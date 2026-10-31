Česen še ni v zemlji? Prav zdaj prihaja najboljši čas za sajenje

Česen je ena zadnjih vrtnin, ki jih jeseni posadimo na vrt. Čeprav nas sončni in razmeroma topli oktobrski dnevi hitro premamijo, da bi to opravilo opravili čim prej, s česnom ni dobro prehitevati. Letošnji konec oktobra je bil marsikje še precej mil, zdaj pa se temperature spuščajo in prihaja obdobje, ki je za sajenje precej primernejše.

Po podatkih Agencije RS za okolje so se še 29. oktobra najvišje temperature v večjem delu notranjosti gibale okoli 15 do 17 stopinj Celzija, na Primorskem celo okoli 20 stopinj. Za 31. oktober pa so napovedane dnevne temperature okoli 13 stopinj, v začetku novembra se bodo v notranjosti spustile približno na 9 do 10 stopinj, jutra pa bodo vse hladnejša.

Prav prehod v hladnejši del jeseni je primeren trenutek, da na gredice posadimo jesenski česen. V celinskem delu Slovenije imamo za to praviloma čas do sredine novembra, na Primorskem pa še nekoliko dlje.

Zakaj s sajenjem česna ni dobro prehitevati

Pri jesenskem sajenju ni naš cilj, da bi česen še pred zimo razvil veliko zelenih listov. Pomembneje je, da razvije dober koreninski sistem.

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Česen je rastlina kratkega dne. Če jeseni sadimo prezgodaj, lahko začne intenzivneje razvijati nadzemne dele, koreninski sistem pa ostane slabše razvit. Visoki mladi listi so pozimi tudi bolj izpostavljeni poškodbam, zaradi katerih so rastline pozneje lahko občutljivejše za bolezni.

Tudi prepozno sajenje ni idealno. Rastlina potrebuje dovolj časa za razvoj korenin, pozneje pa za oblikovanje in delitev glavice na stroke.

Zato se pri izbiri termina ne ravnajmo samo po koledarju. Pomembne so temperature in predvsem stanje zemlje. Če je greda premočena, počakajmo na nekaj suhih dni.

Katere sorte česna sadimo jeseni

Jeseni sadimo predvsem jesenske sorte česna. Med domačimi so denimo ptujski jesenski, haloški in anka. Jesenskih sort ni smiselno prestavljati na pomlad, saj lahko zaradi poznega sajenja glavice slabše razvijejo stroke.

Zanimivo pa velja v drugo smer: spomladanske sorte lahko posadimo tudi jeseni. To je lahko celo koristno, saj so tla konec zime ali zgodaj spomladi pogosto tako mokra, da jih ob idealnem času za sajenje še ne moremo obdelovati.

Pri nakupu zato preverimo deklaracijo, na kateri mora biti navedeno, ali gre za jesensko ali spomladansko sorto.

Izberimo zdrave in velike stroke

Najvarneje je uporabiti semenski česen. Glavice morajo biti zdrave, čvrste in brez znamenj plesni ali drugih bolezni.

Za sajenje izberemo večje, zdrave stroke, saj iz njih praviloma zrastejo močnejše rastline in večje glavice. Foto Jurga Jot/Shutterstock

Za sajenje so najprimernejši večji stroki, saj iz njih praviloma zrastejo večje rastline in debelejše glavice. Drobnih strokov kljub temu ni treba zavreči. Posadimo jih lahko nekoliko bolj na gosto in spomladi porabimo kot mlad česen, skupaj z zelenimi listi.

Glavico na posamezne stroke razdelimo šele tik pred sajenjem. Če jo razstavimo veliko prej, lahko stroki začnejo prezgodaj odganjati.

Česna, ki ga kupimo v trgovini za prehrano, raje ne uporabljajmo za sajenje. Ne poznamo nujno njegove sorte in časa sajenja, poleg tega je lahko obdelan tako, da se zavira kaljenje.

Kako pripravimo gredo

Česen ne potrebuje močno pognojenih tal. Prav nasprotno: preveč dušika spodbuja rast listov, glavice pa lahko ostanejo manjše in se slabše skladiščijo.

Zato ga ne sadimo na sveže pognojeno gredo. Če uporabljamo hlevski gnoj, je primernejša površina, ki z njim že nekaj let ni bila neposredno gnojena. Po potrebi lahko zemlji dodamo nekoliko zrelega komposta.

Posebej pomembna je odcednost. Česen ne mara zastajanja vode. Na težkih ilovnatih tleh ga lahko posadimo na nekoliko dvignjene grebene ali na dvignjeno gredo.

Kako globoko sadimo česen

Stroke sadimo s ploščatim delom navzdol in koničastim vrhom navzgor.

Pri jesenskem sajenju naj bodo približno sedem centimetrov globoko. V zelo lahkih in peščenih tleh jih lahko posadimo nekoliko globlje. Med posameznimi rastlinami pustimo približno 10 do 15 centimetrov prostora.

Med vrstami naj bo dovolj prostora, da bomo lahko spomladi zemljo brez težav okopavali. Prav zgodnje spomladansko okopavanje, ko zemlja ni več premokra, je pomembno za dober razvoj česna.

Stroke sadimo približno sedem centimetrov globoko, med posameznimi rastlinami pa pustimo od 10 do 15 centimetrov prostora. Foto Yuris/Shutterstock

Po sajenju ga ni treba zavijati v kopreno

Jesenski česen je prilagojen nizkim temperaturam in mraza se mu ni treba bati. Zato gredice po sajenju praviloma ni treba prekrivati z vrtno kopreno.

Ta lahko mlade liste celo poškoduje, pod njo pa se zadržuje več zračne vlage. Tudi če česen pred zimo pokuka iz zemlje, to samo po sebi ni razlog za skrb.

Zdaj je torej pravi trenutek

Če česna letos še niste posadili, konec oktobra ne pomeni, da zamujate. Nasprotno. Ob letošnjem milem koncu meseca je bilo smiselno počakati, zdaj pa hladnejša jutra in napovedano novembrsko znižanje temperatur nakazujejo, da prihaja zelo primerno obdobje za sajenje.

V celinskem delu Slovenije lahko jesenski česen praviloma sadimo še v prvi polovici novembra, na Primorskem tudi pozneje. Bolj kot natančen datum pa naj nas vodi stanje vrta: izberimo dan, ko zemlja ni razmočena, pripravimo zdrave stroke in jim pustimo, da pred zimo najprej naredijo tisto, kar je najpomembnejše – močne korenine.