Če ste kupili to hrano za psa, je ne uporabljajte: odpoklic zaradi salmonele

Iz prodaje umikajo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono, 1 kg, potem ko je bila med rednim vzorčenjem ugotovljena mikrobiološka neskladnost. Hrvaški državni inšpektorat je ob odpoklicu navedel, da gre za kontaminacijo z bakterijami iz rodu Salmonella spp.

Odpoklic se nanaša na naslednji izdelek:

izdelek: Von BARF Professional Lamb Mono

pakiranje: 1 kg

EAN-koda: 3859893426469

LOT: 24072026

rok uporabe: 31. julij 2028

ID artikla: 53497

Trgovec Mr.Pet je kupce o odpoklicu obvestil 14. septembra in navedel, da izdelek z omenjeno številko lota umikajo na poziv dobavitelja Von Barf zaradi mikrobiološke neskladnosti, ugotovljene med rednim vzorčenjem.

Hrvaški državni inšpektorat je nato v obvestilu o odpoklicu pojasnil, da je bila v izdelku ugotovljena prisotnost bakterij iz rodu Salmonella spp. Izdelek zaradi tega ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih zahtev.

Gre za zamrznjeno surovo pasjo hrano

Von BARF Professional Lamb Mono je zamrznjena surova monoproteinska hrana z jagnjetino, namenjena odraslim in rastočim psom različnih pasem.

Če imate izdelek doma, najprej preverite številko lota 24072026. Če se ujema z odpoklicano serijo, hrane ne ponudite psu.

Mr.Pet kupcem svetuje, naj odpoklicani izdelek vrnejo na prodajno mesto.

Zakaj je salmonela problematična

Bakterije iz rodu Salmonella lahko povzročajo okužbe pri živalih, pri ravnanju s kontaminirano surovo hrano pa je pomembna tudi ustrezna higiena. Po stiku s surovo pasjo hrano si je zato priporočljivo temeljito umiti roke ter očistiti površine in pripomočke, ki so prišli v stik z izdelkom.

Za dodatne informacije o vračilu izdelka se lahko kupci obrnejo na trgovca Mr.Pet.