Hortenzije po cvetenju: jih je treba porezati ali pustiti pri miru?

Ko hortenzije konec poletja izgubijo svojo bujno podobo, marsikdo brez premisleka poseže po vrtnih škarjah. A kot pravijo strokovnjaki, je prav to pri hortenzijah ena najpogostejših napak. Ali hortenzije po cvetenju porežemo ali ne, namreč ni odvisno od letnega časa, temveč predvsem od tega, na katerih poganjkih rastlina tvori cvetove. Če tega ne vemo, lahko skupaj z odcvetelimi cvetovi odstranimo tudi vse cvetne nastavke za prihodnje leto.

Najpogostejša napaka je, da pri jesenskem obrezovanju odstranimo tudi nastavke cvetov za prihodnjo sezono. Foto Hikeandclick/Shutterstock

Najprej ugotovite, katero hortenzijo imate

Vrtnarski strokovnjaki iz britanske organizacije Royal Horticultural Society (RHS) poudarjajo, da pri hortenzijah ni enotnega pravila za rez. Najprej moramo ugotoviti, kateri vrsti pripada naša rastlina, saj se način obrezovanja med posameznimi vrstami bistveno razlikuje.

Na slovenskih vrtovih najpogosteje srečamo:

velikolistno hortenzijo , ki cveti modro, rožnato, belo ali vijolično, ima velika okrogla socvetja, cvetove pa razvije na lanskih poganjkih.

, ki cveti modro, rožnato, belo ali vijolično, ima velika okrogla socvetja, cvetove pa razvije na lanskih poganjkih. latasta hortenzija , ki ima stožčasta bela socvetja, ki proti jeseni pogosto dobijo rožnat odtenek in cvetijo na letošnjih poganjkih.

, ki ima stožčasta bela socvetja, ki proti jeseni pogosto dobijo rožnat odtenek in cvetijo na letošnjih poganjkih. ter drevesasto hortenzijo, ki razvije velike bele kroglaste cvetove in tudi cveti na letošnjih poganjkih.

Ker velikolistnate hortenzije konec poletja že začnejo oblikovati cvetne brste za naslednjo sezono, lahko z malce neprevidnosti ob jesenskem rezanju odstranimo tudi prihodnje cvetove. Strokovnjaki zato priporočajo, da pri teh vrstah hortenzij odcvetela socvetja pustimo na rastlini čez zimo, odstranimo le polomljene ali popolnoma suhe poganjke, rastlino pa obrezujemo šele spomladi, ko mine nevarnost močnejše pozebe.

Posušena socvetja namreč niso zgolj estetski dodatek, temveč delujejo kot naravna zaščita občutljivih vršnih brstov pred zimskim mrazom in vetrom.

Odcveteli cvetovi imajo pozimi tudi svojo funkcijo, saj ščitijo mlade nastavke pred mrazom. Foto Fotohelin/Shutterstock

Lataste in drevesaste hortenzije so precej manj občutljive

Drugače je pri latastih in drevesastih hortenzijah. Ker cvetove razvijejo na letošnjih poganjkih, jih lahko vsako pomlad precej močneje obrežemo in tako spodbudimo rast novih poganjkov, ki bodo poleti razvili velika socvetja. Po priporočilih strokovnjakov poganjke običajno skrajšamo na približno tretjino ali polovico njihove dolžine, pri zelo starih rastlinah pa lahko odstranimo tudi posamezne stare veje, s čimer grm pomladimo.

Kaj torej storiti po tem, ko hortenzija odcveti?

Čeprav večina hortenzij po cvetenju ne potrebuje škarij, kljub vsemu potrebuje pravilno nego. Zalivanje tudi v tej fazi rasti ostaja zelo pomembno, saj imajo hortenzije precej plitek koreninski sistem in težje prenašajo daljša sušna obdobja. Ker lonec poletja rastlina razvija cvetne nastavke za prihodnje leto, je pomembno, da zemlja nikoli ni povsem izsušena.

Proti koncu poletja pa je treba tudi prenehati z gnojenjem, saj gnojila z veliko dušika pozno v sezoni spodbujajo nastanek mehkih mladih poganjkov, ki se do zime pogosto ne olesenijo dovolj in jih lahko poškoduje mraz.