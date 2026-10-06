Trata po suši: Kako jo pripraviti na jesen in zimo

V dolgem obdobju vročine, z izjemno malo padavin in pomanjkanjem vlage v tleh, je travna ruša marsikje porumenela, redka in poškodovana. Vendar to, da je suha in rjava, še ne pomeni nujno, da je odmrla. Če so korenine ostale žive, jo lahko z ustrezno jesensko nego okrepimo in pripravimo na zimo.

Najprej temeljito zalivanje

Po tako sušnem poletju je najpomembnejša zadostna količina vode. Čeprav se jeseni temperature znižajo, so tla lahko še vedno zelo suha, zato trate ne smemo prepustiti le padavinam, še posebno letos, ko jih je bilo dolgo, izjemno malo.

Zalivamo redkeje, vendar temeljito, da voda prodre globlje v tla in doseže koreninski sistem. S tem spodbujamo korenine, da rastejo globlje, in pomagamo travi pri obnovi. Če je trata zelo poškodovana, lahko vodi za zalivanje približno enkrat na teden dodamo tekoče organsko gnojilo na osnovi vitaminov in aminokislin, ki rastlinam pomaga pri regeneraciji in okrevanju po stresu.

Po suši je nujno prezračevanje tal

Dolgotrajna suša lahko tla močno otrdi in zbije. Voda zato težje prodira v globlje plasti, korenine pa imajo manj dostopa do zraka. Prezračevanje je po letošnjem sušnem obdobju eden ključnih ukrepov. Na manjših površinah lahko trato preluknjamo z vilami in naredimo odprtine v tleh na nekaj centimetrov razmika. Tako omogočimo vodi in zraku, da laže dosežeta korenine. Po prezračevanju lahko po površini potresemo kremenov pesek, ki pomaga izboljšati strukturo in zračnost tal.

Gole zaplate na travnati površini so po poletnih vročih mesecih zelo pogoste. Foto arhiv Plantella

Z jesenskim gnojenjem ne hitimo

Pri zelo izsušeni trati je pomembno, da najprej uredimo zalivanje in prezračevanje, šele nato dodamo gnojilo. Ko si nekoliko opomore, jo lahko pognojimo s specialnim jesenskim gnojilom za travo. Jesenska gnojila vsebujejo več fosforja in kalija, ki pomagata pri razvoju in krepitvi koreninskega sistema ter povečujeta odpornost rastlin proti nizkim temperaturam. Gnojilom z veliko dušika se v tem obdobju raje izognemo, saj spodbujajo bujno rast mladih poganjkov, ki so pred zimo bolj občutljivi.

Prazna mesta je koristno dosejati

Na najbolj prizadetih delih trate se lahko po tako dolgotrajni suši pojavijo povsem prazne površine. Te je najbolje obnoviti z dosejevanjem. Najprej odstranimo odmrlo travo, plevel in mah ter tla rahlo zrahljamo. Po potrebi dodamo tanko plast kakovostne vrtne zemlje in površino pognojimo. Nato posejemo primerno travno mešanico. Za obnovo trate so posebej praktična semena z oblogo, ki seme ščiti pred pticami in hkrati zagotavlja začetno zalogo hranil za razvoj mladih travnih bilk. Pri setvi ne pozabimo na vodo – v tako sušnem letu je prav redna vlaga v prvih tednih po setvi ključna za uspešen vznik.

Ob setvi trate s tanko plastjo vrtne zemlje izboljšamo stik semen s podlago, hkrati pa bolje zadrži vlago. Foto arhiv Plantella

Košnja naj traja do prve zmrzali

Po prvi zmrzali trate praviloma ne kosimo več. Rast trave se jeseni upočasni, zato moramo pravočasno prenehati košnjo. Pred zimo naj bo trata visoka približno pet centimetrov. Previsoka se lahko poleže, pod njo se zadržuje vlaga in poveča se možnost razvoja bolezni, prenizko pokošena pa je bolj občutljiva na mraz.

Listje redno odstranjujemo

Jesensko listje na trati ne sme ostajati v debelih plasteh. Zlasti po letošnjem sušnem poletju želimo travnim bilkam omogočiti čim boljše razmere za obnovo, zato jih ne smemo prekriti z neprepustno plastjo listja. Listje zmanjšuje dostop svetlobe in zraka, pod njim pa se zadržuje vlaga, kar ustvarja ugodne razmere za razvoj mahu in glivičnih bolezni. Zato trato jeseni redno grabimo in odstranjujemo odpadlo listje.