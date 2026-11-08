Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Video
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Požar v domu – tri minute, ki lahko odločajo o življenju in smrti (Tadej Šinkovec)

V podkastu s Tadejem Šinkovcem iz Gasilske zveze Slovenije o tem, kako ravnati ob požaru v domu, katere napake so najpogostejše in kako jih preprečiti.
Nina Štajner 3. 11. 2026 | 11:45
Bivanje
Vredno branja

Ali veste, zakaj so imele stare prevleke za odeje veliko odprtino na sredini?

Razlog se ne skriva v estetiki, ampak je precej bolj praktične narave.
Kaja Berlot 4. 11. 2026 | 13:22
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Dnevna soba zgoraj, spalnica spodaj: premišljena rešitev zahtevnega tlorisa

Arhitektki sta zahtevno dvonadstropno stanovanje z ozkim tlorisom spremenili v eleganten dom, kjer izstopajo mehke linije, teksture in premišljeni detajli.
Aleksandra Zorko 4. 11. 2026 | 09:50
Okrasni vrtovi

Temperature padajo pod ničlo: Te rastline zdaj umaknite z balkonov in teras

Jutra bodo ponekod pod lediščem. Preverite, katere rastline v loncih moramo zaščititi pred mrazom ter kam prestaviti citruse, oljke in druge občutljive vrste.
Citruse pred mrazom zaščitimo pravočasno, saj so korenine rastlin v loncih na nizke temperature še posebej občutljive. Foto Raffmaster/Shutterstock
Galerija
Citruse pred mrazom zaščitimo pravočasno, saj so korenine rastlin v loncih na nizke temperature še posebej občutljive. Foto Raffmaster/Shutterstock
D. D.
8. 11. 2026 | 07:30
2:39
A+A-

Jutra bodo v prihodnjih dneh ponekod okoli ledišča ali tudi nekoliko pod njim, zato je skrajni čas, da zaščitimo občutljive rastline na balkonih in terasah. Posebej pozorni moramo biti na citruse in druge toploljubne rastline v loncih, saj so njihove korenine mrazu bolj izpostavljene kot pri rastlinah v tleh.

Citruse prestavimo na svetlo in hladno

Limone, pomaranče, mandarine in drugi citrusi zmrzali ne prenašajo dobro. Če so še vedno zunaj, jih je ob temperaturah okoli ničle smiselno prestaviti v svetel, hladen prostor brez zmrzali.

Primeren je zastekljen balkon, svetel hodnik, zimski vrt ali drug neogrevan prostor. Ogrevana dnevna soba ni najboljša izbira, saj kombinacija toplote, suhega zraka in pomanjkanja svetlobe rastlinam ne ustreza.

Pred selitvijo jih dobro preglejmo zaradi škodljivcev, pozimi pa zmanjšamo zalivanje.

Oljke prenesejo več mraza, a lonci so bolj občutljivi

Oljke so odpornejše od citrusov in jih ob prvem približevanju temperatur ničli ni treba takoj prestaviti v notranjost. Vseeno pa so rastline v loncih občutljivejše, saj lahko koreninska gruda hitreje zmrzne.

Lonec zato premaknemo ob zavetno steno ali pod nadstrešek, ob močnejšem mrazu pa ga lahko dodatno ovijemo z juto ali drugim izolacijskim materialom.

Oljke na prostem pred močnejšim mrazom zaščitimo z zračnim pokrivalom, posebej pa poskrbimo za mlade rastline in koreninski vrat. Foto Dmitri Disterheft/Shutterstock
Oljke na prostem pred močnejšim mrazom zaščitimo z zračnim pokrivalom, posebej pa poskrbimo za mlade rastline in koreninski vrat. Foto Dmitri Disterheft/Shutterstock

Pri palmah in sukulentah preverimo vrsto

Pri palmah, kaktusih in sukulentah ni enotnega pravila. Nekatere vrste prenesejo tudi nekaj mraza, druge poškoduje že rahla zmrzal.

Če ne poznamo natančne odpornosti rastline, je pri lončnicah varneje izbrati svetel, hladen in zaščiten prostor. Sukulente pozimi zalivamo zelo zmerno, saj jim lahko kombinacija mraza in mokre zemlje hitro škoduje.

image_alt
Tri opravila, ki jih morate na vrtu nujno postoriti pred prvo zmrzaljo

Najbolj ogrožene so rastline v posodah

Rastline v loncih so mrazu bolj izpostavljene kot tiste na vrtu, zato jih prestavimo v zavetje pred vetrom, posode pa po potrebi zaščitimo.

Če so najbolj občutljive rastline še vedno zunaj, z ukrepanjem ni več smiselno odlašati. Ena sama mrzla noč lahko povzroči precej več škode kot pravočasna selitev v primerno prezimovališče.

