Poletje je tu in vrtovi že bujno zelenijo, rastline pa so tudi že obrodile prve vrtnarske sadove. Svoj vrt je širši javnosti na družbenih omrežjih nedavno pokazal tudi naš slavni televizijski chef Bine Volčič in naštel vrtnine, ki jih lahko najdemo med njegovimi gredicami.

V videu, ki ga je delil na Instagramu, je razkazal krasno urejen vrtiček, ki je videti zelo rustikalno. V gredicah, ki so umetelno zamejene z lesenimi hlodi, raste kar nekaj različnih rastlinskih vrst.

"Korenček, pesa, jajčevci, solate, bučke, grah, toskanski ohrovt, peteršilj, paradižniki, imam jih vsaj devet vrst. In koleraba," je naštel, kaj vse raste na njegovem vrtu. Malce se je sicer pritožil nad komarji, ki jih je na njegovi posesti v osrčju narave seveda kar nekaj, a v videu nikakor ni kazal nezadovoljstva. Še več, videti je bil izjemno zadovoljno in v videu navdušenja nad svojimi vrtninami ni skrival. "Za mestnega fanta kar gre," se je pošalil in zaključil z besedami, da zelenjavo goji za "gušt" in za svoje goste, seveda.

Prav povezanost med kuhanjem in doma pridelano hrano je nekaj, kar je v Binetovi kuhinji mogoče opaziti že od nekdaj. Znano je, da pri ustvarjanju jedi pogosto poudarja pomen sezonskih sestavin, svežih okusov in kakovostnih lokalnih pridelkov. Zato ni presenetljivo, da si je na posesti Monstera uredil tudi lasten vrt, kjer lahko številne sestavine nabere neposredno z gredic.

Njegov vrt deluje zelo naravno in nič pretirano popolno, kar je mnogim ljubiteljem vrtnarjenja še posebej všeč in o čemer smo nedavno pisali tudi na našem portalu. Namesto strogo urejenih vrst in sterilnega videza novejši trendi na vrtu narekujejo vtis domačnosti, sproščenosti in življenja. Prav takšni vrtovi postajajo vse bolj priljubljeni tudi pri nas, saj ljudje vse pogosteje iščejo stik z naravo in želijo vsaj del hrane pridelati sami.

Vrt priljubljenega chefa je tako veliko več kot le prostor za pridelavo zelenjave. Deluje kot podaljšek njegove kuhinje in življenjskega sloga, v katerem imajo pomembno vlogo narava, sezonske sestavine in uživanje v preprostih stvareh. Ob pogledu na njegove bujne gredice pa marsikdo dobi navdih, da je morda pravi čas za lasten majhen vrtiček.