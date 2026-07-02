Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Svetovalnica: Na sklep o dedovanju čakam že več kot dve leti – kaj lahko storim?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, kako pospešiti zapuščinski postopek, če sklep o dedovanju zamuja že več kot dve leti, in katere pravne možnosti ima.
Pravnik na dlani 29. 6. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Ali lahko psi jedo sladoled? Veterinarji opozarjajo na napako, ki jo poleti naredi veliko lastnikov

Navaden sladoled ni primeren za pse. Preverite, katere sestavine jim lahko škodijo in kako jim v vročini pripravite varno osvežitev.
28. 6. 2026 | 08:00
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Hiša brez klime pri 35 °C: kaj dejansko pomaga in kaj je metanje denarja skozi okno

Ko se temperature povzpnejo nad 35 stopinj Celzija, se marsikdo vpraša, ali je življenje brez klimatske naprave sploh še mogoče.
Kaja Berlot 26. 6. 2026 | 08:02
Sadovnjaki

Super živilo z domačega vrta: Jagoda haskap

Jagodičevje je vse bolj priljubljeno na domačih vrtovih, saj je preprosto za gojenje, bogato obrodi in številne koristi za zdravje, primerno je tudi za balkone.
Jagoda haskap je bolj znana pod imenom sibirska borovnica, a z navadno borovnico ni v sorodu. Foto Kreminska/Shutterstock
Galerija
Jagoda haskap je bolj znana pod imenom sibirska borovnica, a z navadno borovnico ni v sorodu. Foto Kreminska/Shutterstock
Jerneja Jošar
2. 7. 2026 | 12:05
2. 7. 2026 | 15:34
2:56
A+A-

Med zanimivejše predstavnike spada tudi jagoda haskap, ki je bolj znana pod imenom sibirska borovnica. Jagoda haskap je med prvimi sadnimi grmi, ki nas spomladi razveselijo s pridelkom. Njene podolgovate modrovijoličaste jagode zorijo že maja, pogosto celo pred jagodami, zato je prava dragocenost za vsak vrt. Čeprav jo imenujemo sibirska borovnica, z navadno borovnico ni v sorodu. Njena velika prednost je izjemna odpornost proti mrazu, saj brez težav prenese tudi temperature pod minus 40 stopinj Celzija.

image_alt
Zdaj sadimo vrtno jagodičevje

Za sončno lego

Grm raste zmerno bujno in doseže od 1,5 do dva metra višine. Najbolje uspeva na sončni legi, zadovoljna pa bo tudi v rahli senci. V nasprotju z ameriško borovnico ne potrebuje kislih tal, zato je njeno gojenje veliko preprostejše. Pomembno je le, da so tla rodovitna in dovolj vlažna. V sušnih obdobjih jo redno zalivamo, saj pomanjkanje vode vpliva na velikost in kakovost plodov.

Podolgovati modrovijoličasti plodovi jagode haskap zorijo maja in so prava zakladnica koristnih snovi. Foto Iriska_blok/Shutterstock
Podolgovati modrovijoličasti plodovi jagode haskap zorijo maja in so prava zakladnica koristnih snovi. Foto Iriska_blok/Shutterstock

image_alt
Pozabljeni zakladi z vrta: Kosmulja

Grm za več desetletij

Za dobro oprašitev posadimo vsaj dve različni sorti. Le tako bomo vsako leto uživali v obilnem pridelku. Prve jagode lahko pričakujemo že nekaj let po sajenju, nato pa pridelek iz leta v leto narašča. Grm je dolgoživ in lahko rodi več desetletij.

Zakladnica zdravja

Plodovi haskapa so prava zakladnica zdravja. Vsebujejo veliko antioksidantov, vitamina C, antocianov in drugih koristnih snovi, ki pomagajo varovati naše celice pred škod­ljivimi vplivi okolja. Okus je prijetno sladko-kisel, spominja na mešanico borovnice, maline in črnega ribeza. Jagode so odlične sveže, iz njih pripravljamo marmelade, sokove, sirupe, lahko jih posušimo ali zamrz­nemo za poznejšo uporabo.

image_alt
Pozabljeni zakladi z vrta: Josta

Zanimivosti o jagodah haskap

– Prihaja z daljnega severa. Naravno raste v hladnih predelih Japonske, Rusije, Kitajske in Kanade.

– Ime haskap izvira iz jezika staroselcev. Japonski Aini so jo imenovali haskap, kar pomeni »jagoda dolgega življenja«.

– Plodovi ne zorijo vsi hkrati. Obiranje običajno poteka v več etapah, saj jagode na grmu dozorevajo postopoma.

– Na enem mestu lahko raste desetletja. Dobro oskrbovani grmi pogosto rodijo več kot 30 let.

Sorodni članki

Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Ljudje, ki vrtnarijo, so najbolj srečni in najbolj zdravi (Jerneja Jošar in Jitka Hreščak)

V tokratnem podkastu smo gostili strokovnjakinji za sonaravno vrtnarjenje, Jernejo Jošar in Jitko Hreščak, ki sta razkrili ključne napake vrtnarskih začetnikov, pomen zdravih tal brez prekopavanja ter naravne metode za zatiranje škodljivcev. Dotaknili smo se tudi setvenega koledarja, ekstremnih vremenskih razmer in skrivnosti hitrega kompostiranja.
Nina Štajner 25. 3. 2025 | 07:00
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Rez za obilno rodno jagodičevje

Kako pravilno obrezovati jagodičje na vrtu: borovnice, maline, robide, ribez, kosmulje in aronijo. Nasveti za rez, ki zagotovi zdrave grme in bogat pridelek.
20. 9. 2017 | 18:08
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Zdaj sadimo vrtno jagodičevje

Jeseni posajeno jagodičevje se bolje ukorenini in lepše raste. Kako posaditi maline, ribez, borovnice in druge grme za bogat pridelek na domačem vrtu.
Jerneja Jošar 16. 10. 2020 | 13:43

Več iz teme

haskaphaskap jagodejagodičevjesibirska borovnica
Najbolj brano
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Hiša za dva: preprosta, majhna, umirjena

Kako na mestu dotrajane kmečke hiše ustvariti sodoben dom? Arhitekta sta na Dolenjskem zasnovala trajnostno hišo, ki spoštuje krajino in lokalno dediščino.
Aleksandra Zorko 1. 7. 2026 | 07:30
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Hiša brez klime pri 35 °C: kaj dejansko pomaga in kaj je metanje denarja skozi okno

Ko se temperature povzpnejo nad 35 stopinj Celzija, se marsikdo vpraša, ali je življenje brez klimatske naprave sploh še mogoče.
Kaja Berlot 26. 6. 2026 | 08:02
Vrt in živali  |  Setveni koledar
Vredno branja

Setveni koledar – julij 2026

Oglejte si najpomembnejša julijska opravila v zelenjavnem in okrasnem vrtu ter sadovnjaku po setvenem koledarju Marije Thun.
Jerneja Jošar 1. 7. 2026 | 07:00
VEČ NOVIC
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Super živilo z domačega vrta: Jagoda haskap

Jagodičevje je vse bolj priljubljeno na domačih vrtovih, saj je preprosto za gojenje, bogato obrodi in številne koristi za zdravje, primerno je tudi za balkone.
Jerneja Jošar 2. 7. 2026 | 12:05
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Preverili smo, kdaj boste sredi vročinskega vala našli mojstra, če se vam v teh dneh pokvari klima ali strga roleta

Dobra novica je, da mojstri obstajajo, malo slabša pa, da jih v teh dneh pogosto išče na stotine ljudi hkrati.
Kaja Berlot 2. 7. 2026 | 07:30
Promo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Hiša za dva: preprosta, majhna, umirjena

Kako na mestu dotrajane kmečke hiše ustvariti sodoben dom? Arhitekta sta na Dolenjskem zasnovala trajnostno hišo, ki spoštuje krajino in lokalno dediščino.
Aleksandra Zorko 1. 7. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Setveni koledar
Vredno branja

Setveni koledar – julij 2026

Oglejte si najpomembnejša julijska opravila v zelenjavnem in okrasnem vrtu ter sadovnjaku po setvenem koledarju Marije Thun.
Jerneja Jošar 1. 7. 2026 | 07:00
Promo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Hiša za dva: preprosta, majhna, umirjena

Kako na mestu dotrajane kmečke hiše ustvariti sodoben dom? Arhitekta sta na Dolenjskem zasnovala trajnostno hišo, ki spoštuje krajino in lokalno dediščino.
Aleksandra Zorko 1. 7. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Setveni koledar
Vredno branja

Setveni koledar – julij 2026

Oglejte si najpomembnejša julijska opravila v zelenjavnem in okrasnem vrtu ter sadovnjaku po setvenem koledarju Marije Thun.
Jerneja Jošar 1. 7. 2026 | 07:00
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Osvetlitev v kopalnici: zakaj stropna osvetlitev preprosto ni dovolj?

Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut.
Promo Deloindom 2. 6. 2026 | 09:15
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Promo
Bivanje
Vredno branja

Klimatska naprava danes ni več le hlajenje, postaja del kakovostnega bivanja

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Deloindom 27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti