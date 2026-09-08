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Polži na vrtu: kaj narediti z že objedeno sadiko, kdaj se še lahko obraste in kdaj jo je bolje zamenjati?

So vam polži objedli pravkar posajene sadike? Tako lahko preverimo, ali se bodo še obrasle, ali jih je bolje preprosto zamenjati.
Najbolj učinkovito je ročno odstranjevanje polžev. Foto Taja Strle/Shutterstock
Galerija
Najbolj učinkovito je ročno odstranjevanje polžev. Foto Taja Strle/Shutterstock
Kaja Berlot
8. 9. 2026 | 08:11
8. 9. 2026 | 09:37
6:58
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Zvečer na gredico posadimo zdrave sadike radiča, solate ali kapusnic, naslednje jutro pa nas na istem mesti pričakajo razcefrani listi, gola stebelca ali celo prazna mesta. Pogled na objedeno gredico je lahko precej žalosten, vendar poškodovanih rastlin ni treba vedno takoj izpuliti - nekatere lahko namreč ponovno poženejo, druge pa so izgubile najpomembnejši del rastline in jih je bolj smiselno zamenjati. 

Pri odločitvi tako ni pomembno samo, koliko listov so polži pojedli, ampak da preverimo, ali je ostal ohranjen rastni vršiček, v kakšnem stanju je koreninski vrat in ali je rastlina še vedno čvrsto ukoreninjena.

Najprej se prepričajmo, da so bili res polži

Polži se najpogosteje hranijo ponoči oziroma v vlažnem in oblačnem vremenu, pri tem na listih puščajo nepravilne luknje in objedene robove, na rastlinah ali zemlji pa pogosto opazimo svetleče se sluzaste sledi. Posebno izpostavljene so mlade sadike in mehki novi poganjki, večje, dobro ukoreninjene rastline pa izgubo dela listov navadno prenesejo lažje kot komaj posajene sadike, ki še niso razvile obsežnejšega koreninskega sistema.

Če je mlada rastlina pregrizena tik ob tleh, storilec ni nujno polž. Podobno škodo lahko namreč povzročijo tudi talne gosenice oziroma sovke, zato pred ukrepanjem preverimo, ali so na rastlini ali okoli nje vidne sluzaste sledi.

Ni vsaka sadika, ki jo napadejo polži, avtomatsko za na kompost. Foto Leonorakohanec/Shutterstock
Ni vsaka sadika, ki jo napadejo polži, avtomatsko za na kompost. Foto Leonorakohanec/Shutterstock

Pri radiču preverimo sredino rozete

Radič razvija liste v rozeti, kar pomeni, da se novi listi izraščajo iz osrednjega dela rastline ob koreninskem vratu, zato je prav stanje sredine najpomembnejši pokazatelj, ali se bo sadika lahko obnovila. Če so objedeni predvsem zunanji listi, v sredini pa so ostali majhni zeleni listi oziroma nepoškodovano rastno tkivo, rastlino pustimo na gredi, saj ji ohranjen del zelenih listov omogoča fotosintezo, zdrava rastna točka pa nadaljnje oblikovanje listov. Prav tako so možnosti za obnovo večje, če je sadika pred poškodbo že razvila dobro koreninsko grudo in če je osrednji del rastline ostal živ.

Kdaj je sadiko smiselno pustiti?

Poškodovani sadiki radiča lahko damo priložnost, če:

  • je v sredini rozete še vidno zdravo zeleno tkivo
  • koreninski vrat ni pregrizen ali zmehčan
  • rastlina je še vedno čvrsto zasidrana v zemlji
  • je ostal vsaj del zelenih listov
  • na ostankih rastline ni znamenj gnitja
  • lahko sadiko takoj zaščitimo pred novim napadom

 

Odločitev je lažja, če nežno razmaknemo poškodovane liste in si ogledamo samo sredino rastline. Če iz nje že izraščajo drobni novi listi, rastni vršiček deluje. Objedenega, vendar še zelenega lista ne odstranjujemo samo zato, ker ni več lep, saj preostali zeleni del še vedno sodeluje pri fotosintezi. Odstranimo lahko povsem odmrle, zmehčane ali gnijoče ostanke, pri tem pa pazimo, da ne poškodujemo sredine rozete.

Kdaj je zamenjava boljša odločitev?

