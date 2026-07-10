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Odhajate na dopust? Tako poskrbite za rastline, da vas ob vrnitvi ne bo pričakal suh vrt (ali balkon)

Dobra novica je, da ni nujno prositi sosedov ali sorodnikov, naj vsak drugi dan hodijo zalivat vaše rastline.
Daleč najbolj učinkoviti so avtomatski kapljični sistemi. Foto Mulevich/Shutterstock
Galerija
Daleč najbolj učinkoviti so avtomatski kapljični sistemi. Foto Mulevich/Shutterstock
Kaja Berlot
10. 7. 2026 | 07:30
5:09
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Poletje je čas dopustov, hkrati pa tudi obdobje, ko rastline potrebujejo največ vode. Če vrt še lahko preživi nekaj dni brez naše prisotnosti, so rastline v loncih precej bolj občutljive, saj se zemlja v posodah zaradi omejenega volumna hitro izsuši, na sončnih balkonih pa lahko že v enem vročem dnevu ostane skoraj brez vlage.

A če se na dopust pripravite pravočasno, lahko večino lončnic brez težav oskrbite tudi za teden ali dva odsotnosti. Ključ je v kombinaciji pravilne priprave rastlin in ustreznega načina namakanja.

Najprej zmanjšajte potrebe rastlin po vodi

Največjo napako naredimo, če se osredotočimo le na zalivanje, pozabimo pa, da lahko rastlinam že pred odhodom bistveno zmanjšamo porabo vode. Prvi korak je zagotovo temeljito zalivanje dan pred odhodom, da je zemlja navlažena po celotni globini lonca, ne le na površini.

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Če je mogoče, lonce prestavite na mesto, kjer bodo v času vaše odsotnosti deležni jutranjega sonca, ne pa tudi najbolj vročega popoldanskega. Na balkonih je pogosto dovolj že to, da rastline postavite bližje skupaj, saj tako ustvarijo nekoliko bolj vlažno mikroklimo in se zemlja počasneje izsušuje.

Smiselno je tudi odstraniti tudi vse odcvetele cvetove, dozorevajoče plodove in poškodovane liste, saj bo rastlina tako porabila manj energije in manj vode. Površino zemlje tudi prekrijte z organsko zastirko, na primer z lubjem, slamo, kokosovimi vlakni ali drobnim lesnim sekancem, saj zastirka občutno zmanjša izhlapevanje vode iz substrata in pomaga ohranjati enakomernejšo temperaturo zemlje. 

Ali plastenka z luknjico res deluje?

Na družbenih omrežjih je mogoče najti nešteto domačih rešitev za zalivanje med dopustom, med njimi pa je zagotovo najbolj razširjena obrnjena plastenka z drobno luknjico v pokrovčku, ki jo zapičimo v zemljo. A kot pojasnjujejo vrtnarji, ima tak sistem lahko pri posameznih večjih loncih precej omejitev. Hitrost odtekanja vode je namreč težko nadzorovati - včasih voda izteče že v nekaj urah, drugič skoraj ne teče. Na delovanje pa vplivajo tudi temperatura, vrsta zemlje, velikost luknjice in celo zračni tlak v plastenki. 

Podobno velja tudi za sisteme z bombažnimi vrvicami ali trakovi blaga, ki vodo iz vedra po kapilarni poti dovajajo do lonca. Delujejo predvsem pri manjših rastlinah in krajši odsotnosti, vendar niso vedno zanesljivi, saj je pretok vode odvisen od višinske razlike, materiala vrvice in stopnje izsušenosti zemlje.

Domače namakalne rešitve so izredno nepredvidljive. Foto La Huertina De Toni//Shutterstock
Domače namakalne rešitve so izredno nepredvidljive. Foto La Huertina De Toni//Shutterstock

Kapljično namakanje je najbolj zanesljiva izbira

Če imate na balkonu ali terasi več loncev, strokovnjaki priporočajo kapljični namakalni sistem. Takšni kompleti so danes cenovno dostopni in jih je mogoče kupiti praktično v vsaki bolje založeni vrtni trgovini ali trgovini z opremo za dom in vrt. Sestavljeni so iz tanke cevi, kapljačev in razdelilcev, pogosto pa tudi iz časovnika oziroma avtomatskega krmilnika. Prednosti takšnega sistema so, da vsaka rastlina dobi enakomerno količino vode, poraba vode je bistveno manjša kot pri klasičnem zalivanju, zemlja pa ostaja stalno rahlo vlažna. 

Še posebej uporabni so sistemi, ki delujejo s programiranim časovnikom, pri katerih lahko zalivanje nastavite zgodaj zjutraj, ko je izhlapevanje najmanjše.

Kaj pa plastične vrečke z vodo?

Občasno zasledimo tudi nasvet, da na zemljo položimo plastično vrečko z vodo, iz katere naj bi vlaga počasi prehajala v substrat, a tudi za tak način ni zanesljivih strokovnih dokazov, da bi deloval predvidljivo. Poleg tega obstaja nevarnost, da voda izteče nenadoma ali pa sploh ne prehaja v zemljo, zato takšne improvizirane rešitve niso primerljive s kapljičnim namakanjem.

Ne pozabite na vrt

Če imate zelenjavni vrt, je priprava nekoliko drugačna kot pri lončnicah. Agronomka Jerneja Jošar že vrsto let poudarja, da rastlin ni smiselno zalivati vsak dan po malem ter da je veliko učinkovitejše redkejše, vendar zelo obilno zalivanje, pri katerem se zemlja namoči vsaj 20 centimetrov globoko. Tako rastline razvijejo globlji koreninski sistem in lažje prenesejo krajša sušna obdobja. Pred odhodom na dopust zato svetuje temeljito zalivanje in uporabo organske zastirke, ki močno zmanjša izhlapevanje vode iz tal.

Če odhajate le za nekaj dni ...

Pri odsotnosti do pet dni pogosto zadostuje že dobra priprava:

  • rastline temeljito zalijte
  • lonce prestavite v polsenco
  • združite jih v skupine
  • uporabite zastirko
  • odstranite odcvetele cvetove

Za teden ali več pa se najbolj izkaže avtomatsko kapljično namakanje, saj omogoča enakomerno oskrbo z vodo brez vsakodnevne pomoči sosedov.

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