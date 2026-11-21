Letošnja sezona nam je v domačem sadovnjaku prinesla kar veliko izzivov s hudo sušo in različnimi škodljivci, bolezni pa so kar redna nadloga. Zato je naše delo v jesenskem času zelo pomembno, da okrepimo sadne rastline pred novo sezono.

Jeseni imamo vrtnarji veliko dela z odpadlim listjem sadnih in seveda tudi okrasnih dreves in grmovnic. Kupi lahko hitro po­stanejo zelo veliki. Preden listje uporabimo, moramo preveriti stanje dreves. Glivične ali celo bakterijske in virusne bolezni so večinoma hitro vidne na listju. Gre za rjave, črne ali celo oranžne pege in lise. Tako govorimo o škrlupu, pegavosti, ožigu, rji in številnih drugih boleznih, ki pestijo domači sadovnjak. Okuženo listje moramo odstraniti z vrta, saj s tem zmanjšamo okužbe. Potem ga sežgemo, če seveda imamo prostor, da to storimo varno. Drugače ga odložimo v komunalne odpadke. Če ga dodamo na kompost, bodo na njem ostali trosi glivičnih okužb in spore bakterijskih bolezni. Kompost bomo tako okužili in ne bo primeren za uporabo.

Če pa je listje neokuženo, ga lahko uporabimo na različne načine. Lahko postane zastirka na zelenjavnem, okrasnem ali sadnem vrtu. Iz njega lahko naredimo dober kompost, a je priporočljivo, da ga pred kompostiranjem zmulčimo. Manjše koščke namreč mikroorganizmi hitreje in lažje razgradijo. Zmeljemo ga lahko kar s kosilnico. Dobro ga je po plasteh zmešati z že obstoječim kompostom. Zavedam se, da je to težko delo, zato si ga številni olajšamo tako, da po plasteh dodamo aktivator kompostiranja. Če je listje zelo suho, ga po plasteh še malo zalijemo z vodo.

Z bakrom proti boleznim

Odstranjevanje listja je prvo delo v boju proti boleznim. Ko to uredimo, pregledamo sadno drevje in včasih opazimo kakšen plod, ki je ostal na rastlini. Odstranimo ga, saj je lahko okužen in nima kaj početi na veji. Nato je na vrsti škropljenje s kontakt­nim bakrom. V sadjarstvu je kontaktni baker osnovno ekološko škropivo, ki je temelj boja proti boleznim. Uporabljamo ga na začetku in koncu sezone. Sredstvo pripravimo v skladu z navodili. Škropimo suhe rastline, v brezvetrju in ne v močnem soncu. Prav tako je zelo pomembna temperatura, ki naj bo nad 5 stopinjami Celzija v času škropljenja in še vsaj pet do šest ur po njem. Le tako bo imel baker pravi učinek. Ker gre za kontaktno sredstvo, je zelo pomembno, da celotno rastlino (drevo, grm) temeljito omočimo. Pogosto rečemo, da naj z drevesa kar teče. Izziv so visoka drevesa, sejanci, ki merijo šest metrov in več. Pri njih s škropilnico težko dosežemo do vrha. A pri visokih drevesih je tako, da je večina okužb v spodnji polovici krošnje. Zato poškropimo, do koder dosežemo, saj bo naše delo kljub temu učinkovito.

V sadjarstvu je kontaktni baker osnovno ekološko škropivo, ki je temelj boja proti boleznim. Uporabljamo ga na začetku in koncu sezone. Foto Metrob

Črviva jabolka in hruške

Letošnje leto ni bilo naklonjeno pridelku jabolk in hrušk zlasti zaradi napada jabolčnega zavijača. Številni vrtnarji imamo črviva jabolka, ki niso primerna za ozimnico, saj bodo propadla. Bolje jih je uporabiti za predelavo, na primer za sok ali kis. Ta škodljivec je metuljček, ki ima lahko v toplem letu kar tri generacije. Za zmanjšanje poškodb zaradi njegovega napada sta pomembni preventiva in kurativa. Preventiva je redčenje plodov, tako na primer pri jablani od petih plodičev v šopu pustimo le enega. Za sprem­ljanje pojavnosti odraslega metulja uporabljamo feromonske vabe. Ker je škodljivec razvil delno odpornost proti klasičnim insekticidom, priporočamo uporabo naravnega sredstva na osnovi nematod vrste Steinernema feltiae, ki je namenjen bio­tičnemu varstvu pred ličinkami jabolčnega, breskovega in češpljevega zavijača. V Sloveniji je za jabolčnega zavijača njegova uporaba predvidena v sadovnjakih zlasti v jesenskem in spomladanskem obdobju. Tako opravimo škropljenje kar po obiranju. Zdaj je sicer že november, a ker je vreme precej toplo, morda lahko še vedno uničimo del škodljivih gosenic. Drugače pa bomo škropljenje opravili spomladi. Za ohranjanje pridelka in zmanjševanje populacije škodljivca izvajamo škropljenje vsako leto.

Okuženo listje moramo odstraniti z vrta, saj s tem zmanjšamo okužbe. Foto Metrob

Poskrbimo za jagodičevje

Pred začetkom hladnega dela leta moramo poskrbeti tudi za grmičasto jagodičevje na domačem vrtu. Pri ribezih, jostah in malinah se lahko med letom zgodi, da se zemlja okoli koreninskega vratu posede. Ta se v dobrih razmerah močno razraste in lahko postane viden nad površino zemlje. To ni dobro, saj mora biti v zemlji, ker bodo le tako iz njega odganjali novi, mladi poganjki. Rešitev je preprosta: dodamo nekaj lopat zemlje ali pa koreninski vrat zasujemo s kompostno organsko zastirko in tako hkrati zagotovimo dodatna organska hranila.

Pred začetkom hladnega dela leta moramo poskrbeti za grmičasto jagodičevje na domačem vrtu. Foto Metrob

Najbolj izrazito posedanje številni vrtnarji opazijo pri ameriških borovnicah. Te potrebujejo poseben, kisel substrat. Visokokakovostni substrati so sestavljeni iz kakovostne kisle šote in pravilno razgrajenih lesnih vlaken, ki jim dajejo ustrezno strukturo, zato se precej manj posedajo, kar se pri uporabi hitro pokaže. Jeseni previdno razrahljamo zgornjo plast in nasujemo novo plast substrata. Če je sredina grma gostejša, se potrudimo, da substrat dodamo povsod, in sicer v debelini vsaj petih centimetrov, po potrebi tudi več.