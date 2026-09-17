Če ste kupili to hrano za psa, je ne uporabljajte: odpoklic zaradi salmonele

Iz prodaje umikajo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono, 1 kg, potem ko je bila med rednim vzorčenjem ugotovljena mikrobiološka neskladnost. Hrvaški državni inšpektorat je ob odpoklicu navedel, da gre za kontaminacijo z bakterijami iz rodu Salmonella spp.
Odpoklic se nanaša na naslednji izdelek:
Trgovec Mr.Pet je kupce o odpoklicu obvestil 14. septembra in navedel, da izdelek z omenjeno številko lota umikajo na poziv dobavitelja Von Barf zaradi mikrobiološke neskladnosti, ugotovljene med rednim vzorčenjem.
Hrvaški državni inšpektorat je nato v obvestilu o odpoklicu pojasnil, da je bila v izdelku ugotovljena prisotnost bakterij iz rodu Salmonella spp. Izdelek zaradi tega ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih zahtev.
Von BARF Professional Lamb Mono je zamrznjena surova monoproteinska hrana z jagnjetino, namenjena odraslim in rastočim psom različnih pasem.
Če imate izdelek doma, najprej preverite številko lota 24072026. Če se ujema z odpoklicano serijo, hrane ne ponudite psu.
Mr.Pet kupcem svetuje, naj odpoklicani izdelek vrnejo na prodajno mesto.
Bakterije iz rodu Salmonella lahko povzročajo okužbe pri živalih, pri ravnanju s kontaminirano surovo hrano pa je pomembna tudi ustrezna higiena. Po stiku s surovo pasjo hrano si je zato priporočljivo temeljito umiti roke ter očistiti površine in pripomočke, ki so prišli v stik z izdelkom.
Za dodatne informacije o vračilu izdelka se lahko kupci obrnejo na trgovca Mr.Pet.