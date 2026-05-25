Zelenjavni vrtovi

To je razlog, zakaj nam bazilika iz trgovine skoraj vedno ovene (in kako lahko to preprečimo)

Težava skoraj zagotovo ni v vas, ne v načinu zalivanja ali mestu, kamor ste jo postavili. Rešitev je namreč precej bolj preprosta.
Za gosto in zdravo baziliko je sadike treba razsaditi v večje lončke. Foto Pixel-shot//Shutterstock
Za gosto in zdravo baziliko je sadike treba razsaditi v večje lončke. Foto Pixel-shot//Shutterstock
Kaja Berlot
25. 5. 2026 | 07:30
Bazilika je verjetno ena izmed najbolj priljubljenih začimb tega dela leta, saj je v večini gospodinjstev prava zvezda poletne kuhinje. A pogosto se zgodi, da iz trgovine prinesemo bujno baziliko z intenzivno aromo, ki se po dobrem tednu na kuhinjskem pultu spremeni v precej žalostno rastlino s povešenimi listi, mehkimi stebli in utrujenimi vejicami. 

A kot pravijo strokovnjaki, v večini primerov težava ni v zalivanju niti v količini svetlobe, ki jo rastlina prejme. Kot pojasnjujejo, je največji problem navadno v dejstvu, da bazilika, ki jo kupimo v trgovini, sploh ni zasajena za dolgo življenje.

Lep videz je pomembnejši od dolgoročne rasti

Bazilika, ki jo kupimo v supermarketu, je navadno vzgojena z enim ciljem - da na polici izgleda čim bolj bogato. Če pokukamo pod njene liste, lahko namreč opazimo, da v lončku skoraj nikoli ni ena sama rastlina, ampak ogromno zelo gosto posejanih sadik, včasih tudi več deset. Na prvi pogled deluje čudovito, saj lonec izgleda poln in razkošen, v resnici pa rastline že od začetka živijo v precejšnjem stresu.

Bazilike, kupljene v supermarketih, so navadno gosto zasajene znotraj premajhnih lončkov. Foto Wirestock Creators/Shutterstock
Tako posajene sadike v lončku namreč tekmujejo za prostor, svetlobo, hranila in predvsem za vodo. Korenine se v majhnem lončku hitro prepletejo v gosto maso, zemlja pa postane nestabilno okolje za rast, saj se v določenih primerih izsuši skoraj v nekaj urah, drugič pa v sebi zadržuje preveč vlage.

Največja napaka je, da jo pustimo v lončku, v katerem smo jo kupili

Vrtnarji zato priporočajo, da baziliko čim prej presadimo oziroma razsadimo. Tako bazilika dobi prostor, zrak in stabilnejše pogoje za rast, rastlina pa postane velika in gosta, svoje liste pa na steblih obdrži vse do jeseni.

Bazilika obožuje sonce, ne mara pa stresa

Bazilika je izrazito toploljubna rastlina, ki obožuje toploto, veliko svetlobe in stabilne pogoje, precej slabše pa prenaša temperaturne šoke. Zato pogosto začne propadati, če jo postavimo tik ob okno, na prepih ali na balkon, kjer so noči še vedno precej hladne. Podobno težavo povzroča tudi pretirano zalivanje; zemlja mora biti rahlo vlažna, ne pa ves čas mokra, saj korenine v razmočeni zemlji hitro začnejo gniti.

Če jo pravilno režemo, postane skoraj grmiček

Še ena stvar, ki jo pri baziliki veliko ljudi počne narobe, je obiranje listov. Večina sproti trga največje liste pri dnu rastline, ne vedo pa, da s tem naredijo več škode kot koristi. Vrtnarji namreč pojasnjujejo, da je baziliko vedno treba rezati pri vrhu, tik nad mestom, kjer izraščata dva nova lista. Tako bo rastlina pognala dva nova poganjka, njena rast pa bo precej bolj bujna in gosta. 

Za lepo in bujno baziliko pa je pomembno tudi sprotno odstranjevanje cvetov, saj začne v nasprotnem primeru bazilika energijo usmerjati v tvorbo semen, listi pa postanejo manj nežni in manj aromatični.

