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Dalije in prva slana: je že čas, da izkopljemo gomolje?

Hladna jutra napovedujejo konec sezone dalij. A z izkopavanjem gomoljev ni treba hiteti – pravi trenutek nam pokaže rastlina po prvi močnejši slani.
Ko slana poškoduje nadzemni del dalij, stebla skrajšamo, nato pa gomolje previdno izkopljemo iz zemlje. Foto Abo_photography/Shutterstock
Galerija
Ko slana poškoduje nadzemni del dalij, stebla skrajšamo, nato pa gomolje previdno izkopljemo iz zemlje. Foto Abo_photography/Shutterstock
D. D.
27. 10. 2026 | 12:05
5:41
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Dalije so marsikje še konec oktobra polne cvetov, toda hladna jutra že nakazujejo, da se njihova letošnja sezona končuje. V osrednji Sloveniji so se temperature ponekod že približale ničli oziroma spustile pod njo, zato se vrtičkarji upravičeno sprašujemo: ali je treba gomolje že izkopati ali lahko še počakamo?

Odgovor je preprost: z izkopavanjem dalij ni treba hiteti samo zaradi nizke jutranje temperature. Najboljši znak je prva močnejša slana, ki poškoduje oziroma počrni nadzemne dele rastline.

Slana je ponekod že prišla

Konec oktobra so jutra občutno hladnejša. Po podatkih Agencije RS za okolje se je 26. oktobra temperatura v Ljubljani spustila na 2,4 stopinje Celzija, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pa na –1,5 stopinje.

Tudi napoved za konec oktobra in začetek novembra kaže na hladna jutra. ARSO za obdobje med 30. oktobrom in 4. novembrom napoveduje jutranje temperature med –2 in 4 stopinjami Celzija, zato lahko slano v prihodnjih dneh pričakujemo tudi marsikje, kjer je doslej še ni bilo.

Pri dalijah pa ni odločilen datum na koledarju, temveč stanje rastline.

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Kdaj je pravi čas za izkop dalij?

Dalije izvirajo iz toplejših krajev in njihovi gomolji niso odporni proti močnemu mrazu. Nadzemni del rastline lahko prva močnejša slana hitro uniči: listi in stebla ovenijo, potemnijo oziroma počrnijo.

To je običajno znak, da se je rastna sezona končala in da lahko gomolje pripravimo na prezimovanje.

Če so dalije na vašem vrtu po hladnem jutru še vedno zelene in cvetijo, jih samo zaradi napovedane slane še ni treba izkopati. Lahko jih pustimo na gredi, dokler jih mraz resneje ne poškoduje.

Prav tako ni nič narobe, če gomolje po prvi slani še nekaj dni pustimo v zemlji, če ta ni zmrznjena in ni napovedan močnejši mraz.

Dalij ne izkopavamo zgolj po koledarju. Najboljši znak za konec sezone je prva močnejša slana, ki poškoduje nadzemni del rastline. Foto Olgasolo/Shutterstock
Dalij ne izkopavamo zgolj po koledarju. Najboljši znak za konec sezone je prva močnejša slana, ki poškoduje nadzemni del rastline. Foto Olgasolo/Shutterstock

Zakaj dalij ne pustimo v zemlji čez zimo?

Gomolji dalij niso prilagojeni našim zimskim razmeram. Če jih pustimo na prostem, jih lahko poškoduje zmrzal, težavo pa predstavlja tudi dolgotrajna zimska vlaga, zaradi katere lahko začnejo gniti.

Zato je na večini območij Slovenije varneje, da jih vsako jesen izkopljemo in do pomladi shranimo v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Tudi vrtnarska strokovnjakinja Jerneja Jošar je na Deloindom.si že opozorila, da so mile zime lahko varljive. Sama je preizkusila prezimovanje gomoljev v zemlji, vendar so do pomladi zgnili.

Kako gomolje pravilno izkopljemo?

Ko je slana uničila nadzemni del, stebla najprej skrajšamo. Pri izkopavanju je najbolje uporabiti vrtne vile in jih zapičiti dovolj daleč od rastline, saj so gomolji lahko razraščeni precej širše, kot pričakujemo.

Zemljo previdno privzdignemo in celotno skupino gomoljev vzamemo iz tal.

Z njimi ravnamo previdno. Poškodovani gomolji so med zimskim shranjevanjem bolj izpostavljeni gnitju.

Če imamo več različnih sort, je zdaj tudi pravi trenutek, da jih označimo z etiketami, saj bomo spomladi brez cvetov sorte zelo težko ločili med seboj.

Pred shranjevanjem jih dobro osušimo

Sveže izkopanih gomoljev ne pospravimo takoj v zaprto škatlo ali klet.

Najprej jih pustimo nekaj časa na suhem in zračnem mestu, da se površina osuši in da z njih lažje odstranimo odvečno zemljo. Zlasti pomembno je, da v skladišče ne pospravimo mokrih gomoljev.

Pri čiščenju ni treba odstraniti prav vsakega delčka zemlje. Pomembneje je, da pregledamo, ali so gomolji zdravi.

Mehke, gnile ali močno poškodovane dele odstranimo.

Izkopane gomolje pred shranjevanjem dobro osušimo in čez zimo hranimo v hladnem, temnem prostoru, kjer temperatura ne pade pod ledišče. Foto Olgasolo/Shutterstock
Izkopane gomolje pred shranjevanjem dobro osušimo in čez zimo hranimo v hladnem, temnem prostoru, kjer temperatura ne pade pod ledišče. Foto Olgasolo/Shutterstock

Kam jih pospravimo čez zimo?

Gomolje lahko položimo v zaboje in jih obdamo z žagovino, suho šoto ali drugim materialom, ki pomaga ohranjati primerno vlago. Jerneja Jošar jih denimo shranjuje tudi zavite v časopis oziroma položene v zaboje s slamo ali žaganjem.

Primeren prostor za prezimovanje je:

  • temen,
  • hladen,
  • brez zmrzali,
  • ne pretirano suh in ne pretirano vlažen.

Primerna je lahko hladna klet ali neogrevana garaža, če temperatura v njej ne pade pod ledišče.

Pozimi jih večkrat preverimo

Na gomolje ne smemo povsem pozabiti do pomladi.

Vsakih nekaj tednov jih je smiselno pregledati. Če odkrijemo gomolj, ki je začel gniti, ga odstranimo, da se gniloba ne razširi na druge.

Če se gomolji zelo sušijo in nagubajo, je lahko prostor presuh. Po drugi strani preveč vlage povečuje nevarnost gnitja.

Ob milem vremenu dalije pogosto cvetijo še pozno v jesen, zato z izkopavanjem ni treba hiteti, dokler so rastline zdrave in jih slana še ni prizadela. Foto Amelia_wong/Shutterstock
Ob milem vremenu dalije pogosto cvetijo še pozno v jesen, zato z izkopavanjem ni treba hiteti, dokler so rastline zdrave in jih slana še ni prizadela. Foto Amelia_wong/Shutterstock

Kaj pa dalije, ki še vedno cvetijo?

Če je vaš vrt na nekoliko toplejši oziroma zaščiteni legi in dalije konec oktobra še cvetijo, jih pustite pri miru.

Prav zadnji jesenski cvetovi so ena največjih prednosti dalij – ob ugodnih razmerah lahko vrt krasijo vse do prve močnejše slane.

Zato pri izkopavanju ne sledimo koledarju, ampak rastlini in vremenu: dokler je dalija zdrava in cveti, lahko ostane na gredi. Ko jo prva močnejša slana posmodi, pa je čas, da gomolje pripravimo na zimo.

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