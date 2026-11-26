Danes je sneg že pobelil marsikateri vrt po nižinah v notranjosti Slovenije. Moker sneg se hitro oprime vej dreves, grmovnic in živih mej, ki se lahko pod njegovo težo upognejo ali zlomijo.
Če se nižje veje pod težo mokrega snega že upogibajo, jih z grabljami nežno zanihajte od spodaj navzgor, da sneg zdrsne z njih. Če je že primrznil, ga pustite na vejah, saj lahko pri odstranjevanju polomite občutljive poganjke.
Sneg z nižjih in upognjenih vej lahko odstranimo z grabljami, pri višjih drevesih pa si lahko pomagamo z daljšo, trdno leseno letvijo, na katero pravokotno pritrdimo krajšo prečko – tako dobimo preprost pripomoček v obliki črke T, s katerim dosežemo tudi višje dele krošnje.
Največjo škodo na drevju povzroči prav zamuda – ko sneg že zmrzne ali ko se teža zaradi dodatnih padavin še poveča.
Za lomljenje so najbolj občutljive veje, ki izraščajo iz debla pod ostrim kotom in rastejo strmo navzgor. Čim bolj vodoravno je pritrjena veja, tem manjša je verjetnost, da se bo pod težo snega odčesnila. To pravilo pogosto preseneti, a ga v sadjarstvu dobro poznajo.
Pri vzgoji sadnih dreves zato že v mladosti skrbimo za primerne kote rasti – tudi s privezovanjem enoletnih poganjkov v bolj vodoraven položaj, kar dolgoročno zmanjša nevarnost snegoloma.
Za lomljenje so najbolj občutljive veje, ki izraščajo iz debla pod ostrim kotom in rastejo strmo navzgor.
Gosto raščene grmovnice in žive meje so praviloma nekoliko odpornejše, saj se teža snega porazdeli. Kljub temu sneg z njih redno odstranjujemo, da se veje ne bi trajno upognile ali razprle, kar lahko oslabi rastlino in poruši njeno obliko.
Med listavci je za snegolom zelo občutljiv oreh, ki pogosto razvije dva vrhova, zraščena pod ostrim kotom – podobno kot frača. Ker gre za visoko drevo, lahko ob lomu predstavlja resno nevarnost za ljudi, objekte ali vozila. Pri mladih drevesih je zato priporočljivo že zgodaj poskrbeti za en sam, navpičen vrh.
Med iglavci je smreka manj izpostavljena, saj ima stožčasto krošnjo in elastične veje, s katerih sneg pogosto zdrsne sam. Bolj občutljivi so bori, zlasti ob kombinaciji mokrega snega in vetra. Nevarnost se še poveča, če po sneženju nastopi otoplitev z dežjem ali pa hiter padec temperatur.
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Največjo škodo na drevju povzroči prav zamuda – ko sneg že zmrzne ali ko se teža zaradi dodatnih padavin še poveča. Redno spremljanje razmer in sprotno otresanje snega sta najpreprostejša in najučinkovitejša ukrepa za zaščito dreves, grmovnic in živih mej v zimskem času.