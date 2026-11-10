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Imate kivi še na pergoli? Zaradi napovedi za konec tedna ne odlašajte več

Kdaj obrati kivi in kako ga shraniti čez zimo? Pred napovedano slano preverite, kako pravilno obrati, hraniti in postopoma mehčati plodove.
Kivi pri nas obiramo pozno jeseni, ko so plodovi še trdi in primerni za daljše shranjevanje. Foto Virrage Images/Shutterstock
Galerija
Kivi pri nas obiramo pozno jeseni, ko so plodovi še trdi in primerni za daljše shranjevanje. Foto Virrage Images/Shutterstock
D. D.
10. 11. 2026 | 10:04
10. 11. 2026 | 10:11
5:39
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Če na domači pergoli še vedno visi kivi, z obiranjem ni več dobro dolgo odlašati. Čeprav so trenutne novembrske temperature razmeroma visoke, se bo ob koncu tedna ohladilo, marsikje pa bo zjutraj nastala slana. Prav nizke temperature lahko odločilno vplivajo na kakovost in obstojnost plodov.

Kivi oziroma plodove aktinidije pri nas navadno obiramo konec oktobra ali v začetku novembra. Plodovi so ob obiranju še trdi, saj za razliko od marsikaterega drugega sadja pravo užitno zrelost dosežejo šele pozneje.

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Če kivi še visi na rastlini, spremljajte temperature

Letošnja prva polovica novembra nam je doslej prizanesla z izrazitejšim mrazom. Tudi danes, 10. novembra, bodo po napovedi Agencije RS za okolje najvišje temperature od 10 do 15 °C, podobno bo v sredo.

V petek pa bo Slovenijo prešla hladna fronta. Za njo bo občutno hladneje in od sobote naprej ARSO napoveduje sveža jutra, ko bo marsikje slana.

Pogosta zmota je, da moramo počakati, da se kivi na rastlini zmehča – za shranjevanje ga oberemo, ko je še trd.

Z obiranjem kivija zato ni več smiselno pretirano čakati. Res je, da plodovi na rastlini ob lepih jesenskih dnevih še pridobivajo sladkor in okus, vendar lahko mraz njihovo kakovost hitro poslabša. Plodovi, ki jih poškoduje zmrzal, se hitreje zmehčajo, slabše se skladiščijo in so lahko tudi manj okusni.

Če imate torej kivi še na prostem, je pred napovedanim hladnejšim koncem tedna smiselno pridelek pospraviti.

Plodove oberemo, preden jih poškodujeta močnejši mraz ali slana, pri tem pa pazimo, da jih ne obtolčemo. Foto Esin Deniz/Shutterstock
Plodove oberemo, preden jih poškodujeta močnejši mraz ali slana, pri tem pa pazimo, da jih ne obtolčemo. Foto Esin Deniz/Shutterstock

Ne čakajte, da se kivi na rastlini zmehča

Pogosta zmota je, da moramo počakati, da kivi na pergoli postane mehak. Nasprotno: za shranjevanje ga obiramo trdega.

Za uživanje bo primeren šele pozneje, ko se bo meso ob rahlem pritisku na kožico nekoliko vdalo. Takrat je sadež še čvrst in sočen, njegov okus pa prijetno sladko-kisel.

Če imamo večji pridelek, vseh plodov nikakor ne mehčamo hkrati. Kivi je prav zaradi možnosti postopnega zorenja eden od sadežev, ki jih lahko iz domačega pridelka uživamo še dolgo v zimo.

Kako kivi shraniti, da bo zdržal več mesecev

Za dolgo shranjevanje potrebujemo predvsem hladno, vlažno in zračno mesto. Idealne profesionalne hladilnice imajo temperaturo blizu 0 °C, doma pa jim lahko približamo razmere v hladni in redno prezračevani kleti.

Plodove pred shranjevanjem preglejte. Poškodovane, obtolčene ali že mehke izločite in jih porabite najprej. Zdrave in trde kivije razporedite v zabojčke, najbolje v eni plasti.

Za daljše shranjevanje izberemo zdrave, trde plodove in jih v zabojčku hranimo na hladnem ter stran od sadja, ki izloča etilen. Foto La Huertina De Toni/Shutterstock
Za daljše shranjevanje izberemo zdrave, trde plodove in jih v zabojčku hranimo na hladnem ter stran od sadja, ki izloča etilen. Foto La Huertina De Toni/Shutterstock

Zelo pomembno je še eno pravilo: kivija, ki ga želimo dolgo skladiščiti, ne hranimo ob jabolkih, hruškah ali drugem sadju, ki pospešuje njegovo zorenje.

Ta sadež je namreč zelo občutljiv na etilen, naravni zorilni plin, ki ga oddajajo predvsem jabolka, hruške in banane. Kar nam bo pozneje pomagalo kivi hitro zmehčati, je pri dolgotrajnem shranjevanju nezaželeno.

Če je klet suha, lahko zabojčke zaščitimo pred prevelikim izgubljanjem vlage. Manjšo količino kivija pa lahko hranimo tudi v spodnjem predalu hladilnika, denimo v rahlo preluknjani vrečki, da je omogočena izmenjava zraka.

Kako ravnamo s kivijem po obiranju

  • Za shranjevanje izberemo zdrave, nepoškodovane in še trde plodove.
  • Hranimo jih na hladnem in stran od jabolk, hrušk ter banan.
  • Za sprotno uživanje jih prestavimo na sobno temperaturo.
  • Če želimo zorenje pospešiti, jih položimo ob jabolko ali banano.

Kivi mehčamo samo za sproti

Ko si zaželimo zrelih sadežev, iz zaloge vzemimo le toliko kivijev, kot jih bomo pojedli v naslednjih dneh.

Če jih pustimo na sobni temperaturi, se bodo postopoma zmehčali. Postopek lahko močno pospešimo s preprostim trikom: kivi damo v vrečko ali zaprto posodo skupaj z jabolkom, hruško ali banano.

To sadje sprošča etilen, zaradi katerega bo kivi hitreje dozorel. Pri sobni temperaturi lahko trdi plodovi postanejo primerni za uživanje že v približno tednu dni.

Kivi mehčamo le sproti; na sobni temperaturi dozori hitreje, še posebej v bližini jabolka ali banane. Foto Chatham172/Shutterstock
Kivi mehčamo le sproti; na sobni temperaturi dozori hitreje, še posebej v bližini jabolka ali banane. Foto Chatham172/Shutterstock

Ko se meso ob rahlem pritisku začne nekoliko vdajati, sadežev ne puščajmo več dolgo čakati. Preveč zmehčan kivi izgubi prijetno teksturo, njegov okus pa postane slabši.

En trik, dva povsem različna učinka: jabolko ob kiviju pospeši zorenje, zato je dobrodošlo pred uživanjem, ne pa med dolgotrajnim shranjevanjem.

Največja napaka je pravzaprav zelo preprosta

Pri kiviju moramo torej glede na cilj ravnati povsem nasprotno. Če ga želimo ohraniti čim dlje, potrebuje hlad in mora biti ločen od jabolk ter hrušk. Če ga želimo čim prej pojesti, ga prestavimo na sobno temperaturo in mu prav ta sadeža dodamo.

Z nekaj načrtovanja lahko zato večji domači pridelek kivija uživamo še več tednov oziroma mesecev po obiranju. Letos pa je prvi korak jasen: ker po sedanjem razmeroma milem vremenu prihajajo hladnejša jutra in možnost slane, je za plodove, ki še visijo na rastlinah, čas za obiranje.

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