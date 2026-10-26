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Tako pogosto v resnici cvetijo orhideje

Orhideje pogosto srečujemo v Slovenskih domovih, a ko odcvetijo, se pogosto sprašujemo, kdaj lahko ponovno pričakujemo njihove cvetove.
Ob pravilni negi lahko orhideje cvetijo enkrat ali večkrat na leto, njihovi cvetovi pa vztrajajo tudi več mesecev. Foto Kamil Zajaczkowski/Shutterstock
Galerija
Ob pravilni negi lahko orhideje cvetijo enkrat ali večkrat na leto, njihovi cvetovi pa vztrajajo tudi več mesecev. Foto Kamil Zajaczkowski/Shutterstock
E. N.
26. 10. 2026 | 12:20
26. 10. 2026 | 12:37
3:19
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Orhideje so med najbolj priljubljenimi sobnimi rastlinami, na prodaj so v marsikateri trgovini, polepšajo pa čisto vsak dom. Ko pa pisani cvetovi odpadejo, se marsikdo vpraša, kdaj bo rastlina znova zacvetela. Čeprav se včasih zdi, da na nove cvetove čakamo celo večnost, lahko s pravilno nego spodbudimo pogostejše in dolgotrajnejše cvetenje. Kako pogosto pa v resnici orhideje sploh cvetijo?

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Kupovanje orhideje – da ne boste razočarani

Kolikokrat na leto cvetijo orhideje?

Večina orhidej cveti enkrat do dvakrat letno, vendar je pogostost cvetenja odvisna predvsem od vrste in razmer, v katerih rastejo. Med najbolj razširjenimi je vrsta falenopsis (Phalaenopsis), ki običajno zacveti enkrat ali dvakrat letno, njeni cvetovi pa lahko vztrajajo več mesecev. Nekatere druge vrste dendrobijev cvetijo tudi večkrat, medtem ko lahko orhideje iz rodu zygopetalum zacvetijo celo dva do štirikrat na leto. Seveda na cvetenje pomembno vpliva splošno zdravje rastline. Orhideja z oslabljenimi koreninami ali neustreznimi razmerami za rast bo težje razvila nove cvetove. Kako zanje pravilno poskrbeti?

PREBERITE ŠE: Kaj narediti, če ima vaša orhideja dojenčka

Svetloba je ključnega pomena

Eden najpomembnejših dejavnikov za cvetenje je ustrezna osvetljenost rastline. Orhideje potrebujejo veliko svetle, vendar posredne svetlobe. Če je te premalo, lahko rastlina razvija zdrave, zelene liste, cvetov pa ne bo od nikoder. Po drugi strani pa lahko neposredno opoldansko sonce povzroči ožige na listih.

Za ponovno cvetenje orhideje so ključni dovolj svetlobe, pravilno zalivanje in pri nekaterih vrstah tudi nekoliko hladnejše noči. Foto Vinnikava Viktoryia,/Shutterstock
Za ponovno cvetenje orhideje so ključni dovolj svetlobe, pravilno zalivanje in pri nekaterih vrstah tudi nekoliko hladnejše noči. Foto Vinnikava Viktoryia,/Shutterstock

Orhideje najbolje uspevajo v zračnem, dobro odcednem substratu, najpogosteje sestavljenem iz koščkov lubja. Zalivamo jih, ko je substrat že skoraj suh, saj prekomerna vlaga povzroča gnitje korenin. V obdobju aktivne rasti jim koristi tudi redno, vendar zmerno gnojenje. A kot pišejo na portalu Marthe Stewart, strokovnjaki priporočajo uporabo razredčenega gnojila za orhideje, saj lahko prevelika koncentracija hranil poškoduje občutljive korenine.

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VIDEO: Kako presaditi orhidejo

Do novih cvetov tudi z nižjimi temperaturami

Manj znano je, da lahko pri nekaterih orhidejah cvetenje spodbudimo z nekoliko hladnejšimi razmerami. Zlasti falenopsisu lahko nekajtedensko obdobje nižjih nočnih temperatur jeseni pomaga pri oblikovanju novega cvetnega stebla. Podobno kot pri božičnem kaktusu in nekaterim drugim rastlinam. Pri tem se moramo izogibati pretiranemu mrazu in prepihu. Če orhideji zagotovimo primerno svetlobo, ustrezno zalivanje in dovolj časa za regeneracijo, nas bo z novimi cvetovi razveseljevala še vrsto let. Ko pa vmes potrebuje premor, ji pomagamo tako, da odstranimo posušene cvetove in ji zagotovimo primerno mesto v našem domu.

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KAKO PRESADITI ORHIDEJO, si oglejte v spodnjem videu:

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