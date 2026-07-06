Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Vsak vrtnar ve, da lahko škodljivci in bolezni rastlin, če jih ne odkrijemo dovolj zgodaj, mesece ljubezni in skrbi hitro spremenijo v uvenele liste in cvetove. Zato naj se zasnova zdravega in trajnostnega vrta začne s saditvijo lokalnih rastlinskih vrst, ki so prilagojene na podnebje v Sloveniji ter odpornejše proti škodljivcem in boleznim rastlin.

A če nas običajni vrtni škodljivci in bolezni rastlin predvsem razžalostijo in jih lahko hitro obvladamo, zelo nevarni, imenovani tudi karantenski škodljivi organizmi, povzročijo katastrofo in ne ogrožajo le našega vrta, temveč tudi prehransko varnost, gospodarstvo in naravno okolje.

V Sloveniji so v omejenem obsegu prisotni nekateri karantenski škodljivi organizmi, za katere se izvajajo ukrepi izkoreninjenja oziroma zadrževanja. V letu 2024 je bil tako v Sloveniji ujet japonski hrošč, na njivah krompirja lahko najdemo rumeno krompirjevo ogorčico, koruza kaže znake bakterijske uvelosti, vinska trta pa znake okuženosti z zlato trsno rumenico.

Najresnejša grožnja med karantenskimi škodljivimi organizmi v EU je 20 prednostnih škodljivih organizmov, za katere imajo države članice pripravljene načrte nujnih ukrepov, da lahko v primeru najdbe hitro in učinkovito ukrepajo.

Mi pokažete rastlinski potni list?

Nekatere rastline, predvsem sadilni in razmnoževalni material ter nekatera semena, s katerimi se trguje znotraj EU v komercialne namene, morajo imeti rastlinski potni list. To uradno potrdilo, ki dokazuje, da na rastlinah ni škodljivcev in bolezni, vsebuje predpisane podatke in omogoča sledljivost znotraj trgovske verige.

Nakupujete po spletu? Kupujte lokalno!

FOTO: EFSA

Internet je svetovno okno za nakupovanje semen in rastlin iz držav zunaj EU. Tudi za tako naročene rastline, rastlinski material ali druge predmete, ki vstopajo v EU in bi lahko prenašali škodljivce in bolezni rastlin, mora biti izdano. To dokazuje, da so brez bolezni in škodljivcev in jih lahko uvozimo brez nevarnosti za zdravje rastlin.

Priporoča se, da pred naročanjem po internetu preverite dostopnost želenih rastlin v Sloveniji oziroma na trgu EU in se s tem izognete birokratskim postopkom, vračilu naročenega blaga in dodatnim stroškom za izvedbo uradnega nadzora. Na ta način boste dobili lepe in zdrave rastline, ki bodo dobro uspevale v naših podnebnih razmerah.

Karantenski škodljivi organizmi rastlin V Sloveniji so karantenski škodljivi organizmi pod stalnim uradnim nadzorom Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kjer lahko najdete tudi informacije o posameznih karantenskih škodljivih organizmih ter postopkih za preprečevanje in omejevanje njihovega širjenja.

PlantHealth4Life – krepitev preprostih ukrepov za ohranjanje zdravja rastlin

Z vseevropsko kampanjo PlantHealth4Life (Ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje), ki se izvaja že četrto leto, si Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija in 33 držav skupaj prizadevajo, da bi zdravje rastlin postavili v središče vsakdanjih odločitev.

V kampanji lahko sodelujete in jo podprete na več načinov:

na spletnem mestu kampanje preverite najnovejše podatke in praktične nasvete za dobre prakse na področju zdravja rastlin;

preverite najnovejše podatke in praktične nasvete za dobre prakse na področju zdravja rastlin; spremljajte kampanjo #PlantHealth4Life na omrežjih Bluesky , LinkedIn in Instagram ;

in ; širite glas o skupnih prizadevanjih za zdravje rastlin z uporabo ključnika #PlantHealth4Life.

Naročnik oglasne vsebine je Evropska agencija za varnost hrane