Okrasni vrtovi

Adijo skrbno pokošena trata, vse več Slovencev se odloča za takšno zelenico

Nekoč je urejena zelenica pred hišo naznanjala urejenost doma in pomenila pravi vrtnarski ideal. Danes temu ni več tako.
Alle več lastnikov hiš ugotavlja, da ni potrebe po tem, da bi bila zelenica videti kot golf igrišče. Foto Ramavanjava/Shutterstock
E. N.
30. 5. 2026 | 19:12
Dolga desetletja je bila popolno pokošena trata ideal vsakega urejenega vrta. Brez marjetic, brez detelje, brez plevela. Le enakomerno gosta in skrbno pokošena zelena površina, ki je zahtevala redno zalivanje in gnojenje. Danes pa opažamo, da trend trate, kakršne se ne bi sramovalo nobeno nogometno igrišče, usiha. Vse več Slovencev se poslavlja od klasične angleške trate in vrtove spreminja v bolj naravne, raznolike in trajnostne zelene površine.

Namesto sterilno urejene zelenice v ospredje prihajajo mikrodeteljica, travniške cvetlice in naravni travniki. Takšne zelenice niso le modne, ampak tudi precej bolj prilagojene sodobnim podnebnim razmeram. Poletja postajajo vse bolj vroča in sušna, zato klasične trate pogosto porjavijo že po nekaj tednih brez dežja. Naravne zelenice pa ostanejo odpornejše in zahtevajo manj nege in našega časa.

Posebej priljubljena je mikrodeteljica, drobnolistna različica bele detelje, ki jo številni vrtnarji danes mešajo s travnimi semeni ali pa jo sadijo samostojno. Njena velika prednost je, da ostane zelena tudi v sušnih obdobjih. Poleg tega raste počasneje kot klasična trava, zato jo je treba kositi precej manj pogosto. Za mnoge to pomeni veliko spremembo v razmišljanju. Namesto popolne trate, ki zahteva veliko časa, vode in energije, si ljudje želijo vrt, ki deluje bolj sproščeno in naravno. Vse več lastnikov hiš ugotavlja, da ni potrebe po tem, da bi bila zelenica videti kot golf igrišče.

Videz golf igrišč počasi iz mode

Pomemben razlog za ta trend pa je tudi ekologija. Mikrodeteljica in travniške rastline namreč pomagajo ohranjati biotsko raznovrstnost. Čebele, metulji in drugi opraševalci v takšnih vrtovih najdejo hrano in zatočišče, medtem ko klasične trate za žuželke nimajo skoraj nobene vrednosti. Prav zaradi upadanja števila opraševalcev številni strokovnjaki priporočajo, da del vrta pustimo bolj naraven in nepokošen.

Naravne zelenice pa imajo še eno pomembno prednost. Predstavljajo manjši strošek. Potrebujejo namreč manj zalivanja, manj gnojil in manj škropljenja. Ob vedno pogostejših opozorilih o suši je to za marsikoga pomemben dejavnik. Manj pogosta pa pri mikrodetelji postane tudi košnja, kar pomeni manj dela in manj porabe goriva ali elektrike za kosilnico.

Trend opuščanja popolnih trat je že precej opazen v sodobnem oblikovanju vrtov. Krajinski arhitekti vse pogosteje vključujejo travniške pasove, cvetoče kotičke in bolj sproščene zasaditve. Takšni vrtovi delujejo mehkejše, bolj domače in bolj povezano z naravo. Poleg tega se skozi letne čase spreminjajo, cvetijo in ustvarjajo bolj živ prostor okoli hiše. Seveda to ne pomeni, da morajo prav vsi vrtovi postati popolnoma divji. Mnogi se odločajo za kompromis. Del vrta ostane klasična trata za igro ali druženje, drug del pa namenijo cvetočim rastlinam in bolj naravni zelenici. Prav ta kombinacija postaja eden največjih vrtnih trendov zadnjih let.

