Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Gradnja in obnova
Vredno branja

Nekdanji silos postal hotel leta, slovenski arhitekti med evropskimi zmagovalci

Na arhitekturnih nagradah Baumit Life Challenge 2026 je slavil Hotel Kellogg’s, slovenski projekt Prstan okoli vile pa v toplotni prenovi med evropsko arhitekturno elito
28. 5. 2026 | 07:29
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Tla na balkonu so lahko poleti prevroča tudi za lonce! S temi napakami rastline poleti dobesedno skuhamo

Vrtnarji poleti opozarjajo, da med vročinskimi valovi težava pogosto ni le pomanjkanje vode, ampak dejstvo, da se korenine preprosto pregrejejo.
Kaja Berlot 27. 5. 2026 | 12:05
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Odprta vrata: Kako iz rabljenih kosov ustvariti topel in usklajen dom

Arhitektka Danaja Jovandić je 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje preoblikovala v topel, trajnosten in unikaten dom z odprtim tlorisom in rabljenim pohištvom.
Aleksandra Zorko 27. 5. 2026 | 07:29
Zelenjavni vrtovi

Vsi sadimo paradižnik, večina pa nas dela isto napako (zaradi katere je pridelek precej slabši)

Paradižnik velja za eno najbolj pogostih in hkrati tudi najbolj občutljivih vrtnin poletnega vrta.
Paradižnik je rastlina, ki je v primeru nepravilnega zalivanja precej občutljiva na zunanje razmere. Foto Cavan-images/Shutterstock
Galerija
Paradižnik je rastlina, ki je v primeru nepravilnega zalivanja precej občutljiva na zunanje razmere. Foto Cavan-images/Shutterstock
Kaja Berlot
31. 5. 2026 | 08:00
3:56
A+A-

Rast paradižnika je namreč izredno tesno povezana z vodo - ne zgolj s količino, ampak predvsem z ritmom zalivanja, stabilnostjo vlage v zemlji in sposobnostjo korenin, da segajo dovolj globoko. Prav zato imajo lahko na videz zelo podobni vrtovi povsem različne rezultate; nekje so rastline močne, plodovi čvrsti in enakomerno dozorevajo, drugje pa paradižniki pokajo, gnijejo na spodnjem delu ali razvijejo ogromno listov z malo plodovi.

Veliko teh težav amaterski vrtnarji še vedno pripisujejo boleznim, slabim sadikam ali slabemu letu, v resnici pa je razlog pogosto precej bolj preprost.

image_alt
Napake pri zalivanju paradižnikov, zaradi katerih plodovi pokajo in gnijejo

Največja napaka: neenakomerno zalivanje

Ena najpogostejših napak domačih vrtičkarjev je zagotovo ta, da vsak večer rastline na hitro zalijemo. Čeprav mislimo, da jim s tem delamo uslugo, jim v resnici ustvarimo precej slabše pogoje za rast. Prepogosto zalivanje z majhnimi količinami vode namreč povzroči, da rastlina razvije plitve korenine tik pod površino zemlje, ki so veliko bolj občutljive na vročino, sušo in nihanje vlage v zemlji.

V zadnjem času se veliko govori o 5-sekundnem pravilu zalivanja. Foto Natallia Ploskaya/Shutterstock
V zadnjem času se veliko govori o 5-sekundnem pravilu zalivanja. Foto Natallia Ploskaya/Shutterstock

Zato vedno več vrtnarjev danes priporoča nekoliko drugačen pristop: manj pogosto, a bolj temeljito zalivanje.

Namesto vsakodnevnega površinskega škropljenja je bolje rastlino zaliti globoko, tako da voda doseže spodnji del koreninskega sistema. S tem spodbudimo razvoj močnejših in globljih korenin, rastlina pa postane bolj stabilna tudi med vročinskimi valovi.

Na spletu se je v zadnjem času začelo širiti tudi t.i. “5-sekundno pravilo”, ki veleva, da zemljo najprej rahlo navlažimo, da voda ne odteka po površini, nato pa po nekaj trenutkih zalijemo še enkrat nekoliko bolj temeljito. Tako voda precej lažje prodre globlje v zemljo in dejansko doseže korenine.

