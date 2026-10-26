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Kdaj letos zadnjič pokositi trato? Temperature že opozarjajo na slano

Hladna jutra že napovedujejo konec letošnje sezone košnje. A bolj kot koledar je pomembno stanje trate: če še raste ter je suha in nezmrznjena, jo lahko še pokosimo.
Jeseni trato kosimo le, ko je suha in nezmrznjena, zadnjo košnjo pa prilagodimo dejanski rasti trave. Foto Sashko/Shutterstock
Galerija
Jeseni trato kosimo le, ko je suha in nezmrznjena, zadnjo košnjo pa prilagodimo dejanski rasti trave. Foto Sashko/Shutterstock
D. D.
26. 10. 2026 | 17:00
5:16
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Konec oktobra smo v osrednji Sloveniji že zelo blizu obdobja, ko bomo kosilnico lahko pospravili do pomladi. Jutra so postala občutno hladnejša, ponekod so se temperature že spustile pod ledišče, čez dan pa se še vedno ogreje dovolj, da trava na ugodnih legah počasi raste.

Po podatkih Agencije RS za okolje se je 26. oktobra temperatura v Ljubljani zjutraj spustila na 2,4 stopinje Celzija, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pa na –1,5 stopinje. Čez dan so temperature znova precej višje. Tudi obeti za konec oktobra in začetek novembra kažejo na hladna jutra, ponekod s temperaturami pod ničlo, medtem ko bodo najvišje dnevne temperature večinoma še med 12 in 16 stopinjami Celzija.

Takšna temperaturna nihanja pomenijo, da se pri zadnji košnji ni smiselno ravnati samo po datumu. Pomembneje je opazovati trato in vreme.

Kdaj je čas za zadnjo košnjo trate?

Preprosto pravilo je: travo kosimo, dokler še raste, vendar le takrat, ko je popolnoma suha in ni zmrznjena.

Če se po hladnem jutru čez dan otopli, slana izgine in se bilke dobro osušijo, lahko trato po potrebi še pokosimo. V osrednji Sloveniji bo zato konec oktobra na marsikaterem vrtu verjetno še primeren trenutek za eno od zadnjih košenj v sezoni.

Če pa trava skoraj ne raste več, je zgolj zaradi koledarja ni treba ponovno kositi.

Pri zadnji košnji jo pustimo nekoliko višjo kot poleti, približno pet centimetrov. Prenizko pokošena trava je pred zimo bolj izpostavljena mrazu in drugim neugodnim razmeram, predolga pa se lahko pod snegom ali mokrim listjem poleže in začne gniti.

Za zdravo prezimitev trate jo pokosite na 5 cm višine. Foto Sashko/Shutterstock
Za zdravo prezimitev trate jo pokosite na 5 cm višine. Foto Sashko/Shutterstock

Zmrznjene trate ne kosimo in po njej ne hodimo

Pomembno je razlikovati med prvo slano in dokončnim koncem sezone košnje. Ena hladna noč še ne pomeni nujno, da kosilnice letos ne bomo več potrebovali.

Nikakor pa ne kosimo trate, dokler je prekrita s slano oziroma so bilke zmrznjene. Prav tako je priporočljivo, da po zmrznjeni trati čim manj hodimo. Zamrznjene bilke so krhke in se pod težo hitro poškodujejo, posledice pa se lahko spomladi pokažejo kot rjave ali gole zaplate.

Če po slani sledijo milejši dnevi, se trata osuši in trava še naprej raste, jo lahko ponovno pokosimo.

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Mokra trava je prav tako razlog, da s košnjo počakamo

Jeseni težavo poleg nizkih temperatur predstavlja predvsem vlaga. Rosa ostaja na travi dlje kot poleti, pogostejša sta dež in megla, sonce pa ima manj moči.

Zato kosilnice ne uporabimo samo zato, ker imamo za delo čas. Počakamo na suh del dneva, najbolje na pozno dopoldne ali zgodnje popoldne, ko rosa izgine in so bilke na otip suhe.

Košnja mokre trave povzroča neenakomeren rez, pokošena trava se sprijema in maši kosilnico, težka kosilnica pa lahko na razmočenih tleh poškoduje rušo.

Kaj pa odpadlo listje?

Jeseni je za trato pogosto pomembnejše odstranjevanje listja kot sama košnja. Debela plast mokrega listja travi jemlje svetlobo in zrak, pod njo se zadržuje vlaga, s tem pa se povečujejo možnosti za gnitje in razvoj bolezni.

Debela plast odpadlega listja travi jemlje svetlobo in zadržuje vlago, zato ga pred zimo redno odstranjujemo. Foto Shutterstock/Shutterstock
Debela plast odpadlega listja travi jemlje svetlobo in zadržuje vlago, zato ga pred zimo redno odstranjujemo. Foto Shutterstock/Shutterstock

Če je listja malo in je suho, ga lahko ob košnji zmeljemo na drobne koščke in pustimo na trati. Pri večjih količinah ga je bolje pograbiti oziroma odstraniti.

Zlasti ne smemo pustiti debele mokre plasti listja na trati čez zimo.

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Je konec oktobra še čas za jesensko gnojenje?

Pri gnojenju je konec oktobra potrebne več previdnosti kot pri košnji. Jeseni trate ne spodbujamo z velikimi količinami dušika, saj bi ta pospešil rast mladih, občutljivih bilk tik pred zimo.

Namenska jesenska gnojila imajo praviloma drugačno sestavo kot spomladanska in poletna, vendar tudi z njimi ne gnojimo avtomatično samo zato, ker je na embalaži zapisano, da so namenjena jeseni. Če se je rast zaradi nizkih temperatur že skoraj ustavila, je za pozno gnojenje bolje počakati na primernejše obdobje oziroma upoštevati navodila za konkretno gnojilo.

Za prezračevanje trate je zdaj že prepozno

Konec oktobra tudi ni več pravi čas za intenzivno prezračevanje oziroma vertikuliranje trate. Tak poseg travno rušo precej obremeni, zato mora imeti po njem dovolj časa in ugodne temperature, da se obnovi.

Večje posege zato prestavimo na pomlad.

V teh dneh se osredotočimo predvsem na odstranjevanje listja, zadnjo oziroma zadnje košnje ob primernem vremenu in na to, da trate pred zimo po nepotrebnem ne obremenjujemo.

Najpomembnejše pravilo za zadnjo košnjo je torej preprosto: ne glejmo toliko na datum kot na travo. Če še raste ter je suha in nezmrznjena, jo lahko pokosimo. Ko se rast ustavi, kosilnico pospravimo do pomladi.

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