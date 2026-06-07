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Kako rešiti ovenele hortenzije med vročino? Vrtnarji svetujejo trik z vedrom vode

Poleti se pogosto zgodi, da se hortenzije, ki so bile še zjutraj bujne in polne, popoldne nenadoma povesijo.
Hortenzije najbolje uspevajo v polsenci. Foto New Africa/Shutterstock
Galerija
Hortenzije najbolje uspevajo v polsenci. Foto New Africa/Shutterstock
Kaja Berlot
7. 6. 2026 | 08:00
4:23
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A dobra novica je, da to še ne pomeni, da je rastlina za odpis. Vrtnarji in strokovnjaki za hortenzije namreč pojasnjujejo, da so številne hortenzije, predvsem priljubljene velikolistne hortenzije, znane po pojavu, ki ga pri nas poimenujemo "popoldansko povešanje". Do tega pride, ker rastlina v vročini izgublja vodo skozi liste hitreje, kot jo korenine uspejo nadomestiti, nato pa se zvečer ali naslednje jutro ponovno postavi pokonci.

Trik z vedrom vode, ki lahko reši hortenzijo v loncu

Ko se hortenzija v loncu popolnoma povesi in zemlja postane zelo suha, navadno zalivanje od zgoraj pogosto ni dovolj. Vrtnarji zato priporočajo preprost trik, da celoten lonec za 20 do 30 minut postavimo v večje vedro ali korito z vodo.

Zakaj deluje? Zelo suha zemlja lahko postane tako zbita in izsušena, da začne vodo odbijati. Ko zalivamo od zgoraj, voda preprosto steče ob robovih lonca, korenine pa ostanejo suhe. Po drugi strani zalivanje s potopitvijo rastlini omogoči, da se celotna koreninska gruda enakomerno navlaži.

Ko iz lonca prenehajo uhajati zračni mehurčki, ga dvignemo iz vode, pustimo odteči odvečno vodo in rastlino za nekaj dni prestavimo v polsenco.

Hortenzije v loncu je najbolje zalivati s pomočjo namakanja. Foto Woori.88/Shutterstock
Hortenzije v loncu je najbolje zalivati s pomočjo namakanja. Foto Woori.88/Shutterstock

Ne zalivajte večkrat na dan

Čeprav se zdi logično, da bi med vročinskim valom rastline zalivali večkrat dnevno, strokovnjaki opozarjajo, da to pogosto povzroči plitvejše korenine in več težav kot koristi. Kot pri drugih rastlinah, je tudi v tem primeru veliko bolj učinkovito eno temeljito jutranje zalivanje, pri katerem voda prodre globoko v tla, saj tako korenine rastejo globlje in so bolje pripravljene na sušna obdobja.

Pri hortenzijah je še posebej pomembno, da zalivamo pri tleh in ne po listih ali cvetovih, saj mokri listi povečujejo možnost za razvoj glivičnih bolezni.

Kdaj je povešanje znak resne težave?

Vrtnarski strokovnjaki svetujejo preprost test. Če je hortenzija povešena popoldne, naslednje jutro pa ponovno stoji pokonci, je rastlina najverjetneje zdrava. Če so listi in cvetovi oveneli tudi naslednji dan, pa gre običajno za pomanjkanje vode ali prevelik toplotni stres.

Preverimo lahko tudi zemljo; če je nekaj centimetrov pod površino še vedno vlažna, dodatno zalivanje ni potrebno, če pa je zemlja suha, rastlina potrebuje temeljito namakanje.

Nasvet vrtnarjev: senca je pogosto pomembnejša od vode

David Doggett, predsednik združenja Alabama Hydrangea Society, opozarja, da so velikolistne hortenzije med najbolj občutljivimi rastlinami na poletno vročino, najhuje naj bi jih prizadelo premočno popoldansko sonce. Hortenzije namreč najbolje uspevajo tam, kjer imajo jutranje sonce in zaščito pred najhujšo popoldansko pripeko.

Podobno svetujejo tudi drugi hortikulturni strokovnjaki, ki pravijo, da je v določenih primerih rastline dobro zaščititi z začasno senčno mrežo ali jih, če rastejo v loncih, v času vročinskega vala prestaviti na bolj senčno mesto.

Zastirka je najboljša preventiva

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, lahko ogromno naredimo tudi z zastirko. Nekaj centimetrov debela plast lubja, listovke ali druge organske zastirke pomaga ohranjati hladnejša tla, zmanjšuje izhlapevanje vode in ščiti korenine pred pregrevanjem, ter posledično obljublja lepše in bolj bujne cvetove. 

Ožgane hortenzije si ne bodo več opomogle. Foto Shell's Inspirations/Shutterstock
Ožgane hortenzije si ne bodo več opomogle. Foto Shell's Inspirations/Shutterstock

Česa med vročinskim valom ne počnite?

Ko so hortenzije pod stresom zaradi vročine, se izogibajmo gnojenju, močnemu obrezovanju in vsakodnevnemu površinskemu zalivanju. Takšni posegi rastlino namreč dodatno obremenijo ravno v času, ko energijo najbolj potrebuje za preživetje in ohranjanje vlage.

Če so posamezni listi ali cvetovi že ožgani od sonca, si ne bodo več opomogli, vendar to še ne pomeni, da je rastlina izgubljena. Ob zadostnem zalivanju in nekoliko hladnejšem vremenu bo večina zdravih hortenzij hitro pognala nove poganjke in ponovno pokazala svojo značilno bujnost.

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