Tla na balkonu so lahko poleti prevroča tudi za lonce! S temi napakami rastline poleti dobesedno skuhamo

Balkoni in terase se poleti spremenijo v majhne toplotne otoke, saj beton, kamen, keramika in temne ploščice čez dan absorbirajo ogromne količine toplote, nato pa jo še dolgo oddajajo nazaj v prostor. In če rastlina stoji v loncu neposredno na takšni površini, izpostavljena soncu in vročim stenam z vseh strani, lahko temperatura v koreninskem sistemu zelo hitro postane previsoka. Prav zato poleti listov pogosto ne zažge sonce, ampak vročina, ki se nabira okoli korenin.

Zakaj so lonci poleti precej bolj problematični kot vrt?

Na vrtu imajo rastline veliko prednost, saj korenine segajo globoko v zemljo, kjer temperatura ostaja bistveno bolj stabilna. Lonec, na drugi strani, vsebuje relativno majhno količino zemlje, ki se na soncu zelo hitro segreje. Posebej problematični so manjši lonci iz tanke črne plastike ali kovine, saj takšni materiali toploto absorbirajo zelo hitro in jo skoraj neposredno prenašajo do korenin.

Vrtnarski strokovnjaki zato opozarjajo, da lahko pri pregrevanju koreninskega sistema rastlina oveni kljub temu, da je zemlja še vedno vlažna. Korenine zaradi temperaturnega šoka namreč ne morejo več normalno črpati vode, zato rastlina začne kazati znake stresa, ki so zelo podobni suši. Posebej občutljive so bazilika, hortenzije, solata in paradižniki v manjših loncih, saj imajo razmeroma občutljiv koreninski sistem in zelo hitro reagirajo na temperaturna nihanja.

Balkon pogosto segreva tudi od spodaj

Če lonec stoji neposredno na tleh, se začne segrevati tudi od spodaj. Vrtnarji se tega problema lotevajo na preprost način in lonce nekoliko dvignejo od tal, navadno z uporabo podstavkov, lesenih letvic, manjših stojal ali celo koleščkov, saj že nekaj centimetrov zračne reže občutno zmanjša segrevanje korenin. Zrak pod loncem namreč omogoča boljše hlajenje in preprečuje neposreden stik z vročo podlago.

Najslabe še piše rastlinam, ki so postavljene na tla in posajene v črne plastične lonce. Foto Lilaclion/Shutterstock

Tudi izbira lonca naredi ogromno razliko

Material in barva lonca poleti nista samo estetska odločitev. Temni lonci absorbirajo precej več toplote kot svetli, tanki plastični materiali pa se bistveno hitreje segrejejo kot debelejša keramika ali glina. Zato vrtnarji pri močno osončenih balkonih pogosto priporočajo svetlejše lonce in nekoliko debelejše materiale, ki delujejo kot naravna izolacija. Glineni oziroma terakota lonci pa imajo še eno zanimivo lastnost, saj skozi porozno površino del vlage počasi izhlapeva, kar lahko nekoliko pomaga pri hlajenju zemlje.

Pomembna pa je tudi velikost; večji lonec pomeni več zemlje, večja masa zemlje pa se segreva precej počasneje. Zato imajo rastline v večjih posodah običajno precej stabilnejše pogoje in veliko manj temperaturnega stresa.

Zastirka ni samo za zelenjavne grede Ko govorimo o zastirki, večina ljudi pomisli na vrtne grede. A poleti je lahko skoraj še bolj koristna prav v loncih. Plast slame, lubja, kokosovih vlaken ali drugega organskega materiala pomaga zaščititi zgornjo plast zemlje pred neposrednim soncem, zaradi česa se zemlja počasneje segreva in tudi precej počasneje izgublja vlago.

Najbolj vroča točka balkona je pogosto stena

Posebej na južnih in zahodnih balkonih lahko fasade in zidovi čez dan akumulirajo ogromno toplote, ki jo nato še dolgo oddajajo nazaj proti rastlinam. Prav zato rastline tik ob beli fasadi ali ob steklenih ograjah pogosto trpijo precej bolj kot tiste, ki stojijo nekoliko bolj na odprtem ali v polsenci. Vrtnarji med vročinskimi valovi zato pogosto priporočajo, da lonce nekoliko odmaknemo od sten ali pa koreninski del rastline dodatno zasenčimo.