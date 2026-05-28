Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
To je razlog, zakaj nam bazilika iz trgovine skoraj vedno ovene (in kako lahko to preprečimo)

Težava skoraj zagotovo ni v vas, ne v načinu zalivanja ali mestu, kamor ste jo postavili. Rešitev je namreč precej bolj preprosta.
Kaja Berlot 25. 5. 2026 | 07:30
Najem kokoši in koz za otroke? Nova poslovna ideja sprožila ogorčenje zaščitnikov živali

Najem domačih živali razburja društva in stroko. Opozarjajo na stres živali, etične spore in nevarnosti komercialne uporabe za zabavo otrok.
27. 5. 2026 | 14:03
Napake pri zalivanju paradižnikov, zaradi katerih plodovi pokajo in gnijejo

Prav enakomerno zalivanje je pogosto razlika med bogatim pridelkom lepih, zdravih plodov in razpokanimi paradižniki, ki hitro končajo na kompostu.
22. 5. 2026 | 08:08
Ko nam vročina uničuje trato: to vrtnarji počnejo namesto vsakodnevnega zalivanja

Trata izgublja intenzivno zeleno barvo, na posameznih delih rumeni, ponekod pa se spremeni skoraj v slamnato površino. Vam je to poznano?
Najbolje je, da trato zalivamo zjutraj, saj tako vlaga v zemlji počasneje izhlapi. Foto Al More/Shutterstock
Kaja Berlot
28. 5. 2026 | 10:58
S prvimi zares vročimi dnevi je zgoraj opisan prizor stalnica mnogih dvorišč. Takrat večina ljudi instinktivno poseže po cevi za zalivanje in začne travo vsak večer škropiti z vodo, prepričani, da jo s tem rešujejo pred izsušitvijo. A vrtnarski strokovnjaki opozarjajo, da je prav vsakodnevno površinsko zalivanje pogosto ena največjih napak poletne nege trate.

V resnici trata v vročih dneh veliko bolje prenaša manj pogosto, a globoko zalivanje, višjo košnjo in predvsem bolj stabilne pogoje. Prav zato danes številni strokovnjaki priporočajo precej drugačen pristop kot nekoč, ko je veljalo, da mora biti trata poleti nizko pokošena in ves čas intenzivno zalita.

Če vam trava na vrtu nikakor ne uspeva, je morda čas, da posadite to

Zakaj vsakodnevno zalivanje pogosto oslabi trato?

Trava se na vročino odziva precej podobno kot druge rastline. Če voda ostaja samo v zgornji plasti zemlje, korenine nimajo razloga, da bi rasle globlje. Posledično se razvije plitek koreninski sistem, ki postane zelo občutljiv na vročino, sušo in temperaturna nihanja. Namesto tega se priporoča globinsko zalivanje, pri katerem voda prodre globlje v tla in rastlino spodbudi k razvoju močnejšega koreninskega sistema, ki veliko bolje prenaša ekstremne temperature in sušo.

Kot najbolj primeren čas za zalivanje je tudi v tem primeru zgodnje jutro. Takrat je izhlapevanje najmanjše, voda pa ima dovolj časa, da pronica v tla, še preden temperature čez dan močno narastejo. Poleg tega jutranje zalivanje zmanjšuje možnost razvoja glivičnih bolezni, ki jih lahko povzroči dolgotrajna vlaga na travi v večernih urah. 

Veliko bolje od hitrega večernega škropljenja je intenzivno zalivanje trate v jutranjih urah. Foto Radu Sebastian/Shutterstock
Višja košnja je ena najboljših zaščit pred vročino

Še ena zelo pogosta napaka v vročih dneh je prenizka košnja. Nizko pokošena trata je sicer na prvi pogled videti zelo urejena, a vrtnarski strokovnjaki opozarjajo, da s tem travo poleti močno obremenimo. Krajše travne bilke namreč precej slabše senčijo zemljo, zaradi česar vlaga hitreje izhlapeva, koreninski sistem pa se močneje segreva. Strokovnjaki zato pojasnjujejo, da nekoliko višja trata pomaga zadrževati vlago in ščiti tla pred direktnim soncem, zaradi česar trava med vročino lažje ohranja bolj stabilne pogoje.

