Še do torka pričakujemo vaše pridelke!

Pošljite nam do tri fotografije letošnjih pridelkov (okrasne rastline torej ne štejejo) in se potegujte za lepe nagrade. Ker slika ne pove vedno vsega, bomo še posebej veseli kratkega opisa vaših izkušenj, okusa ali sorte, ki jo predstavljate … Pri odločanju o najboljših bodo v dveh krogih glasovanja imeli glavno besedo obiskovalci naše spletne strani, bralci Dela in dom in drugih Delovih edicij.

Prijavo lahko oddate preko spletnega obrazca, kamor besedilo in fotografije vnesete sami, tisti malo manj vešči spleta pa nam lahko vse našteto pošljete po elektronski pošti na naslov deloindom@delo.si ali po navadni pošti na Deloindom, Dunajska 5, 1509 Ljubljana (obakrat s pripisom Najlepši vrtni pridelki), in bomo to naredili v uredništvu. Prijava naj vsebuje do tri fotografije v formatu JPG in velikosti najmanj 1 MB ter krajši opis pridelka in vaših izkušenj. Ne pozabite na osebne podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, let­nico rojstva, kraj, e-naslov in telefonsko številko.

Nagrade

Tekmovalcu, ki bo v drugem krogu glasovanja prejel največ glasov, smo namenili denarno nagrado v bruto vrednosti 100 evrov, drugouvrščenemu 80 evrov, tretje-, četrto- in petouvrščenemu pa po 40 evrov. Nagrade bomo podelili tudi glasovalcem. Med vsemi, ki so oddali svoj glas v prvem in drugem krogu, bomo izžrebali pet nagrajencev in vsakemu podelili denarno nagrado v bruto vrednosti 30 evrov.

Prijavo za nagradni natečaj lahko oddate TUKAJ.