptiki? Urška Puš se nasmehne; najbolj hvaležne stranke so po njenih besedah namreč ravno skeptiki, ki ne pričakujejo ničesar. Z zanimanjem prisluhnemo tudi številnim dih jemajočim anekdotam, ki so se med seansami energijskega čiščenja domov pripetile sogovornici.

