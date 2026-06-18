Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Video
Podkasti
Vredno branja

VIDEO: Kako prenoviti kraško hišo, ne da bi izgubila svojo dušo (Ljubo Lah in Kaja Berlot)

Arhitekt dr. Ljubo Lah in Kaja Berlot sta v podkastu Deloindom združila strokovni in osebni pogled na prenovo kraških hiš – od varovanja dediščine do sodobnega bivanja.
Nina Štajner 16. 6. 2026 | 11:30
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Prvi robot za zidanje že na slovenskem gradbišču

Na slovensko gradbišče je prispel robot za zidanje. V Cerknici so predstavili tehnologijo, ki pospešuje gradnjo in zmanjšuje potrebo po fizičnem delu.
17. 6. 2026 | 11:03
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Nekoč skoraj pozabljena roža, je danes kraljica Instagrama: zakaj so vrtnarji obsedeni s cinijami?

Cinije so iz cvetlic naših babic postale zvezde sodobnih vrtov – danes navdušujejo tudi vplivneže, ki prisegajo na romantiko angleškega podeželja.
Kaja Berlot 12. 6. 2026 | 09:08
Predstavitvena informacija  |   Zelenjavni vrtovi

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
Poletje prinaša obilje pridelka, hkrati pa tudi ugodne razmere za razvoj bolezni. FOTO: Metrob
Galerija
Poletje prinaša obilje pridelka, hkrati pa tudi ugodne razmere za razvoj bolezni. FOTO: Metrob
Naročnik oglasne vsebine je Metrob
18. 6. 2026 | 09:35
4:42
A+A-

Toplo in vlažno vreme pa žal poveča možnost okužb, zato je preventiva še posebej pomembna. Na srečo moderna agronomija ponuja tudi ekološke rešitve.

Zakaj se bolezni hitro razširijo

Glivične bolezni najlažje vstopajo v rastlino skozi rane, ki nastanejo zaradi vremenskih nevšečnosti, kot so toča, sodra ali močan veter, pa tudi zaradi poškodb škodljivcev, ptic in žuželk, ki načnejo plodove.

Takšne poškodbe so za bolezni odprta pot v rastlino, zato je pomembno, da se rane čim hitreje zacelijo.

Poškodovani deli rastlin omogočajo hitrejši vdor povzročiteljev bolezni v rastlinsko tkivo. FOTO: Metrob
Poškodovani deli rastlin omogočajo hitrejši vdor povzročiteljev bolezni v rastlinsko tkivo. FOTO: Metrob

Številne glivične bolezni potrebujejo vlago za svoje delovanje. Kot nam je povedal Metrobov strokovnjak Vanes Husić, univ. dipl. inž. agr., to v praksi opazimo zelo enostavno, saj je paradižnik v rastlinjaku ali pod manjšo streho ali balkonom precej bolj zdrav kot tisti, ki je na prostem.

Domači zelenjavni vrt pogosto želimo ohraniti ekološki in pridelati res okusno domačo zelenjavo. Okužbo z boleznijo lahko preprečimo na naraven način z uporabo ekoloških naravnih sredstev. A da to dosežemo, moramo redno tedensko škropiti rastline od pomladi do jeseni. »Škropimo po zelenih delih rastline v večernem času, ko je hladno, saj se tako sredstvo najbolje absorbira v rastlino,« je še dodal Metrobov strokovnjak. Za najboljšo odpornost rastline je v sezoni treba kombinirati sredstvi Rasti Baker in Rasti Fyto – 6. Oba sta sistemika, kar pomeni, da delujeta znotraj rastline.

Kako baker in biostimulant pomagata rastlini

Mnogi vrtnarji dobro poznajo baker kot sredstvo za zaščito rastlin, saj je njegovo delovanje preverjeno že več stoletij. Danes pa je pri varstvu vrtnin vse pomembnejše tudi ekološko vrtnarjenje, zato imajo prednost sredstva, ki so prijaznejša do okolja, ljudi in koristnih organizmov.

Bakrovi pripravki pomagajo zmanjševati razvoj glivičnih in bakterijskih bolezni na rastlinah. FOTO: Metrob
Bakrovi pripravki pomagajo zmanjševati razvoj glivičnih in bakterijskih bolezni na rastlinah. FOTO: Metrob

 

Rasti Baker je sistemični baker, ki deluje znotraj rastline. Deluje bakteriostatično, kar pomeni, da zavira bakterijsko rast in razmnoževanje, in fungistatično, torej zavira rast gliv in razmnoževanje.

Sredstvo Rasti Fyto – 6 je del moderne agronomije, ki deluje na imunski sistem rastline. Verjetno veliko vrtnarjev ne ve, da imajo rastline imunski sistem. S sredstvom ga močno okrepimo in pospešimo njegov odziv na napad bolezni.

Oba izdelka mešamo skupaj, saj se lahko mešata. Skupaj prodreta v rastlino in učinkujeta. Ker gre za velike molekule (Rasti Fyto-6), za boljši prehod v rastlino škropimo zvečer, ko so listne reže odprte. Pri škropljenju lahko dodamo tudi gnojilo ali morske alge Rasti Algovital Plus. Škropimo na 7 do 10 dni. Vsaj pet ur po škropljenju ne sme deževati.

Zakaj sta kalij in kalcij pomembna za plodove

Kalcij je pomemben gradnik celičnih sten, zato neposredno vpliva na čvrstost in zdrav razvoj plodov. Pomanjkanje se najpogosteje pokaže kot črne lise na spodnjem delu plodov, rumenenje robov listov, odmiranje mladih vršičkov in slabša obstojnost pridelka pri skladiščenju.