V poletnih mesecih strokovnjaki priporočajo višjo nastavitev kosilnice, saj s tem trati pomagamo zadržati več vlage. Foto Photojuli86/Shutterstock
Vročinski val ni pravi čas za popolno trato

Veliko vrtnarskih strokovnjakov danes opozarja tudi, da trata med ekstremno vročino pogosto preide v nekakšno stanje mirovanja. To pomeni, da lahko nekoliko porumeni, upočasni rast ali postane bolj suha, saj se na ta način zaščiti pred izgubo vode in prevelikim stresom. Ko se temperature znižajo in se vrne več vlage, pa se večina trat ponovno obnovi. 

Prav zato strokovnjaki v vročem delu leta pogosto odsvetujejo dodatne obremenitve trate, kot so agresivno gnojenje, prenizka košnja ali intenzivna uporaba vrta, saj trata v tem času potrebuje predvsem čim bolj stabilne pogoje in čim manj stresa.

Zelenica brez rumenih lis? Tri napake pri zalivanju, ki jih dela večina vrtičkarjev

Vedno več vrtnarjev opušča angleško trato

Zaradi vse pogostejših vročinskih valov in sušnih obdobij številni vrtnarski strokovnjaki opozarjajo tudi, da popolnoma nizka, intenzivno zelena trata postaja vse težje vzdržna. Vedno bolj se zato uveljavljajo bolj odporne travne mešanice, nekoliko višje košene trate in bolj naraven videz vrtov. Takšne trate običajno potrebujejo manj zalivanja, bolje prenašajo ekstremne temperature in ostajajo stabilnejše tudi v najbolj vročih poletnih tednih.

Odprta vrata: Kako iz rabljenih kosov ustvariti topel in usklajen dom

Arhitektka Danaja Jovandić je 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje preoblikovala v topel, trajnosten in unikaten dom z odprtim tlorisom in rabljenim pohištvom.
Aleksandra Zorko 27. 5. 2026 | 07:29
Svetovalnica: Ali lahko odstranim stvari, ki jih sosedje kopičijo v skupnih prostorih bloka?

Pravnik odgovarja: Kaj storiti, ko stanovalci v skupnih prostorih kopičijo svoje stvari in ovirajo uporabo drugih etažnih lastnikov.
Pravnik na dlani 26. 5. 2026 | 07:30
Ko nam vročina uničuje trato: to vrtnarji počnejo namesto vsakodnevnega zalivanja

Trata izgublja intenzivno zeleno barvo, na posameznih delih rumeni, ponekod pa se spremeni skoraj v slamnato površino. Vam je to poznano?
Kaja Berlot 28. 5. 2026 | 10:58
Nekdanji silos postal hotel leta, slovenski arhitekti med evropskimi zmagovalci

Na arhitekturnih nagradah Baumit Life Challenge 2026 je slavil Hotel Kellogg’s, slovenski projekt Prstan okoli vile pa v toplotni prenovi med evropsko arhitekturno elito
28. 5. 2026 | 07:29
Najem kokoši in koz za otroke? Nova poslovna ideja sprožila ogorčenje zaščitnikov živali

Najem domačih živali razburja društva in stroko. Opozarjajo na stres živali, etične spore in nevarnosti komercialne uporabe za zabavo otrok.
27. 5. 2026 | 14:03
Tla na balkonu so lahko poleti prevroča tudi za lonce! S temi napakami rastline poleti dobesedno skuhamo

Vrtnarji poleti opozarjajo, da med vročinskimi valovi težava pogosto ni le pomanjkanje vode, ampak dejstvo, da se korenine preprosto pregrejejo.
Kaja Berlot 27. 5. 2026 | 12:05
Klimatska naprava danes ni več le hlajenje, postaja del kakovostnega bivanja

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Deloindom 27. 5. 2026 | 10:32
