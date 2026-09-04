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6 napak pri shranjevanju krompirja za ozimnico, zaradi katerih hitreje propade

Kupujete krompir za ozimnico? Preverite, kako ga pravilno shraniti, katera temperatura mu ustreza in katere napake mu skrajšajo obstojnost.
Krompir za ozimnico bo najdlje zdržal v hladnem, temnem in zračnem prostoru. Pomembna pa je tudi prava temperatura. Foto Shine.graphics/Shutterstock
Galerija
Krompir za ozimnico bo najdlje zdržal v hladnem, temnem in zračnem prostoru. Pomembna pa je tudi prava temperatura. Foto Shine.graphics/Shutterstock
D. D.
4. 9. 2026 | 12:05
5:02
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Zdaj je idealen čas za nakup krompirja za ozimnico. A tudi kakovostni in zdravi gomolji ne bodo dolgo zdržali, če jih shranimo v pretopel, presuh ali presvetel prostor. Pri shranjevanju krompirja so pomembni predvsem prava temperatura, tema, primerna zračna vlaga in dobro zračenje. Preverite, katerih šest napak lahko precej skrajša obstojnost vaše zaloge.

1. Krompir shranjujemo v pretopel ali prehladen prostor

Za dolgotrajno skladiščenje krompirja je najprimernejši hladen prostor. Idealna temperatura je okoli 6 °C, primerne pa so temperature približno med 5 in 10 °C.

Tudi prenizka temperatura ni dobra. Pod približno 4 °C se začne škrob v gomoljih spreminjati v sladkor, zato krompir dobi sladkast okus. Prav zato večje zaloge krompirja za ozimnico ni priporočljivo hraniti v hladilniku.

Nasvet: Če je krompir postal sladkast, ga za nekaj dni prestavite na sobno temperaturo. Sladkor se bo postopoma spet spremenil v škrob in okus bo manj sladek.

2. Krompir je izpostavljen svetlobi

Če se sprašujete, kako shraniti krompir, da bo čim dlje ostal uporaben, je eno najpomembnejših pravil popolna tema.

Na svetlobi krompir začne zeleneti in lahko hitreje kali. Če ga hranimo v zabojčkih, lahko zgornjo plast prekrijemo s papirjem ali tkanino, vendar tako, da je še vedno omogočeno kroženje zraka.

Krompir ne sodi v hladilnik, saj se pri temperaturah pod 4 °C škrob začne spreminjati v sladkor, zaradi česar dobi sladkast okus. Foto Garna Zarina/Shutterstock
Krompir ne sodi v hladilnik, saj se pri temperaturah pod 4 °C škrob začne spreminjati v sladkor, zaradi česar dobi sladkast okus. Foto Garna Zarina/Shutterstock

3. Prostor je presuh ali slabo prezračen

Krompir se najbolje skladišči v hladni kleti z razmeroma visoko zračno vlago. Če je prostor presuh, gomolji izgubljajo vodo, se gubajo in začnejo veneti.

Hkrati mora biti prostor dovolj zračen, saj krompir tudi med skladiščenjem diha. Za shranjevanje zato niso primerne nepredušno zaprte plastične vreče ali zaprti zaboji brez zračenja.

Najprimernejše so košare, leseni zabojčki, mrežasta embalaža ali odprte papirnate vrečke.

4. Med ozimnico pustimo poškodovane ali bolne gomolje

Preden krompir pospravimo za ozimnico, ga dobro pregledamo. Za daljše shranjevanje izberemo le zdrave in čvrste gomolje brez mehanskih poškodb, mehkih ali vlažnih mest in znakov bolezni.

Krompirja pred shranjevanjem ne peremo. Poškodovan ali gnijoč gomolj pa lahko vpliva tudi na krompir v njegovi bližini, zato je pomembno, da zalogo tudi pozneje redno pregledujemo in sumljive gomolje sproti odstranimo.

Krompirja ne shranjujmo skupaj z jabolki in drugim sadjem. Zoreče sadje oddaja etilen, ki lahko v običajnih domačih razmerah vpliva na kaljenje in kakovost krompirja.

5. Na krompir po spravilu pozabimo

Pravilno shranjevanje krompirja za ozimnico ne pomeni, da ga jeseni pospravimo v klet in nanj pozabimo do pomladi.

Kaljenje je naraven proces, ki se po določenem času začne tudi v dobrih razmerah, višje temperature pa ga še pospešijo. Zato krompir čez zimo občasno pregledamo ter odstranimo gomolje, ki so začeli propadati.

Nakaljen in izsušen krompir je znak, da pogoji za shranjevanje niso bili optimalni – najpogosteje je prostor pretopel ali presuh. Foto Lena Ogurtsova/Shutterstock
Nakaljen in izsušen krompir je znak, da pogoji za shranjevanje niso bili optimalni – najpogosteje je prostor pretopel ali presuh. Foto Lena Ogurtsova/Shutterstock

6. Kupimo preveč krompirja, če nimamo primernega prostora

Če nimamo hladne, temne in zračne kleti, je smiselno razmisliti tudi o količini krompirja za ozimnico.

Manjšo zalogo lahko shranimo v hladnejši in temni omarici, čim dlje od radiatorjev in drugih virov toplote. Krompir naj bo v papirnati vrečki, košari ali mrežasti embalaži.

Balkon je lahko zgolj zasilna rešitev. Za daljše shranjevanje bi potrebovali dobro izoliran zaboj, težava pa so predvsem velika temperaturna nihanja in slabše zračenje.

Na kaj paziti pri nakupu krompirja za ozimnico

  • Izberite sorte, primerne za skladiščenje. Za ozimnico so najbolj primerne predvsem pozne sorte. Med slovenskimi so to denimo KIS sora, KIS krka in KIS kokra, med tujimi pa desiree, romano, kennebeck, mozart in druge.
  • Preglejte gomolje. Krompir naj bo zdrav, čvrst in brez vidnih poškodb, mehkih mest ali znakov bolezni.
  • Za ozimnico izberite neopran krompir. Preden ga pospravimo v klet ali shrambo, ga ne peremo.
  • Ne kupujte več, kot lahko pravilno shranite. Če nimate primerne kleti, je bolje kupiti manjšo količino in zalogo sproti obnavljati.
  • Krompir in čebulo shranjujte ločeno. Čeprav obema ustreza temen prostor, ju za daljše skladiščenje ni priporočljivo hraniti skupaj.

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