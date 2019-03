VIDEO: Priprave na začetek vrtičkarske sezone

Pomlad je pred vrati in s tem tudi nova sezona za vrtičkarske mojstre. Da bo delo na vrtu v naslednjih mesecih kar se da prijetno, letina pa cvetoča in rodovitna, je še pred začetkom prvih opravil potrebno poskrbeti tudi za vrtno orodje in druge pripomočke.





Tisti najbolj pridni so vrtne stroje in orodje sicer očistili in primerno shranili že konec jeseni, a prvi toplejši dnevi so kot nalašč tudi za zamudnike. Kaj vse moramo torej storiti, preden se lotimo novih vrtnarskih podvigov:

odstranimo poškodovane ali odmrle veje in lubje, obrežimo drevesa in odstranimo vse posušene rastline, ki so morda na gredicah in v lončkih ostale še iz prejšnje sezone

naredimo inventuro vrtnega orodja: očistimo ostanke zemlje, trave, listja in druge nesnage ter ga temeljito posušimo, saj bomo le tako preprečili, da se ne bo skrhalo ali zarjavelo, lesene dele zaščitimo s premazi za les, premične pa premažemo z ustreznimi olji

manjših popravil se lahko lotimo sami (nabrusimo rezila, zamenjamo polomljene ročaje), v nasprotnem primeru pa se obrnemo na pooblaščen servisni center (v vednost – največje povpraševanje po pregledih in servisih je ravno v februarju in marcu)

čas pred začetkom nove sezone je idealen tudi za nakup novega orodja in pripomočkov, saj gneča v trgovinah še ni tako velika

postavimo oziroma temeljito očistimo že obstoječi kompostnik in preverimo stanje cevi za zalivanje (po potrebi zamenjamo tudi tesnila in ventil)

suhi in toplejši dnevi so pravi čas za manjša popravila in barvanje vrtne ute, ograje, vrtnega pohištva in predmetov, ki bodo krasili vrt

začetek nove sezone pa je navsezadnje tudi idealna priložnost za uvedbo novosti – morda si omislite manjši ribnik, skalnjak ali pa le drugačno zasaditev okrasnih cvetlic. Pustite domišljiji prosto pot!





