Mleko, aspirin in soda bikarbona na vrtu: strokovnjakinja razkriva, kaj je mit in kaj resnica

Družbena omrežja so polna nasvetov, ki obljubljajo bujnejše rastline, večji pridelek in manj bolezni na vrtu. Med najbolj priljubljenimi so zalivanje paradižnika z mlekom, dodajanje bananinih olupkov v sadilne jame, škropljenje rastlin s sodo bikarbono ali celo uporaba aspirina. A koliko je pri teh priporočilih dejansko resnice?

O tem smo se pogovarjali z Jernejo Jošar, univerzitetno diplomirano inženirko agronomije, avtorico priročnikov o vrtnarjenju in našo redno strokovno sodelavko, ki opozarja, da je pri spletnih nasvetih potrebna precejšnja mera kritične presoje.

Družbena omrežja niso vedno zanesljiv vir

Po besedah sogovornice so lahko družbena omrežja sicer odličen vir idej, vendar je med uporabnimi nasveti tudi veliko napačnih informacij. »Družbena omrežja so lahko vir zanimivih idej, vendar je med uporabnimi nasveti tudi veliko polresnic, posplošitev in celo napačnih priporočil. Največja težava je, da se posamezne izkušnje pogosto predstavljajo kot univerzalna rešitev za vse rastline in razmere,« opozarja.

Vrtičkarjem zato svetuje, da se pred uporabo vprašajo, ali je nasvet podprt s strokovnimi viri, raziskavami ali priporočili kmetijskih svetovalnih služb. »Posebej previdni naj bodo pri trditvah, da ena sama snov 'pozdravi vse bolezni', 'podvoji pridelek' ali 'nadomesti gnojila'. V vrtnarstvu čudežnih rešitev praviloma ni.«

Mleko za paradižnik: nekaj resnice, a tudi precej omejitev

Eden najbolj razširjenih vrtnih nasvetov je škropljenje ali zalivanje paradižnika z mlekom. Po mnenju Jerneje Jošar ta praksa ni povsem iz trte izvita, vendar njeni učinki niso tako široki, kot pogosto prikazujejo spletni posnetki. »Uporaba mleka ni povsem izmišljena. Nekatere raziskave so pokazale, da lahko razredčeno mleko v določenih primerih pomaga pri omejevanju nekaterih glivičnih bolezni, predvsem pepelaste plesni,« pojasnjuje in dodaja, da mleko nikakor ni rešitev za vse bolezni paradižnika.

»Mleko ni učinkovito proti večini bolezni paradižnika, še posebej ne proti krompirjevi plesni, ki je med največjimi težavami pri tej vrtnini,« pravi in dodaja, da lahko pretirana uporaba sicer povzroči neprijeten vonj, spodbuja razvoj drugih mikroorganizmov in celo privablja nekatere škodljivce, zato ga kot redno preventivno sredstvo ne priporoča.

Kaj pa soda bikarbona?

Priljubljena je tudi uporaba sode bikarbone pri paradižniku, kumarah in drugih vrtninah, a tudi pri tej praksi obstaja določena strokovna podlaga. »Soda bikarbona ima določeno protiglivično delovanje, saj spremeni pH na površini listov in lahko nekoliko oteži razvoj nekaterih gliv,« pojasnjuje in obenem opozarja, da je pri uporabi ključnega pomena pravilen odmerek.

»Previsoke koncentracije lahko povzročijo ožige listov, predvsem v vročem vremenu. Poleg tega soda bikarbona ni za vse bolezni.« Še posebej problematično pa je, da jo nekateri predstavljajo kot univerzalno sredstvo proti škodljivcem in boleznim. »Gre za ukrep z omejenim učinkom, ne za univerzalno zaščito rastlin.«

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Bananini olupki, jajčne lupine in kavna usedlina: koristni, a pogosto precenjeni

Marsikateri vrtičkar v sadilne jame dodaja bananine olupke, zdrobljene jajčne lupine ali kavno usedlino, a učinki po njenih besedah niso tako hitri in izraziti, kot pogosto slišimo. »Vse tri prakse vsebujejo nekaj resnice, vendar so pogosto precenjene,« pravi Jošarjeva. Bananini olupki sicer vsebujejo kalij, vendar se hranila sproščajo počasi, zato njihov vpliv na rast rastlin ni takojšen. Podobno velja za jajčne lupine.

