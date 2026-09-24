ZPS testiral češnjeve paradižnike: Dva slovenska na vrhu, a poglejte razliko v ceni

So domači paradižniki res okusnejši od uvoženih? Obsežen potrošniški test Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) je pokazal, da so slovenski češnjevi paradižniki pri potrošnikih v povprečju dosegli boljše ocene za okus, teksturo, videz in skupno všečnost. Toda boljši okus ima tudi svojo ceno.

V testu je sodelovalo 70 ljubiteljev češnjevega paradižnika, ki so poskusili in ocenili devet vzorcev iz Slovenije in tujine. Vzorce je ločeno ocenil še osemčlanski strokovno usposobljeni senzorični panel.

Na vrhu dva slovenska paradižnika

Med slovenskimi vzorci sta se najbolje odrezala paradižnika znamk Lušt in Rajska, med uvoženimi pa francoski Les Paysans de Rougeline.

Zanimiv rezultat je pokazala primerjava paradižnika iste znamke Rajska. Vzorec, pridelan v Sloveniji, je dosegel občutno boljšo oceno od tistega, ki je bil pridelan na Hrvaškem. Rezultat tako kaže, da lahko na senzorične lastnosti poleg znamke pomembno vpliva tudi poreklo oziroma način in kraj pridelave.

Slovenski v povprečju skoraj dvakrat dražji

Razlika je bila precejšnja tudi pri cenah. Slovenski češnjevi paradižniki so v času raziskave v povprečju stali 10,70 evra za kilogram, uvoženi pa 6,25 evra za kilogram.

Čeprav so domači izdelki praviloma dobili boljše ocene, so sodelujoči ocenili, da višja cena ni vedno sorazmerna z boljšo kakovostjo. Za uvožene paradižnike bi bili v povprečju pripravljeni plačati približno toliko, kolikor so dejansko stali, slovenski pa so se jim zdeli za približno četrtino predragi.

Slovenski češnjevi paradižniki so v času raziskave v povprečju stali 10,70 evra za kilogram, uvoženi pa 6,25 evra za kilogram.

Med najbolj precenjenimi vzorci so potrošniki navedli Rajsko slovenskega porekla, Lušt in Rajsko s Hrvaške. Kot cenovno ugodnejše glede na zaznano kakovost pa so ocenili vzorce Hofer iz Madžarske in Maroka ter slovenski Sončko.

Na všečnost paradižnika najbolj vplivajo intenzivna rdeča barva, sočnost, značilna aroma in izrazitejši okus. Foto Igor Modic

Kaj nas pri paradižniku najbolj prepriča

Raziskava je pokazala tudi, katere lastnosti najbolj vplivajo na to, ali nam je češnjev paradižnik všeč.

Potrošniki so bolje ocenjevali plodove z izrazito rdečo barvo, sadno aromo, značilnim vonjem po paradižniku, sočnostjo in izrazitejšim umami okusom.

Precej manj privlačni pa so bili paradižniki s površinskimi poškodbami, lisami in neenakomerno oziroma spremenjeno barvo. Pri nakupu tako očitno ne odloča le okus – pomemben je tudi videz.

Pri preverjenih vzorcih težav z varnostjo niso odkrili

V sklopu nadzora so preverjali tudi varnost paradižnikov, med drugim morebitne ostanke pesticidov in nekatera onesnaževala. Pri analiziranih vzorcih, vključenih v test, niso ugotovili neskladnosti z veljavnimi zahtevami.

Rezultati testa tako kažejo, da slovenski češnjevi paradižniki pri potrošnikih praviloma zmagujejo predvsem z okusom in drugimi senzoričnimi lastnostmi. Pri nakupu pa ostaja pomembno vprašanje, koliko več so kupci za domače poreklo in boljši okus pripravljeni plačati.