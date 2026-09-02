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Manj znana sorodnica pileje, nekdanje zvezde družabnih omrežij

Spoznajte pilejo ‘Moon Valley’, sorodnico priljubljene poprovkaste pileje, ki navdušuje z nagubanimi listi in preprosto nego.
Pileja 'Moon Valley' izstopa z nagubanimi, reliefnimi listi, zaradi katerih je dobila ime. Foto Volkovo/Shutterstock
Galerija
Pileja 'Moon Valley' izstopa z nagubanimi, reliefnimi listi, zaradi katerih je dobila ime. Foto Volkovo/Shutterstock
A. Z.
2. 9. 2026 | 12:05
3:51
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Poprovkasta pileja (Pilea peperomioides) je pred nekaj leti doživela trenutek slave na družabnih omrežjih, saj je tako rekoč obnorela Instagram. Še vedno sicer sodi med priljubljene rastline, ki se pojavljajo v objavah na družabnih omrežjih, a marsikdo ne ve, da ima zanimivo sorodnico. To je Pilea mollis ‘Moon Valley’, znano tudi pod imenom friendship plant (rastlina prijateljstva). Obe rastlini spadata v isti rod Pilea in v družino koprivovk (Urticaceae), vendar gre za različni vrsti.

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Razlikujeta se tudi po izvoru in načinu rasti. Poprovkasta pileja izvira s Kitajske in raste bolj pokončno, z izrazitim osrednjim steblom, medtem ko je ‘Moon Valley’ predstavnica tropskih ameriške pilej z nižjo, gostejšo in bolj grmičasto rastjo. Praviloma ji ustreza tudi nekoliko višja zračna vlaga.

Listi, ki spominjajo na lunino površje

Poprovkasta pileja ima gladke, okrogle liste na dolgih pecljih, ‘Moon Valley’ pa izstopa z nizko rastjo in nagubanimi, pisanimi listi. Ti so nazobčani in reliefni. Njihova površina je videti skoraj tridimenzionalna, z vdolbinami in izboklinami, zaradi katerih je tudi dobila ime ‘Moon Valley’ (v prevodu lunina dolina).

Barva listov pileje ‘Moon Valley’ se prepleta od zelene do rdečkastih in vijoličastih odtenkov. Foto Michaela Pilch/Shutterstock
Barva listov pileje ‘Moon Valley’ se prepleta od zelene do rdečkastih in vijoličastih odtenkov. Foto Michaela Pilch/Shutterstock

Barva listov se spreminja od svetlo do temno zelene, pri nekaterih rastlinah pa se med nagubanimi žilami pojavljajo bronasti, rdečkasti ali vijoličasti odtenki. Spodnja stran listov je lahko temneje obarvana.

Rastlina ostaja razmeroma nizka in kompaktna. Običajno doseže od približno 15 do 30 centimetrov višine, pri dobri oskrbi pa se razraste v gosto in rahlo grmičasto obliko.

Pileja ’Moon Valley’ je kot nalašč za ljubitelje rastlin, ki cenijo zanimive teksture in vzorce listja. Primerna je tako za začetnike kot za izkušene ljubitelje rastlin, ki želijo svoj dom popestriti z bujnim zelenjem.

Najbolje uspeva na mestu z veliko svetlobe. Neposredno opoldansko ali poletno sonce lahko nežne liste poškoduje in povzroči rjavkaste lise. Primerna je zato lega ob vzhodnem ali zahodnem oknu, oz. nekoliko stran od zelo svetlega južnega okna. Če ima premalo svetlobe, lahko rast postane redkejša, poganjki pa se začnejo podaljševati proti viru svetlobe. Rada ima vseskozi vlažno zemljo (a ne prekomerno zalivanje) in visoko zračno vlago. Zelo preprosto se jo da razmnoževati, in sicer se listi in stebla zlahka ukoreninijo v vodi.

Pileja ‘Moon Valley’ najbolje uspeva v svetlih prostorih z nekoliko višjo zračno vlago. Foto Lapa Smile/Shutterstock
Pileja ‘Moon Valley’ najbolje uspeva v svetlih prostorih z nekoliko višjo zračno vlago. Foto Lapa Smile/Shutterstock

Prav zaradi lahkega razmnoževanja se za nekatere pileje uporablja tudi angleško ime friendship plant oziroma rastlina prijateljstva – potaknjence si namreč ljubitelji rastlin pogosto podarjajo med seboj.

Na kaj moramo biti pozorni

Rjavi in suhi robovi listov so lahko znak presuhega zraka, nerednega zalivanja ali premočnega sonca. Rumenenje in mehčanje poganjkov pogosteje kažeta na preveč vode oziroma predolgo moker substrat. Med škodljivci se lahko pojavijo pršice, listne uši, kaparji, volnate uši ali tripsi. Rastlino je zato dobro občasno pregledati tudi na spodnji strani listov. Stebla so precej krhka, zato je pri prestavljanju in presajanju potrebna nekoliko večja previdnost.

Ali je primerna za dom z mačko ali psom?

Po podatkih ameriške organizacije ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to AnimalsPilea involucrata ne spada med rastline, ki bi bile strupene za mačke in pse. Kljub temu je smiselno preprečiti, da bi hišni ljubljenčki rastlino redno objedali, saj okrasne rastline niso namenjene prehrani.

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