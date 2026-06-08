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7 najpogostejših začetniških napak na vrtu: kako se jim izogniti

Prvi vrt je lahko vir veselja ali razočaranja. Preverite, katere napake začetniki najpogosteje naredijo pri vrtnarjenju in kako jih preprečiti že pred začetkom sezone.
Začetniške napake pri načrtovanju vrta lahko povzročijo več težav kot pomanjkanje vrtnarskih izkušenj. Foto Vh-studio/Shutterstock
Galerija
Začetniške napake pri načrtovanju vrta lahko povzročijo več težav kot pomanjkanje vrtnarskih izkušenj. Foto Vh-studio/Shutterstock
D. D.
8. 6. 2026 | 12:05
3:28
A+A-

Prvi koraki v vrtnarjenju so pogosto polni navdušenja, a tudi napak, ki lahko zmanjšajo pridelek in voljo do dela. Dobra novica je, da se večini težav lahko izognete z nekaj načrtovanja in osnovnega znanja. Preverite, katere so najpogostejše začetniške napake na vrtu.

Vrt je prevelik

Ena najpogostejših napak je, da začetniki zastavijo prevelik vrt. Želja po samooskrbi je sicer pohvalna, vendar je treba upoštevati čas za zalivanje, pletje, rahljanje tal in pobiranje pridelka.

Začnite z nekaj gredicami in vrt postopoma povečujte, ko pridobite izkušnje.

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Premalo sonca

Pri izbiri prostora za vrt je pomembnejša osončenost kot popolnoma ravna površina. Večina vrtnin potrebuje najmanj šest do osem ur neposrednega sonca na dan.

Če je mogoče, vrt uredite na najbolj sončni legi na parceli, tudi če je teren nekoliko nagnjen.

Ne poznate svojih tal

Uspeh na vrtu je močno odvisen od kakovosti zemlje. Glinena tla zadržujejo veliko vode, peščena pa se hitro izsušijo. Zato je pomembno vedeti, kakšna tla imate in kako jih izboljšati.

Največ informacij boste dobili z analizo tal, ki pokaže tudi vsebnost hranil in kislost zemlje. Za večino vrtov je redno dodajanje komposta najboljša dolgoročna rešitev.

Prevelik vrt, napačna lega in nepremišljeno gnojenje so med najpogostejšimi napakami začetnikov. Foto Bearfotos/Shutterstock
Prevelik vrt, napačna lega in nepremišljeno gnojenje so med najpogostejšimi napakami začetnikov. Foto Bearfotos/Shutterstock

Vrtnarite brez načrta

Spomladi nas v vrtnih centrih hitro premamijo sadike in semena, vendar brez načrta pogosto zmanjka prostora za poznejše posevke.

Pred sezono si pripravite seznam vrtnin, načrt gredic in okviren koledar setve ter sajenja. Pri tem upoštevajte tudi kolobarjenje, saj pomaga ohranjati rodovitnost tal ter zmanjšuje težave z boleznimi in škodljivci.

Gnojite na pamet

Preveč gnojila ni nič boljše kot premalo. Raziskave kažejo, da so številni slovenski vrtovi celo pregnojeni.

Najvarnejša izbira za domači vrt je kakovosten kompost, pri intenzivnejšem vrtnarjenju pa si pomagajte z analizo tal in strokovnim gnojilnim nasvetom.

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Kupite preveč semena

Pogosta napaka je nakup prevelikih količin semen že na začetku sezone. Semena s časom izgubljajo kalivost, zato jih ni smiselno kopičiti.

Kupujte le toliko, kolikor jih boste potrebovali, preostanek pa shranjujte na suhem in pri stalni temperaturi.

Pred prvo setvijo si vzemite čas za načrtovanje – vrt vam bo hvaležen z boljšim pridelkom. Foto Natali-natali Love/Shutterstock
Pred prvo setvijo si vzemite čas za načrtovanje – vrt vam bo hvaležen z boljšim pridelkom. Foto Natali-natali Love/Shutterstock

Vse želite narediti takoj

Izkušeni vrtnarji pogosto poudarjajo, da se na vrtu ne sme muditi. Vrtnine lahko sejemo in sadimo večji del leta, zato ni potrebe po hitenju že ob prvih toplih dneh.

Veliko uspešnejši boste, če boste vrt razvijali postopoma in se sproti učili iz izkušenj.

Najpomembnejši nasvet za začetnike

Če bi morali izpostaviti le eno pravilo, bi bilo to: začnite skromno. Manjši vrt, dobra priprava tal in premišljen načrt so najboljša popotnica za uspešno vrtnarsko sezono.

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