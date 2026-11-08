Temperature padajo pod ničlo: Te rastline zdaj umaknite z balkonov in teras

Jutra bodo v prihodnjih dneh ponekod okoli ledišča ali tudi nekoliko pod njim, zato je skrajni čas, da zaščitimo občutljive rastline na balkonih in terasah. Posebej pozorni moramo biti na citruse in druge toploljubne rastline v loncih, saj so njihove korenine mrazu bolj izpostavljene kot pri rastlinah v tleh.

Citruse prestavimo na svetlo in hladno

Limone, pomaranče, mandarine in drugi citrusi zmrzali ne prenašajo dobro. Če so še vedno zunaj, jih je ob temperaturah okoli ničle smiselno prestaviti v svetel, hladen prostor brez zmrzali.

Primeren je zastekljen balkon, svetel hodnik, zimski vrt ali drug neogrevan prostor. Ogrevana dnevna soba ni najboljša izbira, saj kombinacija toplote, suhega zraka in pomanjkanja svetlobe rastlinam ne ustreza.

Pred selitvijo jih dobro preglejmo zaradi škodljivcev, pozimi pa zmanjšamo zalivanje.

Oljke prenesejo več mraza, a lonci so bolj občutljivi

Oljke so odpornejše od citrusov in jih ob prvem približevanju temperatur ničli ni treba takoj prestaviti v notranjost. Vseeno pa so rastline v loncih občutljivejše, saj lahko koreninska gruda hitreje zmrzne.

Lonec zato premaknemo ob zavetno steno ali pod nadstrešek, ob močnejšem mrazu pa ga lahko dodatno ovijemo z juto ali drugim izolacijskim materialom.

Oljke na prostem pred močnejšim mrazom zaščitimo z zračnim pokrivalom, posebej pa poskrbimo za mlade rastline in koreninski vrat. Foto Dmitri Disterheft/Shutterstock

Pri palmah in sukulentah preverimo vrsto

Pri palmah, kaktusih in sukulentah ni enotnega pravila. Nekatere vrste prenesejo tudi nekaj mraza, druge poškoduje že rahla zmrzal.

Če ne poznamo natančne odpornosti rastline, je pri lončnicah varneje izbrati svetel, hladen in zaščiten prostor. Sukulente pozimi zalivamo zelo zmerno, saj jim lahko kombinacija mraza in mokre zemlje hitro škoduje.

Najbolj ogrožene so rastline v posodah

Rastline v loncih so mrazu bolj izpostavljene kot tiste na vrtu, zato jih prestavimo v zavetje pred vetrom, posode pa po potrebi zaščitimo.

Če so najbolj občutljive rastline še vedno zunaj, z ukrepanjem ni več smiselno odlašati. Ena sama mrzla noč lahko povzroči precej več škode kot pravočasna selitev v primerno prezimovališče.