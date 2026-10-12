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V italijanskih češnjevih paradižnikih odkrili salmonelo: kaj je znano za Slovenijo?

Evropske oblasti spremljajo nove okužbe, povezane s paradižniki. Kaj je znano o pošiljkah za Slovenijo in kako zmanjšati tveganje pri pripravi hrane doma?
Samo italijansko poreklo paradižnika še ne pomeni, da je sporen. Kupci naj spremljajo obvestila o morebitnih odpoklicih. Foto Pawel Michalowski/Shutterstock
Galerija
Samo italijansko poreklo paradižnika še ne pomeni, da je sporen. Kupci naj spremljajo obvestila o morebitnih odpoklicih. Foto Pawel Michalowski/Shutterstock
D. D.
12. 10. 2026 | 10:22
12. 10. 2026 | 10:57
2:30
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V Italiji so v češnjevih paradižnikih potrdili salmonelo, evropske zdravstvene oblasti pa spremljajo nadaljevanje večletnega izbruha okužb. Paradižnike iz Italije so izvažali tudi v Slovenijo, poroča N1. Za zdaj ni potrjeno, da bi bila sporna pošiljka naprodaj pri nas.

Italija je 9. oktobra prek evropskega sistema hitrega obveščanja o nevarnih živilih RASFF prijavila prisotnost dveh vrst salmonele v češnjevih paradižnikih italijanskega porekla. Obvestilo je označeno kot resno tveganje. Podatkov o blagovni znamki ali prodajnih mestih javni pregled sistema RASFF ne navaja.

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Izbruh traja že več let

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je v poročilu z 9. oktobra navedel, da se večletni izbruh okužb s Salmonello Strathcona nadaljuje. V letu 2026 so v desetih evropskih državah prijavili več kot 160 novih primerov, med njimi največ primerov z začetkom bolezni ali odvzemom vzorca med julijem in septembrom. Preiskave prejšnjih izbruhov so kot vir okužb opredelile majhne paradižnike s Sicilije; preiskovanje letošnjih primerov še poteka.

Kako naj ravnajo kupci?

Sama navedba italijanskega porekla ne pomeni, da je paradižnik okužen. Smiselno je spremljati morebitna obvestila slovenske uprave za varno hrano in trgovcev, saj bodo šele podatki o določeni pošiljki omogočili preverjanje izdelka doma. Svežo zelenjavo pred uporabo temeljito operemo, pred pripravo hrane si umijemo roke ter pazimo, da sokovi in pripomočki, ki so bili v stiku s surovimi živili, ne onesnažijo že pripravljene hrane.

Okužba s salmonelo se lahko kaže z drisko, bolečinami v trebuhu, bruhanjem in povišano temperaturo. Po podatkih NIJZ se težave navadno pojavijo od 6 do 72 ur po okužbi. Če obstaja nevarnost izsušitve, je treba poiskati zdravniško pomoč.

PREBERITE ŠE: V Italiji s salmonelo okuženih več kot 130 ljudi: sumljivi češnjevi paradižniki tudi na slovenskem trgu

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