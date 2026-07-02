Super živilo z domačega vrta: Jagoda haskap

Med zanimivejše predstavnike spada tudi jagoda haskap, ki je bolj znana pod imenom sibirska borovnica. Jagoda haskap je med prvimi sadnimi grmi, ki nas spomladi razveselijo s pridelkom. Njene podolgovate modrovijoličaste jagode zorijo že maja, pogosto celo pred jagodami, zato je prava dragocenost za vsak vrt. Čeprav jo imenujemo sibirska borovnica, z navadno borovnico ni v sorodu. Njena velika prednost je izjemna odpornost proti mrazu, saj brez težav prenese tudi temperature pod minus 40 stopinj Celzija.

Za sončno lego

Grm raste zmerno bujno in doseže od 1,5 do dva metra višine. Najbolje uspeva na sončni legi, zadovoljna pa bo tudi v rahli senci. V nasprotju z ameriško borovnico ne potrebuje kislih tal, zato je njeno gojenje veliko preprostejše. Pomembno je le, da so tla rodovitna in dovolj vlažna. V sušnih obdobjih jo redno zalivamo, saj pomanjkanje vode vpliva na velikost in kakovost plodov.

Podolgovati modrovijoličasti plodovi jagode haskap zorijo maja in so prava zakladnica koristnih snovi. Foto Iriska_blok/Shutterstock

Grm za več desetletij

Za dobro oprašitev posadimo vsaj dve različni sorti. Le tako bomo vsako leto uživali v obilnem pridelku. Prve jagode lahko pričakujemo že nekaj let po sajenju, nato pa pridelek iz leta v leto narašča. Grm je dolgoživ in lahko rodi več desetletij.

Zakladnica zdravja

Plodovi haskapa so prava zakladnica zdravja. Vsebujejo veliko antioksidantov, vitamina C, antocianov in drugih koristnih snovi, ki pomagajo varovati naše celice pred škod­ljivimi vplivi okolja. Okus je prijetno sladko-kisel, spominja na mešanico borovnice, maline in črnega ribeza. Jagode so odlične sveže, iz njih pripravljamo marmelade, sokove, sirupe, lahko jih posušimo ali zamrz­nemo za poznejšo uporabo.