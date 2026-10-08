Šipek ni samo za čaj: kdaj ga nabirati in kako ohraniti čim več vitamina C

Šipek najpogosteje povezujemo s skodelico kiselkastega čaja ali gosto marmelado, ki jo namažemo na kruh. Toda med svežim plodom na grmu in pripravkom, ki ga zaužijemo nekaj mesecev pozneje, se lahko njegova sestava precej spremeni. Del vitamina C se namreč izgubi že med predelavo in shranjevanjem, zato ni vseeno, kaj naredimo s košarico po vrnitvi domov. Dobra novica je, da za uporabo šipka (in ohranjanja njegovih zdravilnih sestavin) v resnici ne potrebujemo zapletenih postopkov, saj lahko nekatere uporabimo kar sveže, druge zamrznemo, tretje pa mirne vesti poparimo v čaju.

Kdaj je pravi čas za nabiranje?

Strokovni viri navajajo, da šipek pri nas dozoreva septembra in oktobra. Zreli plodovi so rdeči, čas obiranja pa prilagodimo dejanskemu stanju rastline, in ne samo datumu na koledarju. Pomembno je, da izbiramo zdrave, lepo obarvane plodove. najbolje takšne, ki so še dovolj čvrsti, saj je pri zelo mehkih teže ločiti meso od notranjosti. Nabiramo ga na mestih brez onesnaženja in škropljenja, zato se obiranju tik ob prometnih cestah izogibamo.

Prav zdaj je pravi čas za obiranje šipkovih plodov. Foto Roman Bjuty/Shutterstock

Največ lahko naredimo že takoj po obiranju

Po tem, ko smo šipek nabrali, je najbolje, da plodove čim prej pregledamo, odstranimo poškodovane ali plesnive plode in preostanek operemo. Pred uporabo nato odstranimo še peclje in ostanke cvetov, plodove razpolovimo ter pazljivo očistimo notranjih plodičev in dlačic. To je zamudnejši del priprave, vendar ga pri jedeh, v katerih bomo pojedli tudi meso šipka, nikar ne preskočimo. V primeru, da šipka ne bomo takoj predelali, je najbolje, da ga tako pripravljenega hranimo v hladilniku, saj se količina vitamina C v živilih glede na navedbe nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si, zmanjšuje tako ob toplotni obdelavi kot tudi ob shranjevanju na zraku. Prav zato šipka ne puščamo več dni na toplem, očiščenega mesa pa ne pripravljamo za več dni vnaprej.

Je čaj res najboljši način uporabe?

Čaj je prijeten in preprost način, da šipek vključimo v prehrano, ni pa najboljši način, s katerim zaužijemo največ vitamina C. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da vsebnost vitamina C v posušeni surovini upada in da šipkovega napitka ne moremo obravnavati kot zanesljiv pripravek za nadomeščanje njegovega pomanjkanja. Koliko ga bo v skodelici, je tako odvisno od surovine, njenega shranjevanja in priprave. Drugi problem, ki se pri pripravi čaja poraja, pa je tudi toplotna obdelava. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se ob prelivanju z vročo vodo ohrani le del vitamina C, izgube pa so odvisne predvsem od živila in postopka. Pri pripravi čaja naj bi toplota pomagala izlužiti snovi iz plodov v vodo.

Kako ga pripravimo brez nepotrebnega prekuhavanja?

Nekateri svež očiščen šipek radi vključujejo v svoje sadno-zelenjavne zmešančke ali jogurtove sklede in se tako izognejo morebitni izgubi vitaminov in drugih hranilnih snovi v njem. Njegov kiselkast okus se še posebej dobro ujame z jabolkom, hruško in malo medu. Spet drugi sledijo navodilu za pripravo napitka z vodo, segreto na približno 85 °C, ter sprotni pripravi, kar pomeni, da pripravimo količino, ki jo bomo dejansko popili, ter se s tem izognemo večkratnemu pogrevanju napitka.

Šipek lahko shranjujemo na različne načine, nekateri ga radi zaužijejo kar svežega. Foto Peter Klampfer/Shutterstock

Zamrzovanje: uporabna možnost za zalogo

Če bi radi del pridelka ohranili brez sušenja, je zamrzovanje smiselna izbira. V raziskavi, ki je primerjala sušene in zamrznjene plodove različnih vrst šipka, se je vitamin C pri proučevanem navadnem šipku bolje ohranjal z zamrzovanjem. Učinek se je sicer razlikoval med vrstami, zato enakega rezultata pri vsakem plodu tudi strokovnjaki ne morejo zagotoviti.

Če se odločimo za postopek shranjevanja, oprane in osušene plodove razporedimo v eni plasti, zamrznemo in nato prestavimo v zaprto posodo ali vrečko. Lahko zamrznemo tudi že očiščene mesnate dele, razdeljene na manjše porcije, kar je še posebej praktično za poznejšo pripravo napitka, omake ali sadnega dodatka.

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