Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Je v Ljubljani še mogoče kupiti ugodno stanovanje? Ti dve dražbi dajeta odgovor

Na dražbah dveh stanovanj v Ljubljani so kupci zvišali izklicni ceni. Preverite, koliko so bili pripravljeni plačati in ali so dražbe še priložnost za ugoden nakup.
13. 10. 2026 | 14:00
Bivanje
Vredno branja

Svetovalnica: Soseda je brez soglasja posegla v fasado in atrij – kaj lahko naredim?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, kaj lahko stori, če soseda brez soglasja posega v fasado, atrij in druge skupne dele večstanovanjske stavbe.
Pravnik na dlani 9. 10. 2026 | 07:00
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Bukev ali gaber: katera drva se bolj splačajo? Strokovnjak opozarja na pomembnejši podatek

Za smiselno primerjavo žal ne zadostuje le vrsta lesa, štetje polen ali podatek, koliko prostora zavzamejo v drvarnici.
Kaja Berlot 8. 10. 2026 | 12:02
Okrasni vrtovi

Oktobra z odpadlim listjem ne naredite te napake: trati lahko bolj škodi kot koristi

Oktobra odpadlo listje prekriva vse več vrtov in zelenic. A preden se lotite grabljenja, preverite, kje ga je bolje odstraniti in kje lahko ostane.
Odpadlo listje na trati oktobra zahteva nekaj pozornosti. Predebela plast lahko travi škoduje, drugje na vrtu pa listje opravlja pomembno zaščitno vlogo. Foto Maxbelchenko/Shutterstock
Galerija
Odpadlo listje na trati oktobra zahteva nekaj pozornosti. Predebela plast lahko travi škoduje, drugje na vrtu pa listje opravlja pomembno zaščitno vlogo. Foto Maxbelchenko/Shutterstock
D. D.
13. 10. 2026 | 11:45
13. 10. 2026 | 13:30
5:08
A+A-

Z odpadanjem listja se začne eno najpogostejših jesenskih opravil na vrtu. Marsikdo želi trato čim prej očistiti, vendar popolnoma pograbljena zelenica in vrt brez enega samega lista nista nujno najboljša priprava na zimo. Odpadlo listje lahko namreč ščiti tla, vrača hranila v zemljo in zagotavlja zavetje koristnim živalim. Po drugi strani lahko na določenih površinah povzroči precej težav.

Na trati lahko preveč listja povzroči škodo

Če se na zelenici nabere debela plast listja, trava pod njo ne dobi dovolj svetlobe in zraka. Težava je še izrazitejša po jesenskem deževju, ko se mokri listi sprimejo in ustvarijo gosto plast. Trava lahko začne rumeneti, na posameznih mestih pa travna ruša oslabi ali celo propade.

Zato je oktobra priporočljivo redno odstranjevati večje količine listja s trate, predvsem tam, kjer se nabira v debelejših plasteh. Posamezni listi pa niso razlog za skrb.

image_alt
Trata po suši: Kako jo pripraviti na jesen in zimo

Namesto grabljenja lahko uporabite kosilnico

Če listja ni preveč, ga lahko s kosilnico drobno zmeljemo in pustimo na zelenici. Postopek, imenovan mulčenje, omogoča, da se organska snov postopoma razgradi in vrača hranila v tla.

Najprimernejše je suho listje, ki ga kosilnica lažje enakomerno zdrobi. Pomembno je, da po košnji na trati ne ostane debela plast zdrobljenega materiala, ki bi ovirala rast trave.

Za mulčenje je primerno predvsem mehkejše listje, denimo breze, lipe in javorja. Več previdnosti zahteva debelejše listje, ki se razgrajuje počasneje.

Več o postopku lahko preberete v članku Zdaj je pravi čas za mulčenje listja – jesenski trik za lepšo trato in manj odpadkov.

Na gredicah, pod grmovnicami in v mirnejših kotičkih vrta je odpadlo listje koristno, saj ščiti tla pred mrazom in zagotavlja zavetje koristnim živalim. Foto Photojuli86/Shutterstock
Na gredicah, pod grmovnicami in v mirnejših kotičkih vrta je odpadlo listje koristno, saj ščiti tla pred mrazom in zagotavlja zavetje koristnim živalim. Foto Photojuli86/Shutterstock

Kje je odpadlo listje bolje pustiti?

