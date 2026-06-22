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Koliko kumar pravzaprav zraste na eni rastlini

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Kumare so med najbolj rodovitnimi vrtninami na domačem vrtu – ena sama rastlina lahko v ugodnih razmerah obrodi tudi do 30 plodov. Foto Katsiaryna Kollontai/Shutterstock
Galerija
Kumare so med najbolj rodovitnimi vrtninami na domačem vrtu – ena sama rastlina lahko v ugodnih razmerah obrodi tudi do 30 plodov. Foto Katsiaryna Kollontai/Shutterstock
E. N.
22. 6. 2026 | 12:05
4:11
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Kumare sodijo med najbolj priljubljene vrtnine slovenskih vrtov. So osvežilne, vsestransko uporabne v kuhinji in ob dobri oskrbi izjemno rodovitne. Marsikateri vrtičkar pa se ob sajenju sprašuje, koliko pridelka lahko sploh pričakuje od ene same rastline. Odgovor ni povsem enostaven, saj je odvisen od sorte, vremenskih razmer in oskrbe, seveda pa številko lahko ocenimo čez palec.

V idealnih pogojih lahko ena rastlina vrste kumar, ki jih navadno uporabljamo za vlaganje, obrodi od 20 do 30 plodov. Podobno rodovitne so tudi vzpenjavke, ki prav tako dajo med 20 in 30 kumar na rastlino. Sorte za sveže uživanje pa praviloma obrodijo nekoliko manj, približno med 10 in 15 plodov. Najmanj rodovitne so grmičaste sorte, pri katerih lahko pričakujemo od pet do deset kumar na rastlino.

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Vendar pa številke pripovedujejo le del zgodbe. Tudi znotraj iste skupine so lahko razlike med posameznimi sortami namreč precejšnje. Nekatere so vzgojene predvsem zaradi obilnega pridelka, druge zaradi odpornosti proti boleznim ali odličnega okusa. Zato je izbira prave sorte eden od ključnih dejavnikov za uspešno letino. In kaj je še pomembno?

Redno obiranje je skrivnost bogate letine

Ena najpogostejših napak vrtičkarjev je, da plodove pustijo predolgo na rastlini.

Kumare je treba obirati redno, takoj ko dosežejo primerno velikost. Če plodovi zrastejo preveč ali začnejo razvijati semena, rastlina dobi signal, da je svoje poslanstvo že opravila. Posledica pa bo manj novih cvetov in posledično manj plodov. Izkušeni vrtnarji zato priporočajo obiranje vsakih nekaj dni. Pogosteje ko pobiramo kumare, več novih plodov bo rastlina razvila.

Pomembna je tudi rodovitna zemlja

Kumare so precej zahtevne glede hranil, ki se nahajajo v zemlji. Čeprav za rast potrebujejo dušik, pretiravanje z njim ni priporočljivo. V takšnem primeru bodo rastline razvile veliko listov, plodov pa bo malo. Za dobro rodnost je pomembno predvsem ravnovesje med dušikom, fosforjem in kalijem. Če želimo doseči najboljše rezultate, je smiselno zemljo pred sezono obogatiti s kompostom ali dobro uležanim organskim gnojilom.

Skrivnost obilne letine je v rednem obiranju: mlade kumare pobirajte vsakih nekaj dni. Foto Tatevosian Yana/Shutterstock
Skrivnost obilne letine je v rednem obiranju: mlade kumare pobirajte vsakih nekaj dni. Foto Tatevosian Yana/Shutterstock

Brez opraševalcev ni plodov

Večina sort kumar za tvorbo plodov potrebuje opraševanje. Pri tem imajo ključno vlogo čebele in druge žuželke. Če je na vrtu opraševalcev malo, bo tudi pridelek manjši. Čebele in podobne pridne delavce pa lahko privabimo z zasaditvijo cvetočih rastlin v bližini gredic. Nekatere sodobne sorte sicer tvorijo plodove tudi brez opraševanja, vendar je pri večini še vedno pomembna pomoč brenčečih vrtnarjev.

Kumare potrebujejo približno 2,5 do 5 centimetrov vode na teden. Najbolje jih je zalivati pri tleh in ne po listih.

Pazite na temperaturo

Kumare obožujejo toploto, a ne pretirane vročine. Pri temperaturah pod 15 stopinj Celzija se rast močno upočasni. Po drugi strani pa lahko dolgotrajna vročina nad 35 stopinj Celzija povzroči odpadanje cvetov in slabšo oploditev. Ravno zato kumar ni priporočljivo saditi prezgodaj. Čeprav nevarnosti pozebe ni več, lahko hladna zemlja mlade rastline zavre.

Poleti pa je treba biti pozoren na dosledno zalivanje. Kumare potrebujejo približno 2,5 do 5 centimetrov vode na teden. Najbolje jih je zalivati pri tleh in ne po listih. Tako zmanjšamo možnost razvoja bolezni in spodbudimo enakomerno rast plodov.

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