Pomagalo naj bi tudi, če okoli rastline naredimo rahlo vdolbino oziroma “skledico”, ki vodo usmeri neposredno h koreninam in prepreči odtekanje.

image_alt
VIDEO: Fenomen paradižnika na slovenskih vrtovih – nasveti in triki vrtnarskih mojstrov (Jerneja Jošar in Jernej Mazej)

Več o tem sistemu zalivanja si lahko pogledate tudi v spodnjem posnetku:

Jutranje zalivanje ni naključje

Vrtnarji skoraj vedno priporočajo jutranje zalivanje, posebej v vročih poletnih dneh. Zjutraj je izhlapevanje vode iz zemlje precej manjše, rastline pa imajo dovolj časa, da čez dan porabijo vlago. Če zalivamo pozno zvečer, zemlja in listi pogosto ostanejo mokri dlje časa, kar lahko poveča možnost glivičnih bolezni. Pomembno je tudi, da zalivamo predvsem zemljo in ne listov, saj mokri listi v kombinaciji s toploto in slabim pretokom zraka ustvarijo idealne pogoje za bolezni, kot je krompirjeva plesen.

Vročinski valovi hitro razkrijejo napake pri zalivanju

Zadnja poletja postajajo vse bolj ekstremna in prav paradižnik je ena rastlin, pri kateri se to zelo hitro pozna. Če ima rastlina plitve korenine zaradi prepogostega površinskega zalivanja, bo med vročinskim valom ovenela veliko hitreje kot rastlina z globokim koreninskim sistemom.

Poleg pravilnega zalivanja vam pri tem lahko pomaga tudi zastirka, ki pomaga ohranjati vlago v zemlji, preprečuje pregrevanje korenin in zmanjšuje hitra nihanja med suho in mokro zemljo.

Zakaj paradižniki pokajo?

Pokanje plodov je pravzaprav precej logična posledica nenadnih sprememb v količini vode. Ko je zemlja dlje časa suha, rastlina nekoliko “zastane”. Ko pa rastlino nenadoma obilno zalijemo, paradižnik začne hitro vpijati vodo, notranjost ploda se poveča hitreje kot kožica in rezultat so razpoke. Vrtnarji zato poudarjajo, da je pri paradižniku veliko pomembnejša konsistentnost kot pa ogromne količine vode naenkrat.

Sorodni članki

Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Paradižnik: Zakaj večina vrtičkarjev preveč komplicira? (VIDEO)

Ugotovite, kako do bogate letine paradižnika brez napak ... Jernej Mazej in Jerneja Jošar razkrivata trike, ki jih mora poznati vsak vrtičkar.
Katja Žnidar 26. 6. 2025 | 12:21
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Paradižnik v visoki gredi: Kako izkoristiti vsak centimeter za bogat pridelek

Paradižnik je kralj vrta – visok, bujen in okusen. Odkrijte, kako ga uspešno gojiti v visoki gredi ter izkoristiti prostor za bogat pridelek.
24. 5. 2025 | 07:00
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

To je skrivna sestavina gredic, v katerih odlično uspevajo paradižniki in paprike, pravijo na spletu

Morda se zdi trik malce bizaren, a na spletnem portalu Reddit se je vnela burna debata, kako na naraven način doseči, da paradižniki v domačih gredicah podivjajo.
6. 7. 2025 | 11:05

Več iz teme

paradižnikVzgoja paradižnikanega paradižnikaalivanje paradižnikaokanje paradižnikasuša
Najbolj brano
Energija in okolje  |  Energijska učinkovitost
Vredno branja

Klima ni vedno največji porabnik: te naprave med vročinskim valom skrivaj dvignejo račun za elektriko

Poletni račun za elektriko ne raste le zaradi klime. Največji skriti porabniki so pogosto stari zamrzovalniki, sušilci in bojlerji.
Kaja Berlot 29. 5. 2026 | 07:30
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Adijo skrbno pokošena trata, vse več Slovencev se odloča za takšno zelenico