Medtem ko s trate odstranjujemo debelejše plasti listja, je na gredicah in pod grmovnicami lahko zelo koristno. Deluje kot naravna zastirka, ki tla ščiti pred mrazom, zmanjšuje izsuševanje in ob razgradnji izboljšuje njihovo strukturo.

Nekaj zdravega listja je smiselno pustiti tudi v mirnejših kotičkih vrta. Med njim prezimujejo številne koristne žuželke, večji kupi pa lahko ponudijo zavetje tudi ježem.

Vseh vrst listja sicer ni priporočljivo uporabljati za zastirko ali kompost, predvsem če so drevesa prizadele rastlinske bolezni. O tem smo podrobneje pisali v članku Katero listje ni za na kompost ali za zastirko.

Jeseni zastirka ščiti prst pred mrazom in izpiranjem hranil – hkrati pa v zemlji ohranja življenje, ki bo spomladi poskrbelo za rodovitnost. Foto Jarizpj/Shutterstock
Jeseni zastirka ščiti prst pred mrazom in izpiranjem hranil – hkrati pa v zemlji ohranja življenje, ki bo spomladi poskrbelo za rodovitnost. Foto Jarizpj/Shutterstock

Ne pozabite na poti, odtoke in žlebove

Povsem drugače velja za tlakovane površine. Mokro listje lahko na poteh, stopnicah in dovozih postane spolzko, zato ga je treba redno odstranjevati. Prav tako je pomembno, da se ne nabira v odtočnih kanalih in žlebovih, saj lahko ob močnejšem deževju ovira odtekanje vode.

image_alt
Jeseni preverite teh 8 stvari okoli hiše – največ težav lahko povzroči voda

Kam z odpadlim listjem, ki ga ne potrebujemo?

Če odpadlega listja ne moremo uporabiti za zastirko ali kompostiranje, ga lahko odložimo v rjavi zabojnik za biološke odpadke. Kadar ga je več, imamo na voljo tudi druge možnosti, ki pa so odvisne od pravil lokalnega komunalnega podjetja.

Kot so za Deloindom.si pojasnili pri ljubljanski Voki Snagi, lahko občani večje količine listja oddajo tudi v posebnih tipiziranih vrečah, ki jih na dan odvoza bioloških odpadkov postavijo poleg rjavega zabojnika. Pri tem veljajo omejitve glede števila in teže vreč, zato je priporočljivo preveriti trenutno veljavna navodila.

Večje količine listja lahko odpeljemo tudi v zbirni center, kjer ga sprejemajo kot zeleni odrez. Ponekod je mogoče naročiti tudi poseben odvoz zelenega odreza, vendar je storitev lahko plačljiva.

Odpadlo listje ne sodi med mešane komunalne odpadke. Odložimo ga v zabojnik za biološke odpadke, večje količine pa lahko oddamo v zbirnem centru. Foto Jure Eržen/dokumentacija Dela
Odpadlo listje ne sodi med mešane komunalne odpadke. Odložimo ga v zabojnik za biološke odpadke, večje količine pa lahko oddamo v zbirnem centru. Foto Jure Eržen/dokumentacija Dela

Listje, ki ga oddamo med biološke odpadke, ne konča nujno kot neuporaben odpadek. V Ljubljani ga skupaj z drugimi ločeno zbranimi biološkimi odpadki predelujejo v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, kjer nastajata kompost in bioplin, ki ga uporabljajo za pridobivanje energije.

Več informacij o možnostih oddaje najdete v članku Suho listje v zabojnik za organske odpadke ali v zbirni center.

Oktobra listja ni treba odstraniti z vseh površin

Pri jesenskem pospravljanju vrta torej ni najpomembneje, da odstranimo prav vsak list. S trate odstranimo debelejše plasti, manjše količine lahko zmulčimo, zdravo listje pa uporabimo za zastirko ali kompost. Del ga pustimo tudi v mirnejših kotičkih vrta, kjer zagotavlja zavetje koristnim živalim.

Listje, ki ga ne moremo koristno uporabiti, ustrezno odložimo med biološke odpadke ali oddamo v zbirnem centru. Tako lahko zmanjšamo količino vrtnih odpadkov in hkrati poskrbimo, da bo vrt bolje pripravljen na hladnejše mesece.

