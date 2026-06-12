Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Video
Bivanje
Vredno branja

»Energijsko očiščen dom«: nov trend v nepremičninskih oglasih ali le marketinška poteza?

Kaj pomeni, da je nepremičnina energijsko očiščena? Urška Puš pojasnjuje, zakaj je ta oznaka vse pogostejša v nepremičninskih oglasih.
9. 6. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

7 najpogostejših začetniških napak na vrtu: kako se jim izogniti

Prvi vrt je lahko vir veselja ali razočaranja. Preverite, katere napake začetniki najpogosteje naredijo pri vrtnarjenju in kako jih preprečiti že pred začetkom sezone.
8. 6. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Zakaj se poleti v stanovanju pojavi več mravelj? Raziskali smo, kako jih odgnati brez kemikalij

Ravno v tem delu leta se pogosto zdi, da so mravlje praktično povsod.
Kaja Berlot 8. 6. 2026 | 08:37
Okrasni vrtovi

Nekoč skoraj pozabljena roža, je danes kraljica Instagrama: zakaj so vrtnarji obsedeni s cinijami?

Cinije so iz cvetlic naših babic postale zvezde sodobnih vrtov – danes navdušujejo tudi vplivneže, ki prisegajo na romantiko angleškega podeželja.
Njihovo priljubljenost gre pripisati tudi dejstvu, da so izredno fotogenične. Foto Tupungato/Shutterstock
Galerija
Njihovo priljubljenost gre pripisati tudi dejstvu, da so izredno fotogenične. Foto Tupungato/Shutterstock
Kaja Berlot
12. 6. 2026 | 09:08
12. 6. 2026 | 09:21
4:17
A+A-

Če bi lahko izbrali eno samo rožo, ki je v zadnjih letih doživela pravo vrtnarsko renesanso, bi bile to skoraj zagotovo cinije. A njihova priljubljenost ni naključna. Združujejo namreč skoraj vse, kar si sodobni vrtičkarji želijo: bogato cvetenje, živahne barve, preprosto vzgojo in možnost, da z njimi ustvarijo čudovite domače šopke.

Roža, ki je skoraj izginila z vrtov

Cinije izvirajo iz Mehike, v Evropo pa so prišle že v 18. stoletju. Dolga desetletja so bile stalnica podeželskih vrtov, nato pa so jih začele izpodrivati sodobnejše okrasne rastline in bolj urejene zasaditve. V zadnjih letih pa se je zgodil zanimiv preobrat, saj so se vrtnarji začeli vračati k bolj naravnim, sproščenim zasaditvam, ki spominjajo na stare podeželske vrtove. Hkrati se je močno povečalo zanimanje za domače rezano cvetje in tako imenovane »cut flower« vrtove, namenjene prav vzgoji cvetja za šopke.

image_alt
Kako rešiti ovenele hortenzije med vročino? Vrtnarji svetujejo trik z vedrom vode

Cinije so se v ta trend vključile skoraj popolno.

Če obstaja ena lastnost, zaradi katere jih vrtnarji naravnost obožujejo, je to njihova neverjetna sposobnost ponovnega cvetenja. Pri številnih rastlinah rezanje cvetov pomeni manj cvetov na vrtu, pri cinijah pa velja ravno nasprotno. Bolj ko jih režemo, več novih cvetnih stebel razvijejo.

Cinije spadajo med tiste cvetlice, ki še bolje rastejo, če redno režemo njihovo cvetje. Foto Oleg Opryshko/Shutterstock
Cinije spadajo med tiste cvetlice, ki še bolje rastejo, če redno režemo njihovo cvetje. Foto Oleg Opryshko/Shutterstock

Zato jih pogosto priporočajo tudi začetnikom, ki si želijo doma pripravljati šopke, saj ena sama gredica lahko skozi vse poletje zagotavlja dovolj cvetja za vaze v hiši in hkrati ostane polna barv.

Cvetijo od poletja do prve slane

Mnoge poletne cvetlice nas razveseljujejo le nekaj tednov, nato pa njihovo cvetenje začne pešati. No, cinije so druga zgodba. Če jim zagotovimo dovolj sonca in redno odstranjujemo odcvetele cvetove, lahko cvetijo od začetka poletja vse do prvih jesenskih slan. To pomeni več mesecev neprekinjenega cvetenja, kar je med enoletnicami precej redka lastnost.

Poleg tega dobro prenašajo poletno vročino. Medtem ko nekatere rastline v najbolj vročih tednih zastanejo ali izgubijo del svoje lepote, cinije pogosto cvetijo prav takrat, ko druge rože potrebujejo počitek.

Na voljo so v skoraj vseh barvah

Eden od razlogov za njihovo priljubljenost je tudi izjemna pestrost. Danes lahko izbiramo med nežnimi kremnimi, mareličnimi in limonasto rumenimi odtenki, živahnimi oranžnimi, rožnatimi in rdečimi cvetovi ter celo sortami v vinsko rdečih, zelenkastih ali skoraj čokoladnih tonih. Prav zaradi tega jih vrtnarji radi kombinirajo z drugimi poletnimi cvetlicami, kot so kozmeje, okrasni amarant, sončnice ali okrasni koromač.