Sadiko je praviloma bolj smiselno zamenjati, kadar je objedena do oziroma pod koreninskim vratom, ko v sredini ni več vidnega živega rastnega tkiva ali ko je ostanek rastline mehak in propada. Zamenjava je priporočljiva tudi, če je rastlina izruvana, močno omajana ali ima poškodovano koreninsko grudo, saj mlada sadika brez listov in brez delujočega rastnega vršička nima dobre osnove za nadaljnjo rast.

Pri odločitvi pa je potrebno upoštevati tudi čas; radič za razvoj potrebuje dovolj dolgo obdobje primernih temperatur. Če imamo na voljo zdrave rezervne sadike, se lahko proti koncu obdobja sajenja bolj splača uničeno sadiko takoj nadomestiti, namesto da več tednov čakamo na negotovo obnovo.

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Pri zelju in cvetači veljajo strožja merila

Pri zelju, brokoliju in cvetači je osrednji oziroma vršni brst ključen za oblikovanje pridelka, zato strokovni viri poškodbo tega dela opisujejo kot enega od vzrokov za tako imenovano slepoto rastline: zelje ne oblikuje normalne glave, cvetača ali brokoli pa ne razvijeta pričakovane osrednje rože. Po poškodbi lahko nekatere kapusnice razvijejo več stranskih poganjkov ali nepravilno razdeljen vrh, vendar pridelek ni enak pridelku zdrave rastline, zato je pri mladi sadiki zelja ali cvetače z uničenim osrednjim brstom zamenjava z zdravo sadiko praviloma zanesljivejša izbira.

Če so poškodovani samo zunanji listi, sredina pa je ostala cela, sadike ni treba odstranjevati.

Poškodovana sadika potrebuje zaščito, ne obilice gnojila

Sadiki pri obnovi pomagamo tako, da ji zagotovimo enakomerno oskrbo z vodo in jo predvsem zaščitimo pred ponovnim objedanjem. Če jo polži obiščejo vsako noč in sproti pojedo vse nove liste, se ne bo mogla obnoviti niti ob ohranjenem rastnem vršičku. Poškodovane rastline zato ne poskušamo »rešiti« z velikim odmerkom gnojila, saj tudi to ne more nadomestiti uničenega rastnega tkiva. Pri sveže posajenih sadikah je precej bolj pomembno, da se koreninska gruda dobro poveže z okoliško zemljo in da rastlina ne trpi suše ali zastajanja vode.

Sadike zalivamo zjutraj, saj se tako površina tal do večera lažje osuši - vlažna tla in številna skrivališča v neposredni bližini sadik polžem namreč omogočajo tudi ugodnejše razmere za nočno dejavnost.

Eden od načinov je tudi, da vrt ogradimo, vendar moramo pomisliti tudi na to, da polži z lahkoto preplezajo ovire. Foto Icunoi/Shutterstock
Eden od načinov je tudi, da vrt ogradimo, vendar moramo pomisliti tudi na to, da polži z lahkoto preplezajo ovire. Foto Icunoi/Shutterstock

Brez zaščite bo objedena tudi nadomestna sadika

Preden na prazno mesto posadimo novo rastlino, je pomembno, da dobro pregledamo bližnjo okolico, saj se polži čez dan pogosto skrivajo pod deskami, lonci, kamni, gostim rastlinskim materialom in v drugih temnih, vlažnih zavetjih. Najlažje jih najdemo zvečer ali ponoči z baterijsko svetilko, zlasti po dežju. Ročno pobiranje je namreč eden od priporočenih načinov zmanjševanja njihovega števila okoli občutljivih rastlin.

Če sadiko obdamo z mehansko oviro, mora ta tvoriti sklenjen krog. Rastlinski listi, plevel ali predmeti, ki segajo čez oviro, lahko polžem omogočijo dostop, pred namestitvijo pa preverimo tudi, da polž ni že znotraj zaščitenega območja.

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Domače ovire niso enako zanesljive

Jajčne lupine, kavna usedlina, pesek, pepel, žagovina in drugi grobi ali suhi materiali se pogosto omenjajo kot zaščita pred polži, vendar strokovni viri poudarjajo, da za večino takšnih pregrad ni dovolj dokazov, da bi bile zanesljiva zaščita. Precej bolj učinkovito je redno pregledovanje gredice, odstranjevanje bližnjih skrivališč, jutranje zalivanje, ročno pobiranje in ciljana zaščita najranljivejših rastlin.

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