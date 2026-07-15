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Citrusi z domačega vrta

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FOTO: Metrob
Galerija
FOTO: Metrob
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Citrusi navdušujejo z bleščečimi listi, dišečimi cvetovi in lastnimi plodovi, vendar zahtevajo nekoliko drugačno nego kot večina drugih lončnic. Ker jih v našem podnebju – razen na najtoplejših delih Primorske – pozimi prestavimo v notranje prostore, je prav poletje odločilno obdobje, ko rastline naberejo dovolj moči za bogat pridelek in brezskrbno prezimovanje.

Močne korenine

Citrusi lahko v naravi zrastejo v velika drevesa, v loncih pa jih vzgajamo precej bolj kompaktno. Zato je kakovosten substrat ena najpomembnejših odločitev.

Mlajše rastline običajno presadimo na dve leti, starejše pa na tri do štiri leta oziroma takrat, ko opazimo, da korenine že popolnoma zapolnijo lonec ali rastlina občutno slabše raste.

Pri presajanju uporabimo kakovosten, dobro odceden substrat. COMPO SANA Zemlja za citruse vsebuje kombinacijo šote, komposta, kremenčevega peska in začetnih hranil, ki zagotavljajo dobro zračnost korenin in preprečujejo zastajanje vode – eno najpogostejših težav pri gojenju citrusov v posodah.

Pomembna je tudi izbira lonca. Svetlejše plastične posode se na soncu manj segrevajo kot temne, korenine pa ostanejo v ugodnejših razmerah. Ker so odrasli agrumi lahko precej težki, je praktična rešitev tudi podstavek s kolesci, ki močno olajša premikanje rastlin jeseni in spomladi.

FOTO: Metrob
FOTO: Metrob

Brez rednega gnojenja ni kakovostnih plodov

Citrusi sodijo med rastline z velikimi prehranskimi potrebami. V loncu imajo na voljo omejeno količino zemlje, zato hranila hitro porabijo.

Od pomladi do zgodnje jeseni jih redno dognojujemo. Še posebej veliko hranil potrebujejo med cvetenjem in razvojem plodov, zato je priporočljivo tedensko dognojevanje s COMPO BIO tekočim gnojilom za citruse. Med zimskim mirovanjem pa zadostuje dognojevanje na približno tri tedne.

Redna prehrana pomeni ne le več plodov, ampak tudi temno zelene liste, močnejše poganjke in večjo odpornost proti stresu.

FOTO: Metrob
FOTO: Metrob

Rumeni listi niso vedno znak pomanjkanja železa

Ko listi začnejo bledeti, večina najprej pomisli na pomanjkanje železa. Pri citrusih pa je precej pogostejše pomanjkanje magnezija.

Značilno je, da listna ploskev med žilami porumeni, žile pa ostanejo zelene. Če težave ne odpravimo pravočasno, začnejo listi postopoma odmirati in odpadati.

Takšne težave lahko hitro omilimo z uporabo vodotopnega gnojila Rasti FetriComb, ki vsebuje magnezij, žveplo in pomembna mikrohranila, kot so železo, mangan in cink. S škropljenjem rastlina hranila sprejme neposredno preko listov, zato je izboljšanje pogosto opazno že v kratkem času.

Stresna selitev v notranje prostore

Jeseni citruse čaka največja sprememba v letu. S sončne terase ali vrta jih preselimo v notranje prostore, v precej drugačne razmere, kjer je manj svetlobe, zrak pa je pogosto bolj suh.

Takšna sprememba lahko povzroči odpadanje listov, cvetov ali celo mladih plodov. Stres lahko omilimo z uporabo biostimulatorja Rasti Algovital Plus, ki vsebuje izvlečke morskih alg, aminokisline in mikrohranila. Priporočljivo je, da rastline z njim zalijemo ali poškropimo nekaj dni pred prestavitvijo in ponovno po njej, saj tako lažje prebrodijo obdobje prilagajanja.

Pozimi pogosto pomagamo tudi z opraševanjem

Veliko citrusov cveti tudi pozimi, ko prezimujejo v svetlih notranjih prostorih. Dišeči cvetovi so sicer prijetna popestritev doma, vendar v prostoru ni čebel in drugih opraševalcev.

Če želimo, da se cvetovi razvijejo v plodove, lahko opraševanje opravimo sami. Z mehkim čopičem ali vatirano palčko nežno prenašamo cvetni prah z enega cveta na drugega. Postopek je preprost, pogosto pa odločilno vpliva na število plodov, ki bodo dozoreli v naslednjih mesecih.

Ročno opraševanje limon FOTO: Metrob
Ročno opraševanje limon FOTO: Metrob

Z malo pozornosti do bogate letine

Uspešno gojenje citrusov ni zapleteno, zahteva pa nekaj rednosti. Kakovosten substrat, uravnoteženo dognojevanje, hitro odpravljanje pomanjkanja hranil in premišljena priprava na prezimovanje so ključni koraki, zaradi katerih bodo limone, mandarine in drugi agrumi vsako leto bogato cveteli in obrodili.

Prav poletni meseci so najboljši čas, da rastlinam namenimo nekoliko več pozornosti. To se bo obrestovalo jeseni in pozimi, ko bodo domače limone ali mandarine zorele na našem drevescu.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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