Sorodni članki

Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Zaščita citrusov pred zimo: kako preprečiti škodo zaradi mraza

Kako zaščititi citruse pred zimo: pravilno prezimovanje, zaščita pred mrazom, zalivanje in nega, da bodo limone in mandarine spomladi znova zacvetele.
16. 11. 2025 | 07:00
Photo
Vrt in živali  |  Setveni koledar
Vredno branja

Setveni koledar – november 2026

Oglejte si najpomembnejša novembrska opravila v zelenjavnem in okrasnem vrtu ter sadovnjaku po setvenem koledarju Marije Thun.
Jerneja Jošar 1. 11. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Dalije in prva slana: je že čas, da izkopljemo gomolje?

Hladna jutra napovedujejo konec sezone dalij. A z izkopavanjem gomoljev ni treba hiteti – pravi trenutek nam pokaže rastlina po prvi močnejši slani.
27. 10. 2026 | 12:05

Več iz teme

Najbolj brano
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

To morate vedeti, če pod posteljo hranite sezonsko garderobo

Morda se vam zdi, da je prostor pod posteljo odlično skladišče, a v nekaterih primerih takšno odlagališče lahko krati vaš spanec.
17. 10. 2026 | 09:24
Vrt in živali  |  Eko kotiček
Vredno branja

Šipek ni samo za čaj: kdaj ga nabirati in kako ohraniti čim več vitamina C

Šipek je več kot le za čaj. Če želimo ohraniti čim več vitamina C, so pomembni čas obiranja, ravnanje s plodovi in način shranjevanja.
Kaja Berlot 8. 10. 2026 | 07:00
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Bukev ali gaber: katera drva se bolj splačajo? Strokovnjak opozarja na pomembnejši podatek

Za smiselno primerjavo žal ne zadostuje le vrsta lesa, štetje polen ali podatek, koliko prostora zavzamejo v drvarnici.
Kaja Berlot 8. 10. 2026 | 12:02
VEČ NOVIC
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Mož stanovanje zapušča vnukom – me lahko sin in hči izselita?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralke, ali jo lahko nujni dediči izselijo iz stanovanja, ki ga mož z oporoko zapušča vnukom.
Pravnik na dlani 9. 11. 2026 | 12:10
Energija in okolje
Vredno branja

Prispevek za obnovljive vire po novem glede na porabo: kaj predlog pomeni za gospodinjstva?

V javni obravnavi je predlog, po katerem bi se prispevek za obnovljive vire pri elektriki obračunal glede na porabo. Preverili smo predlagane zneske in roke.
9. 11. 2026 | 10:34
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Mačka praska kavč in preprogo, čeprav ima praskalnik? Preverite, kaj lahko storite

Z le nekaj premišljenimi spremembami lahko zaščitimo svojo opremo in mački ponudimo privlačnejšo površino za praskanje.
Kaja Berlot 9. 11. 2026 | 07:44
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Temperature padajo pod ničlo: Te rastline zdaj umaknite z balkonov in teras

Jutra bodo ponekod pod lediščem. Preverite, katere rastline v loncih moramo zaščititi pred mrazom ter kam prestaviti citruse, oljke in druge občutljive vrste.
8. 11. 2026 | 07:30
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Pol milijona za rabljeno stanovanje? V Ljubljani to ni več redkost

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani še rastejo. Letos je bilo že 86 poslov nad pol milijona evrov, najdražji pa močno izstopa.
7. 11. 2026 | 15:00
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Mačka praska kavč in preprogo, čeprav ima praskalnik? Preverite, kaj lahko storite

Z le nekaj premišljenimi spremembami lahko zaščitimo svojo opremo in mački ponudimo privlačnejšo površino za praskanje.
Kaja Berlot 9. 11. 2026 | 07:44
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Temperature padajo pod ničlo: Te rastline zdaj umaknite z balkonov in teras

Jutra bodo ponekod pod lediščem. Preverite, katere rastline v loncih moramo zaščititi pred mrazom ter kam prestaviti citruse, oljke in druge občutljive vrste.
8. 11. 2026 | 07:30
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Pol milijona za rabljeno stanovanje? V Ljubljani to ni več redkost

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani še rastejo. Letos je bilo že 86 poslov nad pol milijona evrov, najdražji pa močno izstopa.
7. 11. 2026 | 15:00
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Kaj je art deco? Kako ustvariti dnevno sobo z brezčasnim šarmom

V dnevni sobi, opremljeni v slogu art deco, kot bi jo vzeli iz filma Veliki Gatsby, tudi povsem običajen večer ob gledanju poročil dobi pridih slovesnosti.
Promo Deloindom 29. 10. 2026 | 13:58
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Bivanje
Vredno branja

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari, zdaj pa čistijo tudi roboti

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Deloindom 27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Energija in okolje  |  Odpadki
Vredno branja

Okusne jedi, ki nastanejo iz skoraj zavrženih sestavin

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Deloindom 16. 10. 2026 | 09:10
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Domača opeka omogoča najsodobnejšo gradnjo

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Prenavljate dom? Pet napak pri izbiri tal, ki jih lahko pozneje drago plačate

Ko prenavljamo ali opremljamo nov dom, največ pozornosti pogosto namenimo kuhinji, sedežni garnituri, barvam sten in pohištvu.
Promo Deloindom 28. 9. 2026 | 08:45
Promo
Gradnja in obnova  |  Obnova
Vredno branja

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti