Bučke cvetijo, a ne rodijo? Letos jih muči vreme – tako jih rešite

Bučke veljajo za eno najbolj radodarnih poletnih vrtnin. Ko jim razmere ustrezajo, rastejo hitro, z dobro razvite rastline pa lahko skoraj vsak dan poberemo kakšen plod. Toda zaradi vremenskih skrajnosti se rade »skujajo«: cvetijo, vendar ne rodijo, majhni plodovi propadajo, listi pa se začnejo sušiti ali dobijo belo prevleko.

Letošnje razmere jim marsikje niso bile najbolj naklonjene. Pomlad 2026 je bila v Sloveniji znatno bolj suha od povprečja, saj je padlo le 71 odstotkov običajne količine padavin. Junija se je količina padavin na ravni države približala povprečju, vendar so bile te zelo neenakomerno razporejene. Južna polovica Slovenije je bila večinoma bolj suha, druga polovica junija pa je bila od dolgoletnega povprečja večinoma toplejša za pet do šest stopinj Celzija. Ponekod so rastline prizadeli tudi močni nalivi, sunki vetra in toča.

Izmenjavanje suše, vročine in obilnejših padavin za bučke pomeni stres, na katerega se lahko odzovejo z manjšim ali nerednim pridelkom. Ko prepoznamo vzrok, jim pogosto lahko še pomagamo.

Veliko cvetov, bučk pa nikjer

Če rastlina obilno cveti, plodov pa ne nastavlja, najprej preverimo, ali ima moške in ženske cvetove. Moški rastejo na dolgih in tankih pecljih, pod ženskim cvetom pa je vidna zadebelitev, podobna majhni bučki.

V stresnih razmerah lahko na rastlini prevladujejo moški cvetovi. Med razlogi so vročina, neenakomerno zalivanje, pomanjkanje kalija, premalo sonca, vremenska nihanja in premočno gnojenje z dušikom.

Pomagamo lahko z rednim zalivanjem in zastirko, ki zadržuje vlago ter nekoliko hladi tla. Odstranimo lahko nekaj starih listov, da rastlina dobi več svetlobe in zraka. Če moški cvetovi močno prevladujejo, jih lahko nekaj odstranimo, vendar jih moramo pustiti dovolj za oprašitev ženskih cvetov. Odstranjene cvetove lahko uporabimo tudi v kuhinji.

Moški cvetovi bučk rastejo na dolgih, tankih pecljih, pod ženskimi pa je že vidna zadebelitev, iz katere se po oprašitvi razvije plod. Foto A_shots/Shutterstock

Ženski cvetovi so, plodov pa ni

Za razvoj plodu mora biti ženski cvet oprašen. Pri bučkah to delo najpogosteje opravijo čebele in čmrlji, vendar se njihov obisk v veliki vročini lahko razredči.

Če opraševalcev ni dovolj, lahko cvetove oprašimo sami. Z mehkim čopičem prenesemo cvetni prah z moškega na ženski cvet. Koristno je tudi, da v bližini bučk rastejo cvetlice, ki privabljajo opraševalce.

Zakaj bučke gnijejo na koncu

Če začne plod gniti od cvetnega konca proti peclju, gre najverjetneje za motnjo v oskrbi s kalcijem. Tega je v vrtni zemlji navadno dovolj, vendar ga rastlina zaradi vročine, suše ali neenakomernega zalivanja ne more normalno črpati.

Najpomembnejša sta zato enakomerna oskrba z vodo in zastiranje tal. Kalcij lahko rastlini dodamo z listnim gnojenjem, saj dodajanje v tla v takšnih razmerah ne pomaga dovolj hitro. Uporabimo lahko kalcijevo listno gnojilo v predpisani količini ali sirotko, zmešano z vodo v razmerju ena proti ena. Propadajoče plodove odstranimo.

Bučke pobiramo čim manjše

Na rodnost močno vpliva redno obiranje. Manjše ko pobiramo plodove, hitreje rastlina nastavlja nove. Najbolje jih je odrezati najpozneje takrat, ko dosežejo približno 20 centimetrov.

Če pustimo, da se ena ali več bučk spremeni v velikanske plodove, začne rastlina energijo usmerjati v njihovo dozorevanje. Rast in nastavljanje novih ženskih cvetov se lahko zato začasno ustavita.

Med dopustom naj bučke redno pobira sosed ali sorodnik. Če jih ne more porabiti, je za rastlino celo bolje, da končajo na kompostu, kot da ostanejo na njej. Po odstranitvi velikih plodov lahko traja nekaj časa, preden začne rastlina znova redno roditi.

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Bela prevleka in sušenje listov

Bela, mokasta prevleka na listih je najverjetneje pepelasta plesen, ki je pogostejša v vročem vremenu. V mokrih obdobjih lahko bučke prizadene tudi kumarna plesen, ki jo prepoznamo po rjavih madežih in poznejšem sušenju listov.

Prve obolele liste odrežemo, vendar vedno takrat, ko je rastlina suha, in jih odstranimo z vrta. Pepelasto plesen lahko nekoliko upočasnimo s pripravkom iz njivske preslice ali sode bikarbone, z enkratnim škropljenjem z žajbljevim čajem oziroma z žveplenim pripravkom.

Če bolezen hitro napreduje, je smiselno na drugem delu vrta posejati nove bučke, še preden stare povsem propadejo.

Če so stare rastline obolele ali močno poškodovane, lahko podolgovate bučke sredi poletja posejemo znova in ob ugodnem vremenu še dočakamo pridelek. Foto Tatevosian Yana/Shutterstock

Po toči rastline ne odstranimo takoj

Bučke se po poškodbah zaradi toče praviloma dobro obrastejo. Čim prej jih lahko poškropimo s pripravkom, ki vsebuje morske alge. Pomagamo si lahko tudi s pripravkom iz regrata in ognjiča ali s sodo bikarbono.

Če je škoda prevelika, na drugem delu vrta posejemo ali posadimo novo rastlino. Pred morebitnimi novimi neurji lahko bučke zaščitimo z mrežo proti toči.

Zviti listi so lahko znak virusa

Če se novi listi zvijajo, krčijo in postajajo marogasti, plodovi pa so deformirani ali zakrneli, gre lahko za virusno bolezen. Ena pogostejših je virus rumenega mozaika buče.

Takšni rastlini ne moremo pomagati. Čim prej jo odstranimo z vrta, vendar je ne odložimo na kompost. Viruse pogosto prenašajo listne uši, ohranijo pa se lahko tudi v tleh, zato je pomembno kolobarjenje.

Še je čas za novo setev Če je bučka zaradi bolezni ali toče močno poškodovana, ni treba obupati nad letošnjim pridelkom. Podolgovate grmaste bučke hitro rastejo, zato jih lahko ponovno sejemo do sredine avgusta. Seme posejemo neposredno na drugo gredo ali v lončke. Sadike so za presajanje primerne po približno treh tednih. Rastišče obogatimo s kompostom, seme pokrijemo z največ dvema centimetroma zemlje in skrbimo, da se prst ne izsuši. Pozna setev je primerna za podolgovate bučke, ne pa za hokaido, čajote, melone in druge vrste z daljšo rastno dobo.

Bučke se ob neenakomerni oskrbi z vodo in vremenskih nihanjih res rade »skujajo«, vendar se ob zastiranju tal, rednem zalivanju, pogostem obiranju in pravočasnem odstranjevanju obolelih delov pogosto hitro poberejo. Če jim ni več pomoči, pa je sredi poletja še vedno dovolj časa za nov začetek.