Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Gradnja in obnova  |  Stavbno pohištvo
Vredno branja

Kako pogosto je treba poleti čistiti komarnike (in zakaj to vpliva tudi na kakovost zraka v stanovanju)?

Medtem ko redno čistimo okenska stekla, police in okvirje, mrežice pogosto ostanejo nedotaknjene več mesecev ali celo let.
Kaja Berlot 20. 7. 2026 | 08:38
Video
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ali lahko zaradi klime res zbolimo? Zdravnica pojasnjuje, kaj je res in kaj ne

Zdravnica Ema Cindro Kostelec razkriva, kaj pri uporabi klime drži, zakaj se pojavijo težave z dihali in kako jih lahko preprečimo.
19. 7. 2026 | 08:00
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Kdaj požeti sivko, da bo ohranila lepo barvo in se ne bo drobila

Preverite, kdaj je pravi čas za žetev sivke, kako jo pravilno porežemo in kaj po cvetenju potrebuje za zdravo ter lepo rast.
18. 7. 2026 | 09:27
Zelenjavni vrtovi

Ne pustite gred praznih: teh 10 vrtnin lahko posadite avgusta in pobirate vse do zime

Avgusta vrt še ni prazen: preverite, katere vrtnine lahko sejete in sadite zdaj ter kako poskrbeti, da bodo uspešno vzklile.
Avgust je eden najbolj podcenjenih mesecev na vrtu. Foto Sophiecat/Shutterstock
Galerija
Avgust je eden najbolj podcenjenih mesecev na vrtu. Foto Sophiecat/Shutterstock
Kaja Berlot
24. 7. 2026 | 09:09
24. 7. 2026 | 09:17
5:57
A+A-

Avgust na zelenjavnem vrtu še zdaleč ne pomeni konca sezone. Ko pospravimo poletni pridelek, lahko prazne grede ponovno zapolnimo z vrtninami, ki jim bolj kot poletna pripeka ustrezajo nekoliko hladnejši dnevi.

Za pozno poletno setev in sajenje so najprimernejše hitro rastoče solatnice, nekatere korenovke ter vrtnine, ki dobro prenašajo nižje temperature. Najboljše pri tem pa je, da bomo pri nekaterih prvi pridelek pobirali že čez nekaj tednov, druge pa bodo na gredi ostale vse do zime ali celo prezimile.

1. Motovilec

Motovilec je ena najbolj hvaležnih vrtnin za jesenski in zimski vrt. Sejemo ga lahko ves avgust, poznejše setve pa pogosto pobiramo še pozimi ali zgodaj spomladi. Ker v vroči zemlji kali počasneje, je pomembno, da je zemlja do vznika ves čas rahlo vlažna.

Pobiranje: od jeseni do pomladi.

2. Špinača

Špinači vroče poletje ne ustreza najbolje, konec avgusta pa razmere zanjo postanejo precej ugodnejše. Sejemo jo neposredno na gredo, pomembno pa je tudi, da če jo sejemo večkrat v razmiku dveh tednov, bomo sveže liste pobirali precej dlje.

Pobiranje: jeseni ali zgodaj spomladi.

3. Rukola

Rukola je ena najhitreje rastočih vrtnin, saj lahko prve mlade liste ob ugodnem vremenu režemo že tri do štiri tedne po setvi. Ker hitro raste, jo je bolje sejati večkrat po manjših količinah kot vse naenkrat.

Pobiranje: od zgodnje jeseni naprej.

4. Mesečna redkvica

Redkvica je odlična izbira za zapolnjevanje praznih mest med večjimi vrtninami. V primerjavi s poletnimi setvami jesenski pridelek pogosto razvije lepše in bolj sočne korene, saj ni izpostavljen največji vročini, najlepše pa uspeva v enakomerno vlažni zemlji.

Pobiranje: približno štiri do šest tednov po setvi.

5. Repa

Za jesenski pridelek je repo najboljše posejati čim prej v avgustu, saj potrebuje nekoliko več časa za razvoj kot redkvica. Korene pobiramo pozno jeseni, del pridelka pa lahko ob milejši zimi ostane tudi na vrtu.

Pobiranje: pozno jeseni in v začetku zime.

6. Kodrolistni ohrovt

Avgust je eden najboljših mesecev za sajenje sadik kodrolistnega ohrovta. Odlično prenaša nizke temperature, po prvi slani pa listi pogosto postanejo še slajši, saj rastlina del škroba pretvori v sladkorje. Če sadik še nimate, jih je v tem času bolje kupiti kot sejati, saj je za setev semena v večini Slovenije avgust že nekoliko pozen.

Pobiranje: od jeseni pa vse do zime.

Zdaj je popoln čas za sajenje kodrolistnatega ohrovta, saj v hladnem vremenu pogosto postane še slajši. Foto Sophiecat/Shutterstock
Zdaj je popoln čas za sajenje kodrolistnatega ohrovta, saj v hladnem vremenu pogosto postane še slajši. Foto Sophiecat/Shutterstock

7. Blitva

Čeprav jo večina seje spomladi, je odlična tudi za avgustovsko setev. Ob topli jeseni bomo prve liste pobrali že letos, sicer pa bo brez težav prezimila in spomladi ponovno odgnala.

Pobiranje: jeseni in ponovno spomladi.

8. Jesenska solata

Avgust je pravi čas za jesenske in prezimne sorte solate. Še boljše kot setev se obnese sajenje sadik, ki jih lahko posadimo na prazne grede ali med paradižnik, papriko in druge vrtnine, ki bodo kmalu zaključile sezono.

Pobiranje: jeseni, nekatere sorte tudi pozimi ali zgodaj spomladi.

9. Pak choi in druge azijske listnate vrtnine

Pak choi, mizuna, mibuna in tatsoi imajo precej raje pozno poletje kot vroč julij. Hitro rastejo, dobro prenašajo hladnejše vreme in jih lahko pobiramo kot mlade liste ali pustimo, da razvijejo večje rozete. Ker spadajo med kapusnice, jih ne sadimo na gredo, kjer so letos že rasli zelje, brokoli ali cvetača.

Pobiranje: od jeseni naprej.

10. Stročji fižol (če pohitite)

Če ste prvi posevek že pobrali, je začetek avgusta zadnja priložnost za novo setev nizkega stročjega fižola. Izberite zgodnje sorte z rastno dobo približno 50 do 60 dni, saj bodo tako še pred prvimi jesenskimi ohladitvami razvile stroke.

Pobiranje: september in oktober.

Pred setvijo ne pognojite vsega vrta

Ko se greda izprazni, najprej odstranimo ostanke prejšnjih rastlin in plevel, nato zemljo plitvo zrahljamo. Če je bila greda spomladi dobro pognojena, dodatno močno gnojenje večinoma ni potrebno, po potrebi, če zgornjo plast zemlje izboljšamo z nekaj zrelega komposta. Pri načrtovanju nove setve pa nikar ne pozabimo niti na kolobar; kapusnic ne sadimo za kapusnicami, stročnic pa ne sejemo vedno na isto mesto.

Če zdaj zasadite grede z novimi sadikami, boste pridelek lahko obirali vse do zgodnje zime. Foto Gardens By Design/Shutterstock
Če zdaj zasadite grede z novimi sadikami, boste pridelek lahko obirali vse do zgodnje zime. Foto Gardens By Design/Shutterstock

Največja težava avgustovskih setev

Avgustovska vročina hitro izsuši zgornjo plast zemlje, zato veliko semen sploh ne vzklije. Po setvi je zato pomembno, da zemljo nežno zalivamo in skrbimo, da ostane do vznika ves čas rahlo vlažna. Najbolje je zalivati z zalivalko z drobnim razpršilcem, saj močan curek lahko izpere seme.

Sejte večkrat, ne vsega naenkrat

Pri rukoli, redkvici, špinači in solati je veliko bolje sejati manjše količine vsakih deset do štirinajst dni, saj boste tako sveže liste pobirali precej dlje, pridelek pa ne bo dozorel naenkrat.

Avgust je zato eden najbolj podcenjenih mesecev na zelenjavnem vrtu. Z nekaj nove setve in sadikami lahko prazne grede hitro spet ozelenijo, vi pa boste domačo zelenjavo pobirali še dolgo po tem, ko bodo poletni paradižniki in bučke že zaključili svojo sezono.

Sorodni članki

Vrt in živali  |  Setveni koledar
Vredno branja

Setveni koledar – julij 2026

Oglejte si najpomembnejša julijska opravila v zelenjavnem in okrasnem vrtu ter sadovnjaku po setvenem koledarju Marije Thun.
Jerneja Jošar 1. 7. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Hortenzije po cvetenju: jih je treba porezati ali pustiti pri miru?

Kot pravijo strokovnjaki, nas lahko ena napačna poteza stane cvetov v prihodnji sezoni.
Kaja Berlot 21. 7. 2026 | 08:32
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Ta trik pri kumarah ne deluje: zakaj postanejo grenke in kdaj jih moramo zavreči

Grenak okus kumar, bučk in buč lahko opozarja na kukurbitacine. Preverite, zakaj nastanejo, kako jih prepoznamo in kdaj plod zavržemo.
20. 7. 2026 | 13:16

Več iz teme

kaj saditi avgustavrt avgustajesenski vrtjesenski pridelekstročji fižolpak choiblitvašpinačakaj posaditi avgusta
Najbolj brano
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Hortenzije po cvetenju: jih je treba porezati ali pustiti pri miru?

Kot pravijo strokovnjaki, nas lahko ena napačna poteza stane cvetov v prihodnji sezoni.
Kaja Berlot 21. 7. 2026 | 08:32
Gradnja in obnova  |  Stavbno pohištvo
Vredno branja

Kako pogosto je treba poleti čistiti komarnike (in zakaj to vpliva tudi na kakovost zraka v stanovanju)?

Medtem ko redno čistimo okenska stekla, police in okvirje, mrežice pogosto ostanejo nedotaknjene več mesecev ali celo let.
Kaja Berlot 20. 7. 2026 | 08:38
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Hiša, ki se na strmem pobočju skoraj zlije s pokrajino

Sodobna lesena hiša ob jezeru Memphremagog navdušuje z umirjeno arhitekturo, naravnimi materiali in razgledi, ki brišejo mejo med domom in naravo.
22. 7. 2026 | 07:30
VEČ NOVIC
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Ne pustite gred praznih: teh 10 vrtnin lahko posadite avgusta in pobirate vse do zime

Avgusta vrt še ni prazen: preverite, katere vrtnine lahko sejete in sadite zdaj ter kako poskrbeti, da bodo uspešno vzklile.
Kaja Berlot 24. 7. 2026 | 09:09
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Je slani bazen res boljša izbira? To so prednosti, slabosti in največji mit, ki mu še vedno verjame veliko ljudi

Največja zmota je namreč ta, da slani bazen ne vsebuje klora. To ne drži.
Kaja Berlot 23. 7. 2026 | 12:05
Bivanje
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedovi odganjalci za krte piskajo dan in noč – kaj lahko storim?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali je stalno piskanje sosedovih odganjalcev lahko nedopustna imisija.
Pravnik na dlani 23. 7. 2026 | 08:06
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Na Hrvaškem v nekaj minutah izginila dva majhna terierja: pazite na svoje pse

Na Hrvaškem iščejo dva majhna terierja, ki potrebujeta terapijo. Slovenski turisti naj psov niti za nekaj minut ne puščajo brez nadzora.
22. 7. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Hiša, ki se na strmem pobočju skoraj zlije s pokrajino

Sodobna lesena hiša ob jezeru Memphremagog navdušuje z umirjeno arhitekturo, naravnimi materiali in razgledi, ki brišejo mejo med domom in naravo.
22. 7. 2026 | 07:30
Bivanje
Vredno branja

Svetovalnica: Sosedovi odganjalci za krte piskajo dan in noč – kaj lahko storim?

Pravnik odgovarja na vprašanje bralca, ali je stalno piskanje sosedovih odganjalcev lahko nedopustna imisija.
Pravnik na dlani 23. 7. 2026 | 08:06
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Na Hrvaškem v nekaj minutah izginila dva majhna terierja: pazite na svoje pse

Na Hrvaškem iščejo dva majhna terierja, ki potrebujeta terapijo. Slovenski turisti naj psov niti za nekaj minut ne puščajo brez nadzora.
22. 7. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Hiša, ki se na strmem pobočju skoraj zlije s pokrajino

Sodobna lesena hiša ob jezeru Memphremagog navdušuje z umirjeno arhitekturo, naravnimi materiali in razgledi, ki brišejo mejo med domom in naravo.
22. 7. 2026 | 07:30
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Poletna spalnica – kako jo urediti, da bo spanec kakovosten tudi v vročih nočeh?

Odkrijte, kako pripraviti spalnico za miren spanec tudi v vročih poletnih dneh. Spoznajte poletne tkanine, barve in dekoracije za nežno, sproščeno vzdušje.
Promo Deloindom 15. 6. 2026 | 15:17
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 08:44
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti