Imate na vrtu zelene paradižnike? Nikar jih ne zavrzite, iz njih lahko naredite to slastno jed

Konec sezone na rastlinah pogosto ostane še cela bera zelenih paradižnikov. A še preden jih dokončno odpišemo, jih lahko del pustimo dozoreti, iz preostalih pa skuhamo čudovito paradižnikovo marmelado z limono.

Nimajo vsi enakih možnosti, da dozorijo

Sezona paradižnikov se bliža koncu, zato je pred prvo slano smiselno obrati tudi zelene plodove. Vendar vsi nimajo enakih možnosti, da dozorijo v hiši; najbolje se namreč obnesejo tisti, ki so že dosegli svojo običajno velikost in jim zelena barva začenja svetleti, medtem ko zelo majhni, povsem temno zeleni plodovi po obiranju pogosto ne razvijejo dobrega okusa.

Paradižnike, ki jih želimo pustiti dozoreti, položimo v eno plast in pustimo pri sobni temperaturi, tako da se med seboj ne dotikajo. Za zorenje ne potrebujejo sončne okenske police, pomembnejša je primerna temperatura, redno pregledovanje in sprotno odstranjevanje plodov, ki se začnejo kvariti.

Zelene paradižnike lahko uspešno dozorimo tudi v hiši. Foto Elena Rostunova/Shutterstock

Iz ostalih pripravimo marmelado

Čvrsti in zdravi zeleni paradižniki pa so uporabni tudi v kuhinji. Lahko jih narežemo, paniramo in ocvremo, iz njih pripravimo čatni ali vloženo prilogo, na uredništvu pa smo se navdušili nad marmelado iz zelenih paradižnikov. Njen okus je prijetno sladek in kisel obenem, na kruhu je odlična, še posebej dobro pa se znajde ob siru.

Iz zelenih paradižnikov lahko pripravimo čudovito marmelado. Foto Martina Unbehauen//Shutterstock

Marmelada iz zelenih paradižnikov in limone

Potrebujemo

1 kg čvrstih, zdravih zelenih paradižnikov

600 g sladkorja

1 neškropljena limona: drobno naribana rumena lupinica in sok

Priprava

Paradižnike operemo, odstranimo peclje in trde dele ob njih ter jih narežemo na manjše koščke. Stresemo jih v širši lonec, dodamo sladkor, limonino lupinico in limonin sok ter premešamo. Pustimo jih stati, da spustijo nekaj soka, nato mešanico ob mešanju zavremo. Na zmernem ognju kuhamo, dokler se paradižniki ne zmehčajo in se zmes zgosti. Čas je odvisen od širine lonca in količine vode v plodovih, zato je bolje spremljati gostoto kot uro. Če želimo bolj gladko marmelado, jo proti koncu kuhanja previdno pretlačimo. Marmelado nalijemo v čiste kozarce in jo po ohladitvi hranimo v hladilniku. Če jo želimo pripraviti za dolgotrajno shranjevanje pri sobni temperaturi, kozarce segrejemo v pečici in sledimo običajnim postopkom konzerviranja.