Na fotografijah so videti skoraj popolno. In ker so družbena omrežja v veliki meri vizualna, ni presenetljivo, da so postale ena najbolj fotografiranih vrtnih rastlin zadnjih let.

Cinije najdemo v vseh možnih barvah, zato številni z njimi radi okrasijo svoje vrtove. Foto Nice_she/Shutterstock
Cinije najdemo v vseh možnih barvah, zato številni z njimi radi okrasijo svoje vrtove. Foto Nice_she/Shutterstock

Popolna roža za začetnike

Še en razlog za njihovo priljubljenost je preprostost vzgoje. Najraje imajo sončno lego in dobro odcedna tla, sicer pa ne potrebujejo veliko posebne nege. Sejemo jih lahko neposredno na gredo, ko mine nevarnost pozebe, ali pa si sadike vzgojimo sami. Rastejo hitro, kmalu zacvetijo in praviloma ne povzročajo večjih težav niti manj izkušenim vrtnarjem.

Zakaj jih imajo radi tudi opraševalci?

Cinije niso le lepe, temveč tudi koristne. Njihovi cvetovi privabljajo številne opraševalce, med njimi čebele, čmrlje in metulje. V času, ko vse več ljudi želi ustvarjati vrtove, prijazne do narave, je to pomembna prednost. Številni vrtnarji jih prav zato sadijo ob zelenjavne grede ali med vrtnine, kjer s svojo prisotnostjo povečujejo pestrost in pomagajo privabljati koristne žuželke.

Sorodni članki

Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

7 najpogostejših začetniških napak na vrtu: kako se jim izogniti

Prvi vrt je lahko vir veselja ali razočaranja. Preverite, katere napake začetniki najpogosteje naredijo pri vrtnarjenju in kako jih preprečiti že pred začetkom sezone.
8. 6. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Setveni koledar
Vredno branja

Setveni koledar – junij 2026

Oglejte si najpomembnejša junijska opravila v zelenjavnem in okrasnem vrtu ter sadovnjaku po setvenem koledarju Marije Thun.
Jerneja Jošar 1. 6. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Tla na balkonu so lahko poleti prevroča tudi za lonce! S temi napakami rastline poleti dobesedno skuhamo

Vrtnarji poleti opozarjajo, da med vročinskimi valovi težava pogosto ni le pomanjkanje vode, ampak dejstvo, da se korenine preprosto pregrejejo.
Kaja Berlot 27. 5. 2026 | 12:05

Več iz teme

cinijeskrb za cinijeobrezovanje cinijokrasno cvetjehvaležno cvetjecvetje za domače šopke
Najbolj brano
VEČ NOVIC
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Eko sklad z novim pozivom za prenovo blokov: do 50 % subvencije in brezobrestni kredit iz rezervnega sklada

Eko sklad je objavil nov razpis za energetsko prenovo blokov. Etažni lastniki lahko pridobijo do 50 % subvencije in brezobrestni kredit iz rezervnega sklada.
12. 6. 2026 | 13:43
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Nekoč skoraj pozabljena roža, je danes kraljica Instagrama: zakaj so vrtnarji obsedeni s cinijami?

Cinije so iz cvetlic naših babic postale zvezde sodobnih vrtov – danes navdušujejo tudi vplivneže, ki prisegajo na romantiko angleškega podeželja.
Kaja Berlot 12. 6. 2026 | 09:08
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Majhen pes, velik račun: zakaj so med najdražjimi prav miniaturne pasme

Miniaturni psi niso vedno najcenejši. Analiza razkriva, da lahko francoski buldog in druge priljubljene pasme lastnika stanejo več kot 35.000 evrov.
11. 6. 2026 | 12:22
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Ta stara metoda shranjevanja zelišč se vrača na družbena omrežja

Čeprav se zdi, da gre za novo odkritje, je postopek, ki v zadnjem času doživlja uspeh na družabnih omrežjih, vse prej kot to.
Kaja Berlot 11. 6. 2026 | 07:49
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Majhen pes, velik račun: zakaj so med najdražjimi prav miniaturne pasme

Miniaturni psi niso vedno najcenejši. Analiza razkriva, da lahko francoski buldog in druge priljubljene pasme lastnika stanejo več kot 35.000 evrov.
11. 6. 2026 | 12:22
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Ta stara metoda shranjevanja zelišč se vrača na družbena omrežja

Čeprav se zdi, da gre za novo odkritje, je postopek, ki v zadnjem času doživlja uspeh na družabnih omrežjih, vse prej kot to.
Kaja Berlot 11. 6. 2026 | 07:49
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Osvetlitev v kopalnici: zakaj stropna osvetlitev preprosto ni dovolj?

Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut.
Promo Deloindom 2. 6. 2026 | 09:15
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Promo
Bivanje
Vredno branja

Klimatska naprava danes ni več le hlajenje, postaja del kakovostnega bivanja

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Deloindom 27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Nevidni uničevalec vašega doma, ki lahko povzroči veliko škodo

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Zakaj je BoxSpring postelja tako priljubljena?

BoxSpring izžareva eleganco in luksuz, s katerima po navadi razvajajo visoke hotelske postelje. In zakaj je tako priljubljena?
Promo Deloindom 6. 5. 2026 | 13:00
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti