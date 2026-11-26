Danes je sneg že pobelil marsikateri vrt po nižinah v notranjosti Slovenije. Moker sneg se hitro oprime vej dreves, grmovnic in živih mej, ki se lahko pod njegovo težo upognejo ali zlomijo.

Sneg z vej otresite, dokler še ni primrznil

Če se nižje veje pod težo mokrega snega že upogibajo, jih z grabljami nežno zanihajte od spodaj navzgor, da sneg zdrsne z njih. Če je že primrznil, ga pustite na vejah, saj lahko pri odstranjevanju polomite občutljive poganjke.

Sneg z nižjih in upognjenih vej lahko odstranimo z grabljami, pri višjih drevesih pa si lahko pomagamo z daljšo, trdno leseno letvijo, na katero pravokotno pritrdimo krajšo prečko – tako dobimo preprost pripomoček v obliki črke T, s katerim dosežemo tudi višje dele krošnje.

Največjo škodo na drevju povzroči prav zamuda – ko sneg že zmrzne ali ko se teža zaradi dodatnih padavin še poveča.

Kateri deli dreves so najbolj izpostavljeni?

Za lomljenje so najbolj občutljive veje, ki izraščajo iz debla pod ostrim kotom in rastejo strmo navzgor. Čim bolj vodoravno je pritrjena veja, tem manjša je verjetnost, da se bo pod težo snega odčesnila. To pravilo pogosto preseneti, a ga v sadjarstvu dobro poznajo.

Pri vzgoji sadnih dreves zato že v mladosti skrbimo za primerne kote rasti – tudi s privezovanjem enoletnih poganjkov v bolj vodoraven položaj, kar dolgoročno zmanjša nevarnost snegoloma.

Moker sneg je za veje posebej nevaren – z dreves in živih mej ga je treba odstraniti, še preden zmrzne in povzroči lomljenje. Foto Nieriss/Shutterstock

Za lomljenje so najbolj občutljive veje, ki izraščajo iz debla pod ostrim kotom in rastejo strmo navzgor.

Grmovnice in žive meje: manj občutljive, a ne brez tveganja

Gosto raščene grmovnice in žive meje so praviloma nekoliko odpornejše, saj se teža snega porazdeli. Kljub temu sneg z njih redno odstranjujemo, da se veje ne bi trajno upognile ali razprle, kar lahko oslabi rastlino in poruši njeno obliko.

Posebej občutljiva drevesa

Med listavci je za snegolom zelo občutljiv oreh, ki pogosto razvije dva vrhova, zraščena pod ostrim kotom – podobno kot frača. Ker gre za visoko drevo, lahko ob lomu predstavlja resno nevarnost za ljudi, objekte ali vozila. Pri mladih drevesih je zato priporočljivo že zgodaj poskrbeti za en sam, navpičen vrh.

Med iglavci je smreka manj izpostavljena, saj ima stožčasto krošnjo in elastične veje, s katerih sneg pogosto zdrsne sam. Bolj občutljivi so bori, zlasti ob kombinaciji mokrega snega in vetra. Nevarnost se še poveča, če po sneženju nastopi otoplitev z dežjem ali pa hiter padec temperatur.

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Pravočasen odziv prepreči škodo

Največjo škodo na drevju povzroči prav zamuda – ko sneg že zmrzne ali ko se teža zaradi dodatnih padavin še poveča. Redno spremljanje razmer in sprotno otresanje snega sta najpreprostejša in najučinkovitejša ukrepa za zaščito dreves, grmovnic in živih mej v zimskem času.