Kako pripraviti vrt na prihodnje leto? To je najpomembnejše opravilo letošnje jeseni

Letošnja vrtnarska sezona je bila izrazito sušna. Dolgoročna napoved za prihodnje leto spet kaže na sušo in daljša vroča obdobja. Na takšne zahtevne razmere se zato vrtnarji že letošnjo jesen pripravljamo z vnosom organske snovi in ohranjanjem humusa v zemlji.

Od pomladi smo se na vrtu spopadali z visokimi temperaturami in sušo. Rast vrtnin in plodov je bila slabša, lahko se je celo ustavila. Pri visokih temperaturah je bila slabša tudi oplodnja, kar je pomenilo manj pridelka. Številne solatnice, vsaj na mojem vrtu, so hitro ušle v cvet. Zato za prihodnje leto razmišljam o zgodnejših setvah sort, ki bolje in daljši čas prenašajo vročino. Prav tako bom moral solatnice in špinačnice sejati večkrat.

Visoka temperatura prepreči oplodnjo paradižnika in drugih plodovk, zato postaja vse bolj pomembno senčenje. Številni vrt­narji poznamo senčenje rastlinjakov, kjer v poletnem času samo zračenje ne zadostuje. Brez dvoma pa je lahko koristno tudi na zelenjavnem vrtu. Najboljša izbira bo protitočna mreža, saj z njo hkrati zavarujemo pridelek.

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Ohranjanje vlage

Brez vode ni rasti, saj se hranila ne premikajo po rastlini. Poskrbeti moramo za vlago v zgornji plasti zemlje, kjer je koreninski sistem. Plodovke in kapusnice imajo močnejši in globlji koreninski sistem, ki omogoča črpanje vlage iz globljih plasti, a tudi pri njih bo to le za globino lopate. Da ohranimo vlago v zgornji plasti, uporabljamo zastirko. Od pomladi lahko uporabljamo svežo, zeleno zastirko, kot je košena trava. V jesenskem in zimskem času potrebujemo rjavo, suho zastirko, kot je slama. Za celoletno zastiranje vrta pa bo najboljša izbira organska kompostna zastirka.

Ker je zdaj pravi čas za sajenje čebulčka in kmalu tudi česna, zastirko preprosto malce razgrnemo in čebulček potaknemo v zemljo. Foto Metrob

Oktobra že zastiramo vrtna tla. Organsko zastirko nasujemo kar okoli sadik ali vrtnin. Ker je to pravi čas za sajenje čebulčka in kmalu tudi česna, jo preprosto malce razgrnemo in potaknemo čebulček. Zastirka bo poskrbela za ohranjanje vlage in toplote v zgornji plasti zemlje. Zato bodo mikroorganizmi še vedno aktivni in bodo skrbeli za razgradnjo organske snovi v humus. Rast vrtnin bo daljša in pridelka bo več. Ne pozabimo, da moramo suho organsko zastirko, kot je slama, spomladi odstraniti, drugače se zemlja ne bo ogrela.

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Brez humusa ni rodovitnosti

Če želimo ohraniti domač vrt rodoviten, to pomeni, da moramo poskrbeti za zemljo. V zdravih tleh prebivajo raznovrstni mikro­organizmi, ki iz organske mase tvorijo humus. Povsem naravno je, da se humus čez leto izgublja. To se dogaja zaradi procesa mineralizacije ter erozije, zlasti vodne in vetrne. Erozijo in delno izgubo humusa zmanjšamo z uporabo zastirke. Organska kompostna zastirka bo najboljša izbira, saj poleg zastiranja tudi hrani mikroorganizme v zemlji.

Pomembno vlogo na domačem vrtu pa igra kompost. Številni vrtnarji ga vsako leto doma pridelamo kubik ali celo več. Pravilno predelan kompost je videti kot zemlja, je rahel in brez vonja. Če ga nimamo dovolj doma, ga lahko kupimo. Opozoril bi, da si pri uporabi hlevskega gnoja, ki ni bil dobro kompostiran in pravilno presejan, lahko hitro nakopljemo težave s škodljivci, kot so strune, ogrci (bele, mesnate ličinke) in seveda bramor.

Suho organsko zastirko, kot je slama, moramo v spomladanskem času odstraniti z vrta, v nasprotnem primeru se zemlja na bo ogrela. Foto Metrob

Domači vrt ali njivo imamo večinoma razdeljeno na gredice ali poljine. Pomembno je, da sledimo vsaj triletnemu kolobarju. Tako zmanjšamo pojav bolezni in škodljivcev. Na manjšem vrtu pa upoštevamo tudi mešane zasaditve. S kompostom ne gnojimo celega vrta, temveč sledimo kolobarju. Kompost pomeni veliko organske snovi in hranil. Zato posamezne gredice ali poljine pognojimo enkrat na tri leta. Jeseni kompost vdelamo v zgornjo plast zemlje. To naredimo v toplem delu jeseni, ko so mikroorganizmi še vedno aktivni in predelujejo organsko snov v humus.

Velik izziv pri vzgoji zelenjave so izrazito glinena, težka tla in tudi ravno nasprotno, lahka, peščena. V glinenih se voda dobro zadržuje, vendar korenine težje rastejo, v peščenih pa se voda hitro izgublja. Jesen je pravi čas za obdelavo obeh tipov tal. To naredimo na tistih gredicah, ki jih trenut­no ne uporabljamo. Pri težki zemlji zgornjo plast prerahljamo in dodamo organsko kompostno zastirko. Struktura zastirke je takšna, da se dobro zmeša z zemljo, zato bodo tla po nekaj sezonah redne uporabe veliko bolj rahla in lažja za obdelavo. Pri peščenih pa potrebujemo nekaj za povezovanje delcev, zato v zgornjo plast vmešamo kompost.