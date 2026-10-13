Oktobra z odpadlim listjem ne naredite te napake: trati lahko bolj škodi kot koristi

Z odpadanjem listja se začne eno najpogostejših jesenskih opravil na vrtu. Marsikdo želi trato čim prej očistiti, vendar popolnoma pograbljena zelenica in vrt brez enega samega lista nista nujno najboljša priprava na zimo. Odpadlo listje lahko namreč ščiti tla, vrača hranila v zemljo in zagotavlja zavetje koristnim živalim. Po drugi strani lahko na določenih površinah povzroči precej težav.

Na trati lahko preveč listja povzroči škodo

Če se na zelenici nabere debela plast listja, trava pod njo ne dobi dovolj svetlobe in zraka. Težava je še izrazitejša po jesenskem deževju, ko se mokri listi sprimejo in ustvarijo gosto plast. Trava lahko začne rumeneti, na posameznih mestih pa travna ruša oslabi ali celo propade.

Zato je oktobra priporočljivo redno odstranjevati večje količine listja s trate, predvsem tam, kjer se nabira v debelejših plasteh. Posamezni listi pa niso razlog za skrb.

Namesto grabljenja lahko uporabite kosilnico

Če listja ni preveč, ga lahko s kosilnico drobno zmeljemo in pustimo na zelenici. Postopek, imenovan mulčenje, omogoča, da se organska snov postopoma razgradi in vrača hranila v tla.

Najprimernejše je suho listje, ki ga kosilnica lažje enakomerno zdrobi. Pomembno je, da po košnji na trati ne ostane debela plast zdrobljenega materiala, ki bi ovirala rast trave.

Za mulčenje je primerno predvsem mehkejše listje, denimo breze, lipe in javorja. Več previdnosti zahteva debelejše listje, ki se razgrajuje počasneje.

Več o postopku lahko preberete v članku Zdaj je pravi čas za mulčenje listja – jesenski trik za lepšo trato in manj odpadkov.

Na gredicah, pod grmovnicami in v mirnejših kotičkih vrta je odpadlo listje koristno, saj ščiti tla pred mrazom in zagotavlja zavetje koristnim živalim. Foto Photojuli86/Shutterstock

Kje je odpadlo listje bolje pustiti?

Medtem ko s trate odstranjujemo debelejše plasti listja, je na gredicah in pod grmovnicami lahko zelo koristno. Deluje kot naravna zastirka, ki tla ščiti pred mrazom, zmanjšuje izsuševanje in ob razgradnji izboljšuje njihovo strukturo.

Nekaj zdravega listja je smiselno pustiti tudi v mirnejših kotičkih vrta. Med njim prezimujejo številne koristne žuželke, večji kupi pa lahko ponudijo zavetje tudi ježem.

Vseh vrst listja sicer ni priporočljivo uporabljati za zastirko ali kompost, predvsem če so drevesa prizadele rastlinske bolezni. O tem smo podrobneje pisali v članku Katero listje ni za na kompost ali za zastirko.

Jeseni zastirka ščiti prst pred mrazom in izpiranjem hranil – hkrati pa v zemlji ohranja življenje, ki bo spomladi poskrbelo za rodovitnost. Foto Jarizpj/Shutterstock

Ne pozabite na poti, odtoke in žlebove

Povsem drugače velja za tlakovane površine. Mokro listje lahko na poteh, stopnicah in dovozih postane spolzko, zato ga je treba redno odstranjevati. Prav tako je pomembno, da se ne nabira v odtočnih kanalih in žlebovih, saj lahko ob močnejšem deževju ovira odtekanje vode.

Kam z odpadlim listjem, ki ga ne potrebujemo?

Če odpadlega listja ne moremo uporabiti za zastirko ali kompostiranje, ga lahko odložimo v rjavi zabojnik za biološke odpadke. Kadar ga je več, imamo na voljo tudi druge možnosti, ki pa so odvisne od pravil lokalnega komunalnega podjetja.

Kot so za Deloindom.si pojasnili pri ljubljanski Voki Snagi, lahko občani večje količine listja oddajo tudi v posebnih tipiziranih vrečah, ki jih na dan odvoza bioloških odpadkov postavijo poleg rjavega zabojnika. Pri tem veljajo omejitve glede števila in teže vreč, zato je priporočljivo preveriti trenutno veljavna navodila.

Večje količine listja lahko odpeljemo tudi v zbirni center, kjer ga sprejemajo kot zeleni odrez. Ponekod je mogoče naročiti tudi poseben odvoz zelenega odreza, vendar je storitev lahko plačljiva.

Odpadlo listje ne sodi med mešane komunalne odpadke. Odložimo ga v zabojnik za biološke odpadke, večje količine pa lahko oddamo v zbirnem centru. Foto Jure Eržen/dokumentacija Dela

Listje, ki ga oddamo med biološke odpadke, ne konča nujno kot neuporaben odpadek. V Ljubljani ga skupaj z drugimi ločeno zbranimi biološkimi odpadki predelujejo v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, kjer nastajata kompost in bioplin, ki ga uporabljajo za pridobivanje energije.

Več informacij o možnostih oddaje najdete v članku Suho listje v zabojnik za organske odpadke ali v zbirni center.

Oktobra listja ni treba odstraniti z vseh površin

Pri jesenskem pospravljanju vrta torej ni najpomembneje, da odstranimo prav vsak list. S trate odstranimo debelejše plasti, manjše količine lahko zmulčimo, zdravo listje pa uporabimo za zastirko ali kompost. Del ga pustimo tudi v mirnejših kotičkih vrta, kjer zagotavlja zavetje koristnim živalim.

Listje, ki ga ne moremo koristno uporabiti, ustrezno odložimo med biološke odpadke ali oddamo v zbirnem centru. Tako lahko zmanjšamo količino vrtnih odpadkov in hkrati poskrbimo, da bo vrt bolje pripravljen na hladnejše mesece.