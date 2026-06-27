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Pozabljeni zakladi z vrta: Kosmulja

Kosmulja je trpežen in nezahteven sadni grm, ki bogato rodi. Njeni okusni plodovi so polni vitamina C, vlaknin in antioksidantov.
Plodovi kosmulj so prava zakladnica koristnih snovi. Foto Jerneja Jošar
Galerija
Plodovi kosmulj so prava zakladnica koristnih snovi. Foto Jerneja Jošar
Jerneja Jošar
27. 6. 2026 | 08:00
3:04
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Kosmulja je sadna rastlina, ki so jo poznale že naše babice, zdaj pa spet odkrivamo njene številne prednosti. Ta nezahtevni jagodičasti grm nas vsako leto razveseli z obilico okusnih plodov, ki so lahko zelene, rumene, rdeče ali celo temno vijoličaste barve.

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Poleg bogatega pridelka je kosmulja tudi zelo trpežna in primerna za skoraj vsak vrt. Najbolje uspeva na sončni ali polsenčni legi. Rada ima rodovitna, zračna in zmerno vlažna tla. Čeprav prenese tudi malo manj ugodne razmere, bo v kakovostni zemlji bogato obrodila in razvila okusnejše plodove. Sadimo jo jeseni ali zgodaj spomladi. Grm običajno doseže višino od enega do poldrugega metra, tako da zanj zlahka najdemo prostor tudi na manjšem vrtu.

Vzgoja na deblu nam olajša pobiranje plodov, saj so veje kosmulje polne trnov. Foto Jerneja Jošar
Vzgoja na deblu nam olajša pobiranje plodov, saj so veje kosmulje polne trnov. Foto Jerneja Jošar

Kako pravilno obrezovati kosmuljo

Kosmulja je zelo odporna proti mrazu, zato dobro uspeva po vsej Sloveniji. Pomembno je le redno obrezovanje, saj s tem skrbimo za zračnost grma in boljšo osvetljenost plodov. Odstranjujemo stare in pregoste poganjke, da spodbudimo rast mladih rodnih vej. Plodovi zorijo junija in julija, odvisno od sorte in vremenskih razmer. Zreli so prijetno sladki s prepoznavno osvežilno kislino. Uživamo jih lahko sveže, odlični pa so tudi za marmelade, kompote, sokove, sladice in zamrzovanje. Zaradi visoke vsebnosti pektina se iz njih pripravijo izvrstni želeji.

Zdravilni učinki kosmulj

Kosmulje niso le okusne, ampak tudi zelo zdrave. Vsebujejo veliko vitamina C, prehranskih vlaknin, antioksidantov in mineralov. Krepijo odpornost, podpirajo prebavo in prispevajo k splošnemu dobremu počutju. Ker so nizkokalorične, jih z veseljem vklju­čimo v uravnoteženo prehrano.

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Pozabljeni zakladi z vrta: Josta

Zanimivosti o kosmuljah

– Kosmulje so gojili že v srednjem veku. V Evropi so jih cenili zaradi okusnih plodov in nezahtevnega gojenja.

– Niso vedno zelene. Plodovi so lahko zeleni, rumeni, beli, rdeči, rožnati ali temno vijoličasti, odvisno od sorte.

– Bogate s pektinom. Zaradi visoke vsebnosti naravnega pektina so odlične za pripravo želejev, marmelad in sadnih namazov.

– Trni so naravna zaščita. Večina sort ima na poganjkih trne, ki rastlino varujejo pred rastlinojedci.

– Priljubljene pri čebelah. Spomladi kosmulja cveti zgodaj in predstavlja pomemben vir nektarja za opraševalce.

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