FOTO: Metrob
FOTO: Metrob

Ker je kalcij v rastlinah izredno slabo mobilen, zlasti ob suši, je z njim najbolj učinkovito gnojiti foliarno, da pade neposredno na plodove oz. v njihovo bližino. Foliarno gnojenje začnemo takoj, ko se zavežejo prvi plodovi (velikost oreha), in nadaljujemo v rednih tedenskih presledkih. Uporabimo rudninsko gnojilo Rasti Plod. Gre za hitro topno gnojilo, s katerim gnojimo preko korenin in tudi foliarno, torej preko listov. Škropimo vedno samo zvečer, ko so rastline ohlajene.

Hranilo, katerega pomanjkanje zelo pogosto opazimo, pa je kalij (K). Hitro ga prepoznamo po slabem zorenju plodov vseh plodovk. Pomanjkanje kalija je najbolj izrazito pri paradižniku, ki ne zori ali pa ima trde, bele delce v plodu. Kalij tudi pomembno prispeva k bolj okusnim plodovom, saj poveča tvorbo sladkorjev. Ker prispeva tudi k odpornosti rastlin, je pomembno njegovo redno dodajanje. Pri tem si lahko pomagamo z gnojilom Rasti Kalij plus, ki je primerno za uporabo v celotnem obdobju rasti in razvoja plodov.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

Več iz teme

paradižnikbolezni paradižnikaodpornost rastlinplesen na paradižnikuškropljenje paradižnikaMetrobpromognojilo za zdrave plodove
Najbolj brano
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Prvi robot za zidanje že na slovenskem gradbišču

Na slovensko gradbišče je prispel robot za zidanje. V Cerknici so predstavili tehnologijo, ki pospešuje gradnjo in zmanjšuje potrebo po fizičnem delu.
17. 6. 2026 | 11:03
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Zakaj kune napadajo avtomobile in strehe? Razlog ni to, kar misli večina ljudi

Le kdo si želi po hiši preganjati mravlje, ose, kune, polhe, miši ali pajke, po vrtu pa krte, voluharje, polže in srne? Opisane težave izhajajo iz osebnih izkušenj.
Kaja Berlot 17. 6. 2026 | 12:15
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Mini hiše: cenejša pot do doma ali le še en mit z družbenih omrežij?

Mini hiša ni vedno poceni rešitev: kaj morate vedeti o zakonodaji, stroških in bivanju na manjši kvadraturi?
Kaja Berlot 17. 6. 2026 | 12:22
VEČ NOVIC
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Bivanje  |  Nepremičninski trg
Vredno branja

Bodo cene stanovanj končno padle? Aktualni podatki dajejo precej jasen odgovor

Tokrat smo se lotili vprašanja, ali je zdaj zadnji trenutek za nakup nepremičnine ali se splača še malce počakati?
Kaja Berlot 18. 6. 2026 | 07:30
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Mini hiše: cenejša pot do doma ali le še en mit z družbenih omrežij?

Mini hiša ni vedno poceni rešitev: kaj morate vedeti o zakonodaji, stroških in bivanju na manjši kvadraturi?
Kaja Berlot 17. 6. 2026 | 12:22
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Zakaj kune napadajo avtomobile in strehe? Razlog ni to, kar misli večina ljudi

Le kdo si želi po hiši preganjati mravlje, ose, kune, polhe, miši ali pajke, po vrtu pa krte, voluharje, polže in srne? Opisane težave izhajajo iz osebnih izkušenj.
Kaja Berlot 17. 6. 2026 | 12:15
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Prvi robot za zidanje že na slovenskem gradbišču

Na slovensko gradbišče je prispel robot za zidanje. V Cerknici so predstavili tehnologijo, ki pospešuje gradnjo in zmanjšuje potrebo po fizičnem delu.
17. 6. 2026 | 11:03
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Mini hiše: cenejša pot do doma ali le še en mit z družbenih omrežij?

Mini hiša ni vedno poceni rešitev: kaj morate vedeti o zakonodaji, stroških in bivanju na manjši kvadraturi?
Kaja Berlot 17. 6. 2026 | 12:22
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Zakaj kune napadajo avtomobile in strehe? Razlog ni to, kar misli večina ljudi

Le kdo si želi po hiši preganjati mravlje, ose, kune, polhe, miši ali pajke, po vrtu pa krte, voluharje, polže in srne? Opisane težave izhajajo iz osebnih izkušenj.
Kaja Berlot 17. 6. 2026 | 12:15
Gradnja in obnova  |  Novogradnje
Vredno branja

Prvi robot za zidanje že na slovenskem gradbišču

Na slovensko gradbišče je prispel robot za zidanje. V Cerknici so predstavili tehnologijo, ki pospešuje gradnjo in zmanjšuje potrebo po fizičnem delu.
17. 6. 2026 | 11:03
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Osvetlitev v kopalnici: zakaj stropna osvetlitev preprosto ni dovolj?

Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut.
Promo Deloindom 2. 6. 2026 | 09:15
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Promo
Bivanje
Vredno branja

Klimatska naprava danes ni več le hlajenje, postaja del kakovostnega bivanja

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
Promo Deloindom 27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Nevidni uničevalec vašega doma, ki lahko povzroči veliko škodo

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Zakaj je BoxSpring postelja tako priljubljena?

BoxSpring izžareva eleganco in luksuz, s katerima po navadi razvajajo visoke hotelske postelje. In zakaj je tako priljubljena?
Promo Deloindom 6. 5. 2026 | 13:00
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti