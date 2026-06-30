Koliko vas letos stane zalivanje vrta? Vrtnarji prisegajo na trik, s katerim porabijo tudi do polovico manj vode

Poletje prinaša višje temperature, daljša sušna obdobja in tudi višje račune za vodo. Mnogi lastniki hiš z vrtom prav v teh dneh namreč ugotavljajo, da v vročinskih valovih porabijo presenetljivo velike količine vode samo za ohranjanje zelenice, vrtnin in okrasnih rastlin pri življenju. A vrtnarski strokovnjaki že leta opozarjajo, da največji prihranki ne nastanejo zaradi več zalivanja, temveč zaradi bolj premišljenega ravnanja z vodo.

Koliko vas lahko stane poletno zalivanje?

Poraba vode je odvisna od velikosti vrta, vrste rastlin, tipa tal in vremena, vendar vrtnarski strokovnjaki ocenjujejo, da zelenjavni vrt v poletnih mesecih potrebuje približno 20 do 30 litrov vode na kvadratni meter na teden. To pomeni, da vrt velikosti 50 kvadratnih metrov v enem tednu porabi približno od 1.000 do 1.500 litrov vode, vrt velikosti 100 kvadratnih metrov pa med 2.000 in 3.000 litrov.

Ob povprečnih cenah oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih voda v slovenskih občinah, ki se običajno gibljejo med približno 2,5 in 4 evri na kubični meter, lahko strošek zalivanja 100 kvadratnih metrov velikega vrta znaša približno od 75 do 120 evrov na poletno sezono. Pri večjih vrtovih ali daljših sušnih obdobjih pa so lahko stroški še višji.

Največ vode izgubimo, še preden pride do korenin

Ena največjih težav poletnega zalivanja je izhlapevanje. Ko vrt zalivamo sredi dneva, ko so tla najbolj segreta, precejšen del vode izhlapi še preden pride do območja korenin. Zaradi tega moramo zalivati pogosteje, rastline pa so kljub temu pogosto pod stresom. Strokovnjaki zato priporočajo zalivanje zgodaj zjutraj, ko so temperature nižje in je izhlapevanje najmanjše. Takrat ima voda dovolj časa, da prodre globoko v tla in doseže koreninski sistem.

Po ocenah strokovnjakov zelenjavni vrt v poletnih mesecih potrebuje približno 20 do 30 litrov vode na kvadratni meter na teden.

Trik številka ena: zastirka

Če bi morali vrtnarji izpostaviti en sam ukrep za zmanjšanje porabe vode, bi bila to zastirka. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se pod zastirko vlaga zadržuje bistveno dlje časa, tla se manj segrevajo, korenine pa so bolje zaščitene pred temperaturnimi nihanji.

Za učinkovito zastirko se lahko uporabljajo slama, pokošena trava, listje, lesni sekanci in tudi kompost. Poleg zmanjševanja izhlapevanja pa zastirka zavira tudi rast plevela, ki bi sicer rastlinam odvzemal vodo.

Najboljši trik za varčevanje vode je zagotovo uporaba zastirke. Foto Halfpoint/Shutterstock

Tudi kapljično namakanje lahko porabo občutno zmanjša

Med najbolj učinkovitimi sistemi za varčno zalivanje je tudi kapljično namakanje. Njegova največja prednost je, da vodo dovaja neposredno h koreninam, kjer jo rastline potrebujejo, namesto da bi močil celotno površino vrta. Po podatkih strokovnjakov za namakanje lahko kapljični sistemi v primerjavi s klasičnim zalivanjem zmanjšajo porabo vode za 30 do 60 odstotkov, odvisno od vrste rastlin, tal in načina uporabe. In prav zaradi tega so takšni sistemi vse bolj priljubljeni tudi med domačimi vrtičkarji.

Kapljični sistemi lahko v primerjavi s klasičnim zalivanjem zmanjšajo porabo vode za 30 do 60 odstotkov.

Kapljično zalivanje je zaradi veliko boljšega izkoristka vode vse bolj priljubljeno tudi na domačih vrtovih. Foto Footmade0525/Shutterstock

Deževnica je še vedno najcenejši vir vode

Med najbolj podcenjenimi načini zmanjševanja stroškov ostaja zbiranje deževnice. Gre namreč za enega najbolj smiselnih načinov zmanjševanja porabe pitne vode na vrtu, saj pri hišah z večjimi strešnimi površinami lahko že en močnejši poletni naliv napolni več sto litrov velik zbiralnik.

Poleg tega je deževnica za številne rastline celo primernejša od vodovodne vode, saj ne vsebuje klora in je običajno bližje temperaturi okolja.