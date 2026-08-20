Ali lahko z vodo iz bazena zalivamo vrt? Preverite, v katerih primerih lahko to res storimo

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Na številnih vrtovih stojijo samostoječi bazeni, vprašanje pa je, ali lahko z bazensko vodo zalivamo svoje vrtove. Foto Nadtochiy/Shutterstock
Galerija
Na številnih vrtovih stojijo samostoječi bazeni, vprašanje pa je, ali lahko z bazensko vodo zalivamo svoje vrtove. Foto Nadtochiy/Shutterstock
Kaja Berlot
20. 8. 2026 | 12:05
3:11
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Odgovor na vprašanje, ali je bazenska voda primerna za zalivanje trate in vrta, ni enoznačen, saj je njena primernost odvisna predvsem od tega, kako bazen razkužujemo. Velika razlika je namreč med običajno kloriranim bazenom in bazenom s slano vodo.

Najprej moramo vedeti, kaj je v bazenu

Na videz je vsa bazenska voda enaka, njena sestava pa je lahko zelo različna. Večina domačih bazenov vsebuje klor za razkuževanje, sredstva za uravnavanje pH, stabilizatorje klora (pri nekaterih bazenih), včasih pa tudi algicide. Če gre za bazen s slanim sistemom, voda vsebuje še precejšnjo količino raztopljene soli, in prav to določa, ali je voda primerna za zalivanje ali ne.

Ker se količina klora v vodi preko časa postopno zmanjšuje, je zalivanje trat s takšno vodo načeloma varno. Foto Sneg17/Shutterstock
Ker se količina klora v vodi preko časa postopno zmanjšuje, je zalivanje trat s takšno vodo načeloma varno. Foto Sneg17/Shutterstock

Pri navadnem kloriranem bazenu obstaja ena pomembna izjema

Dobra novica je, da klor ni trajno prisoten v vodi, saj se njegova koncentracija sčasoma zmanjšuje zaradi sončne UV-svetlobe in reakcij z organskimi snovmi v vodi. Prav zato strokovnjaki priporočajo, da pred praznjenjem bazena vsaj približno deset dni ne dodajamo novega klora in pustimo bazen odkrit, da sončna svetloba pomaga zmanjšati njegovo koncentracijo. Ko koncentracija prostega klora dovolj pade, je lahko občasna uporaba takšne vode za zalivanje trate razmeroma varna, vendar je priporočljivo, da njegovo vsebnost v vodi pred zalivanjem vseeno izmerimo. 

Pomembno pa je tudi, da vode pri zalivanju ne spustimo le na eno samo mesto, ampak jo razporedimo po večji površini ali bazen praznimo postopoma skozi več dni in tako zmanjšamo možnost poškodb rastlin in zastajanja vode.

Slana voda je povsem druga zgodba

Pri bazenih s slano vodo je zgodba drugačna. Veliko ljudi namreč misli, da takšni bazeni ne vsebujejo klora, vendar to ne drži, saj solinator iz raztopljene soli sproti proizvaja klor. Težava pri takšni kombinaciji je, da klor iz vode sčasoma izgine, sol pa ostane, saj se natrijev klorid v bazenu ne razgradi, ampak ostane raztopljen v vodi, dokler vode ne zamenjamo ali je ne izgubimo zaradi izhlapevanja, izpiranja filtra ali škropljenja.

Če takšno vodo večkrat uporabimo za zalivanje iste površine, se lahko sol kopiči v tleh, kar rastlinam oteži sprejemanje vode, lahko poškoduje korenine in pri občutljivejših vrstah povzroči tudi ožige listov. Še posebej občutljive so mlade rastline in zelenjavne grede, zato slednjih z bazensko vodo nikoli ne zalivamo. 

Pomembno je, da bazenske vode ne izpustimo na eno mesto, ampak jo enakomerno razporedimo po večji površini. Foto Drpilulkin/Shutterstock
Pomembno je, da bazenske vode ne izpustimo na eno mesto, ampak jo enakomerno razporedimo po večji površini. Foto Drpilulkin/Shutterstock

Katere rastline so najmanj občutljive?

Če je bazenska voda dovolj razklorirana, strokovnjaki ocenjujejo, da jo je najvarneje uporabiti za zalivanje trate in drugih okrasnih travnih površin, precej več previdnosti pa se svetuje pri zalivanju zelenjavnega vrta, sadik, cvetličnih gred, dreves in grmovnic.

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