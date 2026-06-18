Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Toplo in vlažno vreme pa žal poveča možnost okužb, zato je preventiva še posebej pomembna. Na srečo moderna agronomija ponuja tudi ekološke rešitve.

Zakaj se bolezni hitro razširijo

Glivične bolezni najlažje vstopajo v rastlino skozi rane, ki nastanejo zaradi vremenskih nevšečnosti, kot so toča, sodra ali močan veter, pa tudi zaradi poškodb škodljivcev, ptic in žuželk, ki načnejo plodove.

Takšne poškodbe so za bolezni odprta pot v rastlino, zato je pomembno, da se rane čim hitreje zacelijo.

Poškodovani deli rastlin omogočajo hitrejši vdor povzročiteljev bolezni v rastlinsko tkivo. FOTO: Metrob

Številne glivične bolezni potrebujejo vlago za svoje delovanje. Kot nam je povedal Metrobov strokovnjak Vanes Husić, univ. dipl. inž. agr., to v praksi opazimo zelo enostavno, saj je paradižnik v rastlinjaku ali pod manjšo streho ali balkonom precej bolj zdrav kot tisti, ki je na prostem.

Domači zelenjavni vrt pogosto želimo ohraniti ekološki in pridelati res okusno domačo zelenjavo. Okužbo z boleznijo lahko preprečimo na naraven način z uporabo ekoloških naravnih sredstev. A da to dosežemo, moramo redno tedensko škropiti rastline od pomladi do jeseni. »Škropimo po zelenih delih rastline v večernem času, ko je hladno, saj se tako sredstvo najbolje absorbira v rastlino,« je še dodal Metrobov strokovnjak. Za najboljšo odpornost rastline je v sezoni treba kombinirati sredstvi Rasti Baker in Rasti Fyto – 6. Oba sta sistemika, kar pomeni, da delujeta znotraj rastline.

Kako baker in biostimulant pomagata rastlini

Mnogi vrtnarji dobro poznajo baker kot sredstvo za zaščito rastlin, saj je njegovo delovanje preverjeno že več stoletij. Danes pa je pri varstvu vrtnin vse pomembnejše tudi ekološko vrtnarjenje, zato imajo prednost sredstva, ki so prijaznejša do okolja, ljudi in koristnih organizmov.

Bakrovi pripravki pomagajo zmanjševati razvoj glivičnih in bakterijskih bolezni na rastlinah. FOTO: Metrob

Rasti Baker je sistemični baker, ki deluje znotraj rastline. Deluje bakteriostatično, kar pomeni, da zavira bakterijsko rast in razmnoževanje, in fungistatično, torej zavira rast gliv in razmnoževanje.

Sredstvo Rasti Fyto – 6 je del moderne agronomije, ki deluje na imunski sistem rastline. Verjetno veliko vrtnarjev ne ve, da imajo rastline imunski sistem. S sredstvom ga močno okrepimo in pospešimo njegov odziv na napad bolezni.

Oba izdelka mešamo skupaj, saj se lahko mešata. Skupaj prodreta v rastlino in učinkujeta. Ker gre za velike molekule (Rasti Fyto-6), za boljši prehod v rastlino škropimo zvečer, ko so listne reže odprte. Pri škropljenju lahko dodamo tudi gnojilo ali morske alge Rasti Algovital Plus. Škropimo na 7 do 10 dni. Vsaj pet ur po škropljenju ne sme deževati.

Zakaj sta kalij in kalcij pomembna za plodove

Kalcij je pomemben gradnik celičnih sten, zato neposredno vpliva na čvrstost in zdrav razvoj plodov. Pomanjkanje se najpogosteje pokaže kot črne lise na spodnjem delu plodov, rumenenje robov listov, odmiranje mladih vršičkov in slabša obstojnost pridelka pri skladiščenju.

FOTO: Metrob

Ker je kalcij v rastlinah izredno slabo mobilen, zlasti ob suši, je z njim najbolj učinkovito gnojiti foliarno, da pade neposredno na plodove oz. v njihovo bližino. Foliarno gnojenje začnemo takoj, ko se zavežejo prvi plodovi (velikost oreha), in nadaljujemo v rednih tedenskih presledkih. Uporabimo rudninsko gnojilo Rasti Plod. Gre za hitro topno gnojilo, s katerim gnojimo preko korenin in tudi foliarno, torej preko listov. Škropimo vedno samo zvečer, ko so rastline ohlajene.

Hranilo, katerega pomanjkanje zelo pogosto opazimo, pa je kalij (K). Hitro ga prepoznamo po slabem zorenju plodov vseh plodovk. Pomanjkanje kalija je najbolj izrazito pri paradižniku, ki ne zori ali pa ima trde, bele delce v plodu. Kalij tudi pomembno prispeva k bolj okusnim plodovom, saj poveča tvorbo sladkorjev. Ker prispeva tudi k odpornosti rastlin, je pomembno njegovo redno dodajanje. Pri tem si lahko pomagamo z gnojilom Rasti Kalij plus, ki je primerno za uporabo v celotnem obdobju rasti in razvoja plodov.

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