Nekoč je urejena zelenica pred hišo naznanjala urejenost doma in pomenila pravi vrtnarski ideal. Danes temu ni več tako.
30. 5. 2026 | 19:12
Gradnja in obnova
Vredno branja

Nekdanji silos postal hotel leta, slovenski arhitekti med evropskimi zmagovalci

Na arhitekturnih nagradah Baumit Life Challenge 2026 je slavil Hotel Kellogg’s, slovenski projekt Prstan okoli vile pa v toplotni prenovi med evropsko arhitekturno elito
28. 5. 2026 | 07:29
VEČ NOVIC
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Tako lepo urejen vrt ima naš slavni chef Bine Volčič

Bine se je že pred leti odločil, da se z ženo za nekaj časa poslovita od mestnega vrveža ter z družino zaživita v objemu narave na čudoviti posesti.
31. 5. 2026 | 18:15
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vsi sadimo paradižnik, večina pa nas dela isto napako (zaradi katere je pridelek precej slabši)

Paradižnik velja za eno najbolj pogostih in hkrati tudi najbolj občutljivih vrtnin poletnega vrta.
Kaja Berlot 31. 5. 2026 | 08:00
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Adijo skrbno pokošena trata, vse več Slovencev se odloča za takšno zelenico

Nekoč je urejena zelenica pred hišo naznanjala urejenost doma in pomenila pravi vrtnarski ideal. Danes temu ni več tako.
30. 5. 2026 | 19:12
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Rastline v takšnih loncih so poleti veliko bolj dovzetne za izsušitev (če jih imate, jih je morda smiselno zamenjati)

Velika večina vas, ki to bere, imate doma rastline prav v takšnih lončkih. Ker so praktični, modni, cenovno dostopni in povsod se jih najde.
Kaja Berlot 30. 5. 2026 | 10:01
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

To je pravilo veterinarjev, kako ugotovite, ali je zunaj prevroče za pasji sprehod

Poletna vročina ni naporna le za ljudi, temveč tudi za pse. Kako je torej s sprehodi v pasji vročini?
29. 5. 2026 | 12:05
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Adijo skrbno pokošena trata, vse več Slovencev se odloča za takšno zelenico

Nekoč je urejena zelenica pred hišo naznanjala urejenost doma in pomenila pravi vrtnarski ideal. Danes temu ni več tako.
30. 5. 2026 | 19:12
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Rastline v takšnih loncih so poleti veliko bolj dovzetne za izsušitev (če jih imate, jih je morda smiselno zamenjati)

Velika večina vas, ki to bere, imate doma rastline prav v takšnih lončkih. Ker so praktični, modni, cenovno dostopni in povsod se jih najde.
Kaja Berlot 30. 5. 2026 | 10:01
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

To je pravilo veterinarjev, kako ugotovite, ali je zunaj prevroče za pasji sprehod

Poletna vročina ni naporna le za ljudi, temveč tudi za pse. Kako je torej s sprehodi v pasji vročini?
29. 5. 2026 | 12:05
Predstavitvene vsebine
Promo
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

Od silosa za žito do impresivnega Hotela Kellogg’s. Nemčija zmagovalka natečaja Life Challenge 2026

Najboljše evropske arhitekturne rešitve 2026
Promo Deloindom 28. 5. 2026 | 13:27
Promo
Vrt in živali  |  Zelenjavni vrtovi
Vredno branja

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Nevidni uničevalec vašega doma, ki lahko povzroči veliko škodo

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
Promo Deloindom 7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Zakaj je BoxSpring postelja tako priljubljena?

BoxSpring izžareva eleganco in luksuz, s katerima po navadi razvajajo visoke hotelske postelje. In zakaj je tako priljubljena?
Promo Deloindom 6. 5. 2026 | 13:00
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Gradnja in obnova
Vredno branja

Kaj povezuje najboljšega slovenskega kolesarja in gradbeništvo?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Bivanje
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Deloindom 29. 4. 2026 | 11:42
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti