Po obiranju jagod naredite teh 5 stvari, če želite prihodnje leto bogat pridelek

Ko poberemo zadnje enkrat rodne jagode, delo na jagodni gredi še zdaleč ni končano. Prav poletje je namreč odločilno obdobje, ko rastline ustvarjajo pogoje za prihodnji pridelek. Z nekaj preprostimi ukrepi lahko zmanjšamo tveganje za bolezni, spodbudimo zdravo rast in si hkrati vzgojimo nove sadike.

Odstranite obolele plodove in po potrebi liste

Če so jagode med sezono prizadele glivične bolezni, predvsem siva plesen ali listna pegavost, je pomembno, da odstranimo vse plesnive plodove in okužene dele rastlin. Pri močno prizadetih enkrat rodnih jagodah po obiranju porežemo oziroma pokosimo liste, pri tem pa pazimo, da ne poškodujemo srčka rastline. Nato nasad dobro zalijemo in pognojimo s kompostom ali namenskim gnojilom za jagode.

Če so rastline zdrave, rez listov ni potrebna.

Mlade sadike vzgojimo iz živic ene ali dveh najbolj zdravih jagod v nasadu Foto Elena Masiutkina/Shutterstock

Zalivajte pravilno in odstranite odvečne živice

Poletna vročina jagodam hitro povzroči stres, zato jih redno zalivamo neposredno ob koreninah, najbolje zjutraj in brez močenja listov. Zalivanje po listih namreč povečuje možnost razvoja glivičnih bolezni.

Če nasada še ne nameravate obnavljati, sproti odstranjujte živice (pritlike), saj rastlinam jemljejo energijo, nasad pa postane pregost in bolj dovzeten za bolezni.

Zdaj je pravi čas za nove sadike

Poletje je tudi najboljši čas, da si sami vzgojimo nove sadike. Za razmnoževanje izberemo dve ali tri zdrave rastline, jim odstranimo cvetove in škodljivce ter pustimo, da razvijejo živice. Ko se mlade rastlinice dobro ukoreninijo, jih presadimo na novo, dobro pripravljeno gredo.

Tak način je uspešnejši od uporabe naključno ukoreninjenih živic iz starega nasada, kjer je večja možnost prenosa bolezni.

Zdaj je čas za vzgojo novih sadik iz pritlik, če načrtujemo obnovo nasada. Ker so sadike jagod kar drage, bomo precej prihranili. Foto Vitalii Borkovskyi/Shutterstock

Nasad po nekaj letih preselite

Jagode na istem mestu ne uspevajo dolgo. Priporočljivo je, da gredico preselimo najpozneje po štirih letih, še bolje pa že po dveh do štirih sezonah. S tem zmanjšamo izčrpavanje tal ter tveganje za virusne in glivične bolezni.

Najprimernejši čas za sajenje novih jagod je od konca obiranja do konca avgusta. Tako se bodo rastline do zime dobro ukoreninile in prihodnje leto bogato obrodile. Če imate težka in zbita tla, jih je priporočljivo saditi na dvignjene grebene, kjer se korenine bolje razvijajo.

Poskrbite za manj bolezni

Za zdrave jagode so pomembni sončna lega, zračna, humusna in nekoliko kisla tla ter dobra preventiva. Zoreče plodove zaščitite pred stikom z mokro zemljo s slamnato zastirko, ob zalivanju pa rastlin nikoli ne močite z vrha. Pri krepitvi rastlin lahko pomaga tudi škropivo iz njivske preslice.

Nekaj pozornosti po obiranju se zato obrestuje – zdrave rastline bodo lažje prestale poletje in vas prihodnjo sezono nagradile z obilnejšim in kakovostnejšim pridelkom.