Setveni koledar
  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice

Bivanje

DomoviArhitekturaInterierSvetujemoNepremičninski trg

Gradnja in obnova

NovogradnjeObnovaStavbno pohištvoVlaga in prezračevanjeUreditev okolice

Energija in okolje

Ogrevanje in hlajenjeEnergijska učinkovitostElektrikaVodaOdpadkiOkolje

Vrt in živali

Okrasni vrtoviZelenjavni vrtoviSadovnjakiEko kotičekŽivali

Podkasti

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Če ste kupili to hrano za psa, je ne uporabljajte: odpoklic zaradi salmonele

Odpoklicujejo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono. V izdelku iz določene serije so odkrili salmonelo.
17. 9. 2026 | 09:32
Bivanje  |  Interier
Vredno branja

Bordo se vrača: barva letošnje jeseni se iz garderobe seli v naše domove

Bordo barva se vrača kot ključni jesenski trend v modi in interierjih – od žameta in pohištva do sten ter drznih barvnih kombinacij.
14. 9. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Eko kotiček
Vredno branja

Gobarji pozor: na Pohorju poostren nadzor, globe tudi do 2000 evrov

Ob začetku gobarske sezone so na Pohorju izvedli poostren nadzor. Odkrili so več deset kršitev, globe za nedovoljeno vožnjo pa segajo do 2000 evrov.
15. 9. 2026 | 10:57
Živali

Če ste kupili to hrano za psa, je ne uporabljajte: odpoklic zaradi salmonele

Odpoklicujejo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono. V izdelku iz določene serije so odkrili salmonelo.
Odpoklic se nanaša na zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono, LOT 24072026. Foto Von Barf/
Galerija
Odpoklic se nanaša na zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono, LOT 24072026. Foto Von Barf/
K. Ž.
17. 9. 2026 | 09:32
17. 9. 2026 | 09:57
2:34
A+A-

Iz prodaje umikajo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono, 1 kg, potem ko je bila med rednim vzorčenjem ugotovljena mikrobiološka neskladnost. Hrvaški državni inšpektorat je ob odpoklicu navedel, da gre za kontaminacijo z bakterijami iz rodu Salmonella spp.

Odpoklic se nanaša na naslednji izdelek:

  • izdelek: Von BARF Professional Lamb Mono
  • pakiranje: 1 kg
  • EAN-koda: 3859893426469
  • LOT: 24072026
  • rok uporabe: 31. julij 2028
  • ID artikla: 53497

image_alt
Premislite, preden se odločite za hranjenje psa s surovo hrano

Trgovec Mr.Pet je kupce o odpoklicu obvestil 14. septembra in navedel, da izdelek z omenjeno številko lota umikajo na poziv dobavitelja Von Barf zaradi mikrobiološke neskladnosti, ugotovljene med rednim vzorčenjem.

Hrvaški državni inšpektorat je nato v obvestilu o odpoklicu pojasnil, da je bila v izdelku ugotovljena prisotnost bakterij iz rodu Salmonella spp. Izdelek zaradi tega ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih zahtev.

Gre za zamrznjeno surovo pasjo hrano

Von BARF Professional Lamb Mono je zamrznjena surova monoproteinska hrana z jagnjetino, namenjena odraslim in rastočim psom različnih pasem.

Če imate izdelek doma, najprej preverite številko lota 24072026. Če se ujema z odpoklicano serijo, hrane ne ponudite psu.

Mr.Pet kupcem svetuje, naj odpoklicani izdelek vrnejo na prodajno mesto.

Zakaj je salmonela problematična

Bakterije iz rodu Salmonella lahko povzročajo okužbe pri živalih, pri ravnanju s kontaminirano surovo hrano pa je pomembna tudi ustrezna higiena. Po stiku s surovo pasjo hrano si je zato priporočljivo temeljito umiti roke ter očistiti površine in pripomočke, ki so prišli v stik z izdelkom.

Za dodatne informacije o vračilu izdelka se lahko kupci obrnejo na trgovca Mr.Pet.

Sorodni članki

Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Odpoklic pasjih priboljškov iz Müllerja: V izdelku odkrili salmonelo

Uprava za varno hrano opozarja na odpoklic pasjih priboljškov Classic Dog zaradi ugotovljene prisotnosti salmonele. Izdelka ne uporabljajte.
9. 7. 2026 | 15:45
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Odpoklic suhe pasje hrane: presežena vrednost aflatoksinov v briketih RADAMES

Odpoklic suhe pasje hrane RADAMES zaradi presežene vrednosti aflatoksina B1. Izdelek je bil v prodaji v trgovinah Eurospin.
23. 1. 2026 | 12:55

Več iz teme

odpoklicpasja hranasalmonelazamrznjena hranaVon Barf
Najbolj brano
Gradnja in obnova
Vredno branja

Gradbeno dovoljenje v 60 dneh: ukrep se že izvaja, za odpravo zaostankov pa si je država vzela leto dni

Upravne enote so že prejele obvezne usmeritve za hitrejše izdajanje gradbenih dovoljenj, toda napovedanih 60 dni ni nov zakonsko določen rok, temveč organizacijski ukrep.
Kaja Berlot 17. 9. 2026 | 07:00
Vrt in živali  |  Okrasni vrtovi
Vredno branja

Je že čas, da sobne rastline prestavimo v notranjost?

Ste tudi vi sobno džunglo med poletjem prestavili na balkon? Pomembno je, da rastline vrnemo v notranjost, preden nas presenetijo hladne noči.
13. 9. 2026 | 14:49
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Če ste kupili to hrano za psa, je ne uporabljajte: odpoklic zaradi salmonele

Odpoklicujejo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono. V izdelku iz določene serije so odkrili salmonelo.
17. 9. 2026 | 09:32
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Ustna higiena je več kot le odraz urejenosti

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Gradnja in obnova  |  Vlaga in prezračevanje
Vredno branja

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Deloindom 14. 9. 2026 | 13:13
VEČ NOVIC
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Če ste kupili to hrano za psa, je ne uporabljajte: odpoklic zaradi salmonele

Odpoklicujejo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono. V izdelku iz določene serije so odkrili salmonelo.
17. 9. 2026 | 09:32
Gradnja in obnova
Vredno branja

Gradbeno dovoljenje v 60 dneh: ukrep se že izvaja, za odpravo zaostankov pa si je država vzela leto dni

Upravne enote so že prejele obvezne usmeritve za hitrejše izdajanje gradbenih dovoljenj, toda napovedanih 60 dni ni nov zakonsko določen rok, temveč organizacijski ukrep.
Kaja Berlot 17. 9. 2026 | 07:00
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

To so letošnji nagrajenci ZAPS

ZAPS je razkrila, kdo so letošnji nagrajenci stanovskih priznanj za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja.
16. 9. 2026 | 17:18
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Naenkrat so povsod, nato pa obležijo mrtve: kaj se dogaja s krilatimi mravljami

Ste te dni opazili roje krilatih mravelj in mrtve žuželke po tleh? Pojasnjujemo, zakaj rojijo, zakaj izgubijo krila in kdaj so lahko težava.
16. 9. 2026 | 11:30
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Dve sodobni planinski hiši, oblikovani okoli stare lipe

Kakšna je sodobna planinska hiša? Preprosta, kot bi jo narisal otrok – s silhueto, ki na prvi pogled spominja na hišo v obliki črke A.
Aleksandra Zorko 16. 9. 2026 | 07:32
Bivanje  |  Arhitektura
Vredno branja

To so letošnji nagrajenci ZAPS

ZAPS je razkrila, kdo so letošnji nagrajenci stanovskih priznanj za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja.
16. 9. 2026 | 17:18
Vrt in živali  |  Živali
Vredno branja

Naenkrat so povsod, nato pa obležijo mrtve: kaj se dogaja s krilatimi mravljami

Ste te dni opazili roje krilatih mravelj in mrtve žuželke po tleh? Pojasnjujemo, zakaj rojijo, zakaj izgubijo krila in kdaj so lahko težava.
16. 9. 2026 | 11:30
Bivanje  |  Domovi
Vredno branja

Dve sodobni planinski hiši, oblikovani okoli stare lipe

Kakšna je sodobna planinska hiša? Preprosta, kot bi jo narisal otrok – s silhueto, ki na prvi pogled spominja na hišo v obliki črke A.
Aleksandra Zorko 16. 9. 2026 | 07:32
Predstavitvene vsebine
Promo
Energija in okolje  |  Ogrevanje in hlajenje
Vredno branja

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Deloindom 10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Zaščita lesa pred jesenskim dežjem: kako pravilno premazati ograjo, vrata in vrtno pohištvo

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Deloindom 9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Bivanje
Vredno branja

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Deloindom 7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Bivanje  |  Svetujemo
Vredno branja

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Deloindom 16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Vrt in živali  |  Sadovnjaki
Vredno branja

Citrusi z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Vrt in živali
Vredno branja

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Deloindom 6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Gradnja in obnova  |  Ureditev okolice
Vredno branja

Kako urediti popoln zunanji kotiček za sprostitev: vodič za izbiro ležalnika

Topli meseci prinašajo priložnost, da bivalni prostor razširimo na prosto.
Promo Deloindom 1. 7. 2026 | 09:02
Promo
Bivanje
Vredno branja

Ste pred dopustom zaprli ventil?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
  • Bivanje
  • Gradnja in obnova
  • Energija in okolje
  • Vrt in živali
  • Podkasti
    • Deloindom logo
    Copyright © Delo in dom, Delo mediji d.o.o. 2025. Vse pravice pridržane.
    Piškotki |Pogoji uporabe |Politika varstva zasebnosti