Nekoč skoraj pozabljena roža, je danes kraljica Instagrama: zakaj so vrtnarji obsedeni s cinijami?

Če bi lahko izbrali eno samo rožo, ki je v zadnjih letih doživela pravo vrtnarsko renesanso, bi bile to skoraj zagotovo cinije. A njihova priljubljenost ni naključna. Združujejo namreč skoraj vse, kar si sodobni vrtičkarji želijo: bogato cvetenje, živahne barve, preprosto vzgojo in možnost, da z njimi ustvarijo čudovite domače šopke.

Roža, ki je skoraj izginila z vrtov

Cinije izvirajo iz Mehike, v Evropo pa so prišle že v 18. stoletju. Dolga desetletja so bile stalnica podeželskih vrtov, nato pa so jih začele izpodrivati sodobnejše okrasne rastline in bolj urejene zasaditve. V zadnjih letih pa se je zgodil zanimiv preobrat, saj so se vrtnarji začeli vračati k bolj naravnim, sproščenim zasaditvam, ki spominjajo na stare podeželske vrtove. Hkrati se je močno povečalo zanimanje za domače rezano cvetje in tako imenovane »cut flower« vrtove, namenjene prav vzgoji cvetja za šopke.

Cinije so se v ta trend vključile skoraj popolno.

Če obstaja ena lastnost, zaradi katere jih vrtnarji naravnost obožujejo, je to njihova neverjetna sposobnost ponovnega cvetenja. Pri številnih rastlinah rezanje cvetov pomeni manj cvetov na vrtu, pri cinijah pa velja ravno nasprotno. Bolj ko jih režemo, več novih cvetnih stebel razvijejo.

Cinije spadajo med tiste cvetlice, ki še bolje rastejo, če redno režemo njihovo cvetje. Foto Oleg Opryshko/Shutterstock

Zato jih pogosto priporočajo tudi začetnikom, ki si želijo doma pripravljati šopke, saj ena sama gredica lahko skozi vse poletje zagotavlja dovolj cvetja za vaze v hiši in hkrati ostane polna barv.

Cvetijo od poletja do prve slane

Mnoge poletne cvetlice nas razveseljujejo le nekaj tednov, nato pa njihovo cvetenje začne pešati. No, cinije so druga zgodba. Če jim zagotovimo dovolj sonca in redno odstranjujemo odcvetele cvetove, lahko cvetijo od začetka poletja vse do prvih jesenskih slan. To pomeni več mesecev neprekinjenega cvetenja, kar je med enoletnicami precej redka lastnost.

Poleg tega dobro prenašajo poletno vročino. Medtem ko nekatere rastline v najbolj vročih tednih zastanejo ali izgubijo del svoje lepote, cinije pogosto cvetijo prav takrat, ko druge rože potrebujejo počitek.

Na voljo so v skoraj vseh barvah

Eden od razlogov za njihovo priljubljenost je tudi izjemna pestrost. Danes lahko izbiramo med nežnimi kremnimi, mareličnimi in limonasto rumenimi odtenki, živahnimi oranžnimi, rožnatimi in rdečimi cvetovi ter celo sortami v vinsko rdečih, zelenkastih ali skoraj čokoladnih tonih. Prav zaradi tega jih vrtnarji radi kombinirajo z drugimi poletnimi cvetlicami, kot so kozmeje, okrasni amarant, sončnice ali okrasni koromač.

Na fotografijah so videti skoraj popolno. In ker so družbena omrežja v veliki meri vizualna, ni presenetljivo, da so postale ena najbolj fotografiranih vrtnih rastlin zadnjih let.

Cinije najdemo v vseh možnih barvah, zato številni z njimi radi okrasijo svoje vrtove. Foto Nice_she/Shutterstock

Popolna roža za začetnike

Še en razlog za njihovo priljubljenost je preprostost vzgoje. Najraje imajo sončno lego in dobro odcedna tla, sicer pa ne potrebujejo veliko posebne nege. Sejemo jih lahko neposredno na gredo, ko mine nevarnost pozebe, ali pa si sadike vzgojimo sami. Rastejo hitro, kmalu zacvetijo in praviloma ne povzročajo večjih težav niti manj izkušenim vrtnarjem.

Zakaj jih imajo radi tudi opraševalci?

Cinije niso le lepe, temveč tudi koristne. Njihovi cvetovi privabljajo številne opraševalce, med njimi čebele, čmrlje in metulje. V času, ko vse več ljudi želi ustvarjati vrtove, prijazne do narave, je to pomembna prednost. Številni vrtnarji jih prav zato sadijo ob zelenjavne grede ali med vrtnine, kjer s svojo prisotnostjo povečujejo pestrost in pomagajo privabljati koristne žuželke.