»Jajčne lupine vsebujejo kalcij, vendar se razgrajujejo zelo počasi. Pogosto se napačno predstavljajo kot učinkovita zaščita pred gnilobo plodov pri paradižniku, čeprav je ta težava največkrat povezana z neenakomernim zalivanjem in ne s pomanjkanjem kalcija v tleh.«

Tudi pri kavni usedlini je potrebna previdnost. »Kavna usedlina vsebuje nekaj hranil in organske snovi, vendar lahko v večjih količinah zakisa tla ali ovira rast nekaterih rastlin.« Najbolj smiselno je, da tako jajčne lupine kot kavno usedlino dodajamo na kompost.

Po besedah strokovnjakinje čudežne rešitve za vrt ne obstajajo. Foto Nicole Piepgras/Shutterstock

Aspirin na vrtu: zanimiva teorija, premalo dokazov

V zadnjih letih se je po spletu razširil tudi nasvet, da lahko aspirin izboljša odpornost rastlin in poveča pridelek. »Najverjetneje prihaja ideja iz dejstva, da je aspirin kemično soroden salicilni kislini, ki je naravna signalna molekula v rastlinah.« Nekatere raziskave so sicer pokazale, da salicilna kislina lahko spodbuja obrambne mehanizme rastlin, vendar to še ne pomeni, da bo aspirin na domačem vrtu prinesel opazne rezultate. »Za splošno uporabo na vrtu trenutno ni dovolj dokazov, da bi aspirin priporočali kot standardni ukrep,« še pojasnjuje.

Cimet, vodikov peroksid, kvas in gazirane pijače

Med viralnimi triki pogosto srečamo tudi uporabo cimeta, vodikovega peroksida, kvasa in celo gaziranih pijač. Po besedah sogovornice ima cimet določene protimikrobne lastnosti in lahko pomaga pri zaščiti ran na rastlinah ali pri vzgoji sadik, vodikov peroksid pa je lahko koristen za razkuževanje orodja, posod in substrata, vendar zahteva previdno uporabo.

Pri kvasu pa je po njenem mnenju veliko napačnih predstav. »Kvas sam po sebi ni gnojilo in ne more nadomestiti prehrane rastlin. Nekateri pozitivni učinki so lahko povezani z mikrobiološkimi procesi v tleh, vendar so pogosto močno pretirani,« dodaja.

Najbolj kritična pa je do uporabe gaziranih pijač. »Gaziranih pijač nikakor ne priporočam. Visoke vsebnosti sladkorja lahko spodbujajo razvoj plesni, privabljajo škodljivce in dolgoročno poslabšajo razmere v tleh.«

Naravno ne pomeni vedno neškodljivo

Veliko vrtičkarjev zmotno verjame, da rastlinam domači pripravki ne morejo škodovati, ker so naravnega izvora. »Mnogi menijo, da če je nekaj naravno, ne more škoditi. V resnici lahko previsoke koncentracije sode bikarbone, kisa, vodikovega peroksida ali različnih domačih izvlečkov povzročijo poškodbe listov in korenin,« pojasnjuje in opozarja, da prav vsak poseg predstavlja določen stres za rastlino.

Kateri domači pripravki imajo največ strokovne podpore?

Čeprav čudežnih rešitev ni, obstajajo nekateri domači pripravki, ki jih podpira tudi stroka.

»Največ strokovne podpore imajo nekateri rastlinski izvlečki in pripravki, ki se uporabljajo že dolgo časa. Med njimi so predvsem pripravki iz preslice za krepitev rastlin, koprivna prevrelka kot dopolnilni vir hranil ter blage raztopine kalijevega mila proti nekaterim mehkim škodljivcem,« pravi in dodaja, da je najpomembnejši temelj zdravega vrta kakovostna zemlja.

»Najbolj učinkovita zaščita še vedno temelji na pravilni negi tal – polni mikroorganizmov, ki jih ohranjajo zdrava in rodovitna. Zato jih ne prekopavamo, dodajamo kompost in jih redno zastiramo.«

Kako prepoznati vprašljiv spletni nasvet?

Po mnenju Jošarjeve je eden najboljših pokazateljev verodostojnosti razlaga, zakaj naj bi določen nasvet deloval. »Dober znak verodostojnosti je, da avtor pojasni mehanizem delovanja in navede omejitve uporabe, prav tako pa zanesljivi nasveti običajno ne obljubljajo spektakularnih rezultatov.«

Pomembno je tudi preveriti, kdo je avtor vsebine

»Prepisovanje vse povprek, kjer se relevanten vir izgubi, je pogosto posledica napačnih nasvetov.« Posebno previdnost svetuje pri trditvah, kot so: »Deluje vedno«, »Pozdravi vse bolezni«, »Strokovnjaki tega nočejo povedati« ali »Samo ena žlica tega bo podvojila pridelek«.