Sorodni članki

Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Mokro listje pred hišo: Kdo mora čistiti pločnik in kdo odgovarja ob padcu?

Kdo mora jeseni odstraniti listje z javnega pločnika pred hišo in kdo odgovarja, če komu zdrsne? Pravila niso tako preprosta, kot se zdi.
6. 10. 2026 | 15:24
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Kolumna: Ljudje božji, listja z dvorišč ne pometajte na ulice!

Odpadlo listje ne sodi na ulice – ne ob poplavnih opozorilih ne sicer. Mokro listje drsi, maši odtoke in ogroža vse nas. Bodimo odgovorni.
Katja Žnidar 12. 9. 2025 | 12:05

Več iz teme

odpadlo listjelistje na tratizastirkabiološki odpadkilistjemulčenje
Najbolj brano
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Je Marie Kondo obupala nad čiščenjem? To počne danes

Določeno obdobje je Marie Kondo, strokovnjakinja za pospravljanje s svojimi napotki, kako narediti red v domu, skočila skoraj iz vsakega predala. Kaj pa počne danes?
18. 9. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Če ste kupili to hrano za psa, je ne uporabljajte: odpoklic zaradi salmonele

Odpoklicujejo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono. V izdelku iz določene serije so odkrili salmonelo.
17. 9. 2026 | 09:32
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Opremljamo z arhitektko: Kako v podolgovati otroški sobi izkoristiti vsak centimeter

Kako v podolgovati otroški sobi združiti spanje, učenje in shranjevanje? Predstavljamo premišljeno rešitev, ki se prilagaja odraščanju otroka.
18. 9. 2026 | 11:40
VEČ NOVIC
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Je v Ljubljani še mogoče kupiti ugodno stanovanje? Ti dve dražbi dajeta odgovor

Na dražbah dveh stanovanj v Ljubljani so kupci zvišali izklicni ceni. Preverite, koliko so bili pripravljeni plačati in ali so dražbe še priložnost za ugoden nakup.
13. 10. 2026 | 14:00
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Oktobra z odpadlim listjem ne naredite te napake: trati lahko bolj škodi kot koristi

Oktobra odpadlo listje prekriva vse več vrtov in zelenic. A preden se lotite grabljenja, preverite, kje ga je bolje odstraniti in kje lahko ostane.
13. 10. 2026 | 11:45
Video
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Puščate pred vrati v bloku čevlje? Preverili smo, v kakšnem primeru vas lahko čaka kazen

Čevlji pred stanovanjem, voziček pod stopnicami ali kolo na hodniku se zdijo priročna rešitev, a skupni prostori v bloku imajo tudi pomembno vlogo pri požarni varnosti.
Kaja Berlot 13. 10. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najučinkovitejši način za čiščenje pečice brez agresivnih detergentov

Si tudi vi velikokrat obljubite, da se boste čiščenja pečice lotili po naslednji peki ter si s tem to gospodinjsko opravilo le otežujete?
12. 10. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Salmonela v češnjevih paradižnikih: zdaj je znano, kam so jih dobavili v Sloveniji

Sporni češnjevi paradižniki niso bili naprodaj v slovenskih trgovinah, so jih pa dobavili gostincem. Uprava za varno hrano pojasnjuje, kaj so pokazali pregledi.
12. 10. 2026 | 10:22
Video
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Puščate pred vrati v bloku čevlje? Preverili smo, v kakšnem primeru vas lahko čaka kazen

Čevlji pred stanovanjem, voziček pod stopnicami ali kolo na hodniku se zdijo priročna rešitev, a skupni prostori v bloku imajo tudi pomembno vlogo pri požarni varnosti.
Kaja Berlot 13. 10. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Najučinkovitejši način za čiščenje pečice brez agresivnih detergentov

Si tudi vi velikokrat obljubite, da se boste čiščenja pečice lotili po naslednji peki ter si s tem to gospodinjsko opravilo le otežujete?
12. 10. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Salmonela v češnjevih paradižnikih: zdaj je znano, kam so jih dobavili v Sloveniji

Sporni češnjevi paradižniki niso bili naprodaj v slovenskih trgovinah, so jih pa dobavili gostincem. Uprava za varno hrano pojasnjuje, kaj so pokazali pregledi.
12. 10. 2026 | 10:22
Predstavitvene vsebine
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Prenavljate dom? Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti